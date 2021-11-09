Эксперты проанализировали смертельную аварию в Самаре

Колея на мокрой дороге могла стать причиной тяжелого ДТП в Самаре, его жертвами стали два человека. ГИБДД за год до этого установила, что участок трассы, на котором произошла трагедия, не соответствует нормативам и выписала предписание на устранение проблем. В обстоятельствах смертельной аварии разбиралась «Газета.Ru».

Дорожный инцидент произошел ночью 7 ноября на Демократической улице Самары, рассказал «Газете.Ru» председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн (представляет регион в парламенте). Видео с камер наблюдения, на котором запечатлен момент ДТП, парламентарий опубликовал в своем Telegram-канале.

На ролике видно, как Land Rover Discovery резко заносит на асфальтовой колее, заполненной водой. Далее на полном ходу машину боком выносит с дороги в кювет прямо на столб. От удара о мачту освещения и деревья внедорожник буквально разрывает пополам. 21-летний водитель иномарки и его 23-летний пассажир скончались на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи.

Колея на этой улице существует уже не один год, сообщил Александр Хинштейн. По его словам, ГИБДД ранее уже направляло требования министру транспорта и автодорог Самарской области Ивану Пивкину об организации гарантийного ремонта и приведении этого участка в нормативное состояние. В феврале прошлого года, его заместитель Андрей Спиридонов обещал отремонтировать эту дорогу, но до сих пор ситуация не изменилась, отметил депутат.

«Если экспертизой будет установлено, что причиной данной аварии стало некачественное дорожное покрытие, можно говорить о халатности местных властей. Соответствующее письмо я уже направил в прокуратуру», — сообщил корреспонденту «Газеты.Ru» парламентарий.

По словам депутата, в Самарской области существует порочная практика, когда региональный Минтранс, как заказчик, не настаивает на проведении гарантийного ремонта подрядчиками. Например, срок действия контракта, по которому исполнитель обязан производить гарантийный ремонт Демократической улицы, истекает 2 декабря этого года, отметил он.

«У меня есть все основания предполагать, что они [власти] сознательно затягивают время, чтобы дальше по новой разыгрывать контракты и тратить новые бюджетные средства», — уверен Александр Хинштейн.

Колея на Демократической улице была обнаружена в августе, в ходе диагностики дороги, рассказали в министерстве транспорта Самарской области. Замеры показали, что глубина неровности асфальта на данном участке составляет 2,2-3 см, что превышает установленные (ГОСТ Р 50597-2017) максимальные значения в 2,5 см, подчеркнули в ведомстве.

«Девятого сентября 2021 года министерством в адрес подрядной организации направлено письмо с требованием устранения колейности в рамках гарантийных обязательств, а обслуживающей организации — установить дорожные знаки 3.24 «Ограничение максимальной скорости (до 40 км/ч)» и 1.16 «Неровная дорога», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе регионального Минтранса.

Сейчас колейность устранена локально, соответствующие знаки установлены, сами работы продолжаются, добавили в ведомстве. При этом ГОСТ на который ссылается Минтранс Самарской области, отводит дорожникам максимум две недели на устранение колейности, а сама авария произошла за несколько метров до зоны действия знаков ограничения скорости.

Сразу после смертельного ДТП инспекторы дорожного надзора регионального ГИБДД также проверили состояние дороги, на которой произошла авария. В соответствующем акте, составленном 7 ноября (имеется в распоряжении «Газеты.Ru»), фигурируют такая же глубина колеи — 2,2 и 3 см.

Замеры производились в присутствии дорожного мастера компании ГКП Самарской области «Асадо», которая эксплуатирует данный участок дороги. В этой организации уклонились от ответа на запрос «Газеты.Ru» о предпринятых мерах по устранению колеи и причинах ее возникновения. Представители ГКП «Асадо», ссылаясь на различные федеральные и региональные законы, лишь подтвердили, что собственником данной дороги является региональный Минтранс, соответственно ведомство же и несет ответственность за дорогу.

В МВД Самарской области не смогли указать предполагаемых виновников происшествия.

«В рамках уголовного дела будут назначены все необходимые экспертизы, по результатам которых уполномоченные органы сделают выводы обо всех обстоятельствах ДТП.

В том числе, о состоянии дорожного покрытия и дорожных условиях, в которых произошло данное происшествие. В настоящий момент проводятся проверочные мероприятия», — заявил «Газете.Ru» руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области Сергей Гольдштейн.

По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, в прошлом году плохие дороги стали основной или сопутствующей причиной более 61 тыс. ДТП. Причем почти 17% таких аварий были вызваны неровным дорожным полотном.

Снизить скорость

Во время дождя колея на дороге особенно опасна, объясняют эксперты контраварийного вождения. По словам руководителя «Казанской школы высшего водительского мастерства» Олега Шатова, в этом случае резко возрастает риск аквапланирования. Причем из-за рысканий передка машины колеса могут как потерять сцепление с асфальтом, так и вновь резко его обрести, отметил он.

«Если в этот момент руль хоть немного повернут в сторону, автомобиль может внезапно изменить траекторию. Очевидно, в данном случае так все и произошло: на высокой скорости колеса внедорожника сначала поплыли в заполненной водой колее, а затем резко зацепились за дорогу»,

— предположил эксперт, анализируя видео ДТП.

Заранее распознать, что колея потенциально опасна можно по возникновению характерной необходимости подруливать, руль как бы начинает вырываться из прямого положения, объясняет контраварийный инструктор Олег Шатов. По его словам, угрозу водители осознают, лишь когда автомобиль уже начинает рыскать. В такой ситуации он советует автомобилистам плавно снизить скорость, стараясь стабилизировать машину. Резкое торможение приведет к обратному эффекту — передок начнет сносить с траектории, неумелое руление увеличит амплитуду рыскания, — и тогда выровнять машину уже будет сложно.

Если экспертиза установит, что причиной аварии является несоответствие дороги установленным требованиям, то пострадавшие или их родственники вправе предъявить иск организации, ответственной за эксплуатацию данного участка трассы, указывает адвокат московской коллегии «Князев и партнеры» Антон Лелявский.

Однако в подобных ситуациях автоинспекторы очень часто вменяют вину и самими автомобилистам, добавил он.

«Пункт 10.1 ПДД гласит, что скорость движения должна выбираться водителем с учетом дорожных и метеорологических условий, а также с тем расчетом, чтобы постоянно контролировать транспортное средство», — напомнил адвокат.

По его словам, если перед опасным участком были выставлены соответствующие предупреждающие знаки, в том числе и ограничивающие скорость, то добиться компенсации от дорожников будет затруднительно. В таких случаях суды, как правило, отказывают в иске, считая, что именно действия водителя привели к аварии, отметил юрист.