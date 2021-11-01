Минтранс обделит богатые регионы России дорожными деньгами

Минтранс подготовил проект постановления правительства (с ним ознакомилась «Газета.Ru»), уточняющий методику выделения средств из федерального бюджета регионам на строительство и реконструкцию региональных и местных дорог.
Согласно документу, объемы федеральных средств, выделяемых регионам для софинансирования проектов по реконструкции и строительству дорог, будут рассчитываться по специальным формулам, для которых предусмотрены коэффициенты, учитывающие важность того или иного проекта.
В частности, если реализация одного из проектов на территории субъекта РФ осуществляется во исполнение указаний и поручений президента, при определении объема бюджетного финансирования в отношение него предусматривается повышающий коэффициент 3, если указание дано председателем правительства – 2, в иных случаях – 1.
Еще один коэффициент учитывает отношение размеров регионального дорожного фонда, в который перечисляются акцизы от продажи бензина и дизельного топлива, к количеству имеющихся в регионе дорог. В зависимости от этого показателя, регионы будут поделены на три группы – для тех, которые имеют более 500 тыс. рублей на 1 км дорог, увеличение федерального финансирования по этому показателю не предусмотрено. Если на 1 км дороги в прошедшем году приходилось 300-500 тыс. рублей – вводится повышающий коэффициент 2, менее 300 тыс. рублей на 1 км – 3.
«Принятие проекта постановления позволит обеспечить комплексную поддержку бюджетов субъектов Российской Федерации при реализации важных для регионального социально-экономического развития проектов дорожного строительства
и будет способствовать снятию инфраструктурных ограничений, повышению доступности и существенному улучшению транспортной обеспеченности территорий»,
— подчеркивается в пояснительной записке к проекту постановления правительства.
Действующие в настоящий момент правила предоставления и распределения «иных межбюджетных трансфертов» для софинансирования строительства и реконструкции региональных дорог, введенные постановлением правительства в декабре 2020 года, подробных формул расчета не содержат. Изменения к этому документу планируется ввести с января 2022 года.
«Газета.Ru» обратилась в пресс-службу Минтранса с вопросами о том, в чем именно заключаются нынешние инфраструктурные ограничения и какие проблемы позволит решить новая методика, на момент публикации материала ответ в редакцию не поступил.
Четкий порядок предоставления бюджетных средств позволит снизить зависимость от федерального финансирования,
от необходимости властям того или иного региона договариваться с федеральными чиновниками, полагают эксперты. Больше всего проблем в России с дорогами местного значения, и именно там чаще всего средства на строительство и ремонт расходуются непрозрачно.
«Средств на поддержание дороге регионального, межмуниципального и местного значения должно быть достаточно в дорожных фондах субъектов федерации. Поскольку этого нет, приходится выстраивать межбюджетные отношения, — объясняет «Газете.Ru» директор института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин –
Чем они больше упорядочены и освобождены от субъективизма конкретных начальников – тем лучше».
Полезно привести эти отношения в порядок, чтобы они не зависели от того, как договорился тот или иной регион с тем или иным начальником в Москве, добавляет эксперт.
«Своих денег на эти цели хватает в Москве и трех-четырех других регионах. Бюджеты большинства российских субъектов зависят от межбюджетных отношений с федеральным центром. Так в принципе устроена наша система, — продолжает Блинкин, — Непосредственно к дорогам имеет отношение второй вопрос: дорожные фонды наполняются в основном за счет акцизов с бензина и дизтоплива».
Уже сейчас обозначился тренд на снижение этих доходов – в первую очередь из-за того, с каждым новым поколением автомобили оснащаются более экономичными двигателями. А с учетом перехода на газомоторное топливо и другие альтернативные источники рано или поздно встанет вопрос о других методах финансирования строительства дорог, прогнозирует эксперт, в том числе введение покилометрового тарифа за проезд по дорогам, который применяется в порядке эксперимента в ряде зарубежных стран — в Австралии, Сингапуре, некоторых штатах США — в частности, в Калифорнии и Орегоне.
Наибольшие проблемы с качеством дорог наблюдается на муниципальном уровне, указывает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
«Федеральные трассы и большие президентские стройки как правило финансируются без задержек, на них сфокусировано внимание контролирующих органов. Вторая грань – дороги регионального значения. Деньги на них есть не везде – острее всего проблема стоит в бедных дотационных регионах, — объясняет Шапарин «Газете.Ru», — Во многих из них недостаточен парк автомобилей, от которого зависят поступления в дорожные фонды от акцизов и транспортного налога. Стройки там часто затягиваются. Самая проблемная зона – дороги местного значения».
Муниципалитеты в России, как правило, бедные, что приводит к тотальному недофинансированию строительства местных дорог, добавляет он. Попытки навести порядок в этой области нормативными документами предпринимаются еще и потому, что на региональном и муниципальном уровне деньги часто распределяются непрозрачно – на это намекает и количество возбужденных уголовных дел, говорит эксперт.
«Здесь нужны не только усилия Минтранса по усовершенствованию методики, но и усилия МВД, которое должно ужесточить контроль за расходованием средств», — заключил Шапарин.