Минтранс обделит богатые регионы России дорожными деньгами

В России усовершенствуют методику выделения средств на строительство и ремонт региональных и местных дорог, в частности, будет учитываться наличие поручений президента и правительства, стоимость самих проектов и соотношение получаемых регионами акцизов к протяженности самих дорог, выяснила «Газета.Ru». Усиление надзора за расходованием средств не снимает проблемы недофинансирования дорожной отрасли, говорят эксперты.

Минтранс подготовил проект постановления правительства (с ним ознакомилась «Газета.Ru»), уточняющий методику выделения средств из федерального бюджета регионам на строительство и реконструкцию региональных и местных дорог.

Согласно документу, объемы федеральных средств, выделяемых регионам для софинансирования проектов по реконструкции и строительству дорог, будут рассчитываться по специальным формулам, для которых предусмотрены коэффициенты, учитывающие важность того или иного проекта.

В частности, если реализация одного из проектов на территории субъекта РФ осуществляется во исполнение указаний и поручений президента, при определении объема бюджетного финансирования в отношение него предусматривается повышающий коэффициент 3, если указание дано председателем правительства – 2, в иных случаях – 1.

Еще один коэффициент учитывает отношение размеров регионального дорожного фонда, в который перечисляются акцизы от продажи бензина и дизельного топлива, к количеству имеющихся в регионе дорог. В зависимости от этого показателя, регионы будут поделены на три группы – для тех, которые имеют более 500 тыс. рублей на 1 км дорог, увеличение федерального финансирования по этому показателю не предусмотрено. Если на 1 км дороги в прошедшем году приходилось 300-500 тыс. рублей – вводится повышающий коэффициент 2, менее 300 тыс. рублей на 1 км – 3.

«Принятие проекта постановления позволит обеспечить комплексную поддержку бюджетов субъектов Российской Федерации при реализации важных ‎для регионального социально-экономического развития проектов дорожного строительства

и будет способствовать снятию инфраструктурных ограничений, повышению доступности и существенному улучшению транспортной обеспеченности территорий»,

— подчеркивается в пояснительной записке к проекту постановления правительства.

Действующие в настоящий момент правила предоставления и распределения «иных межбюджетных трансфертов» для софинансирования строительства и реконструкции региональных дорог, введенные постановлением правительства в декабре 2020 года, подробных формул расчета не содержат. Изменения к этому документу планируется ввести с января 2022 года.

«Газета.Ru» обратилась в пресс-службу Минтранса с вопросами о том, в чем именно заключаются нынешние инфраструктурные ограничения и какие проблемы позволит решить новая методика, на момент публикации материала ответ в редакцию не поступил.

Четкий порядок предоставления бюджетных средств позволит снизить зависимость от федерального финансирования,

от необходимости властям того или иного региона договариваться с федеральными чиновниками, полагают эксперты. Больше всего проблем в России с дорогами местного значения, и именно там чаще всего средства на строительство и ремонт расходуются непрозрачно.

«Средств на поддержание дороге регионального, межмуниципального и местного значения должно быть достаточно в дорожных фондах субъектов федерации. Поскольку этого нет, приходится выстраивать межбюджетные отношения, — объясняет «Газете.Ru» директор института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин –

Чем они больше упорядочены и освобождены от субъективизма конкретных начальников – тем лучше».

Полезно привести эти отношения в порядок, чтобы они не зависели от того, как договорился тот или иной регион с тем или иным начальником в Москве, добавляет эксперт.

«Своих денег на эти цели хватает в Москве и трех-четырех других регионах. Бюджеты большинства российских субъектов зависят от межбюджетных отношений с федеральным центром. Так в принципе устроена наша система, — продолжает Блинкин, — Непосредственно к дорогам имеет отношение второй вопрос: дорожные фонды наполняются в основном за счет акцизов с бензина и дизтоплива».

Уже сейчас обозначился тренд на снижение этих доходов – в первую очередь из-за того, с каждым новым поколением автомобили оснащаются более экономичными двигателями. А с учетом перехода на газомоторное топливо и другие альтернативные источники рано или поздно встанет вопрос о других методах финансирования строительства дорог, прогнозирует эксперт, в том числе введение покилометрового тарифа за проезд по дорогам, который применяется в порядке эксперимента в ряде зарубежных стран — в Австралии, Сингапуре, некоторых штатах США — в частности, в Калифорнии и Орегоне.

Наибольшие проблемы с качеством дорог наблюдается на муниципальном уровне, указывает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«Федеральные трассы и большие президентские стройки как правило финансируются без задержек, на них сфокусировано внимание контролирующих органов. Вторая грань – дороги регионального значения. Деньги на них есть не везде – острее всего проблема стоит в бедных дотационных регионах, — объясняет Шапарин «Газете.Ru», — Во многих из них недостаточен парк автомобилей, от которого зависят поступления в дорожные фонды от акцизов и транспортного налога. Стройки там часто затягиваются. Самая проблемная зона – дороги местного значения».

Муниципалитеты в России, как правило, бедные, что приводит к тотальному недофинансированию строительства местных дорог, добавляет он. Попытки навести порядок в этой области нормативными документами предпринимаются еще и потому, что на региональном и муниципальном уровне деньги часто распределяются непрозрачно – на это намекает и количество возбужденных уголовных дел, говорит эксперт.

«Здесь нужны не только усилия Минтранса по усовершенствованию методики, но и усилия МВД, которое должно ужесточить контроль за расходованием средств», — заключил Шапарин.