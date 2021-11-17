Инициаторы снижения скорости движения рассказали, каких улиц это коснется

Общественный совет Минтранса предложил существенно уменьшить максимально разрешенную скорость в городах России. «Газета.Ru» расспросила авторов этой инициативы о том, каких городов это коснется и к чему приведет. Их оппоненты убеждены, что такая инициатива вызовет коллапс автомобильного движения и рост аварийности.

Максимально разрешенную скорость в населенных пунктах России необходимо снизить до 40-50 км/ч. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор института экономики транспорта и транспортной политики НИУ «Высшей школы экономики» (ВШЭ), председатель Общественного совета Минтранса России Михаил Блинкин. Ранее совет выступил с соответствующим предложением.

По словам Блинкина, речь идет практически обо всех российских городах независимо от количества транспорта и жителей.

«Неважно, это Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Новосибирск или небольшой провинциальный город: на улицах, где транспортные потоки пересекаются с пешеходными, скоростной лимит следует снижать без оглядки», — считает он.

Ученый объяснил, что в городах считается оптимальным соотношение, когда скорость машин не превышает скорость пешеходов более, чем в десять раз. В этом случае у водителя есть возможность вовремя остановиться, а у пешехода – заметить приближающийся транспорт. С учетом средней скорости человека в 4-5 км/ч, в населенных пунктах автомобили не должны двигаться быстрее 40-50 км/ч, полагает глава общественного совета Минтранса.

На так называемых гибридных дорогах (магистральных шоссе, проходящих в черте городов), к снижению скоростного лимита следует подходить максимально аккуратно, считает Блинкин. На таких трассах, в отличие от обычных городских улиц решать вопрос об уменьшении разрешенной скорости можно только после тщательного математического моделирования ситуации, отмечает собеседник.

«Необдуманное снижение скорости на таких улицах, может осложнить и без того непростую транспортную ситуацию в мегаполисах», — подчеркнул Блинкин.

При этом на части дорог, проходящих в черте населенных пунктов, скорость можно даже повысить, уверен эксперт. Это касается, к примеру, так называемых «фривейев» (от англ. freeway — шоссе без перекрестков и светофоров в США), которые в инженерном плане отделены от городской застройки и людских потоков, именно там скоростной лимит вполне можно увеличить. В России наиболее характерный пример таких дорог – Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге или столичные хорды, отметил эксперт.

Снижение скорости в городах — общемировая тенденция, к которой наша страна рано или поздно все равно придет,

соглашается партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. Про его словам, исследования Всемирной организации здравоохранения свидетельствуют, что при столкновении на скорости свыше 50 км/ч у пешехода практически нет шансов выжить.

«В России, с учетом нештрафуемого порога в 20 км/ч, в городе можно ехать со скоростью 79 км/ч, что подавляющее число водителей и делают. Это слишком быстро», — убежден он.

В Министерстве транспорта не смогли оперативно ответить на вопросы «Газеты.Ru» относительно планов по изменению скоростного режима в населенных пунктах.

Не доводить до абсурда

У местных властей уже сейчас есть право вводить ограничение скорости там, где это действительно необходимо, отмечает лидер движения «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков. Тотальное уменьшение скоростного лимита в городах может привести к транспортному коллапсу, считает он.

«Это совершенно абсурдное предложение. Можно и до 20-30 км/ч снизить разрешенную скорость: тогда движение встанет окончательно и аварий вообще не будет», — отметил Лысаков в беседе с«Газетой.Ru».

По его мнению, гораздо эффективнее для снижения количества наездов на пешеходов будет не уменьшение скорости, а строительство подземных переходов на многополосных улицах вместо нынешних зебр.

Ограничения для водителей необходимы, но они должны быть аргументированными и взвешенными, уверен вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Он считает оправданным локальное уменьшение скоростного лимита лишь около социальных объектов (школ, больниц и т.д.) и на потенциально опасных участках улиц — там нужно устанавливать дорожные камеры.

При этом массовое понижение скоростного порога в городах только обогатит недобросовестные фирмы, которые эксплуатируют комплексы видеофиксации по договору с властями, уверен эксперт. Снижение скоростного лимита в населенных пунктах способно привести к увеличению аварийности, полагает он.

«Фактически мы возвращаемся к скорости телеги — это регресс. Вместо контроля за дорожной ситуацией, водители станут отвлекаться на слежение за показаниями спидометра, опасаясь получить штраф. В итоге количество мелких ДТП и наездов на пешеходов может только вырасти»,

— заявил «Газете.Ru» Шапарин.

Ранее руководитель российской госавтоинспекции Михаил Черников выступил категорически против снижения максимально разрешенной скорости в населенных пунктах. В пресс-службе ГИБДД РФ «Газете.Ru» подтвердили неизменность позиции ведомства по этому вопросу.