Эксперты указали на дюжину нюансов при хранении шин

Поменяв с наступлением холодов летние шины на зимние, многие автомобилисты не особо утруждают себя вопросом правильного хранения резины. Одни складируют покрышки в гараже или на балконе, другие при случае отвозят их на дачу, некоторые оставляют колеса до весны в шиномонтажах. Неправильное хранение приводит к преждевременной деградации резины и дисков, отмечают эксперты. О том, где лучше держать колеса и какие условия необходимо соблюдать, в материале «Газеты.Ru».

Правила хранения шин без дисков и собранных колес принципиально отличаются друг от друга, отмечают в компании Michelin. Отдельно от дисков покрышки следует размещать только вертикально, поставив их на протектор. Причем при таком способе хранения рекомендуется раз в 1,5-2 месяца проворачивать шину в любом направлении, чтобы нагрузка распределялась равномерно, а конструкция покрышки осталась прежней.

Хранение шин без дисков бутербродом друг на друге запрещено, поскольку в этом случае под весом остальных может слежаться и деформироваться нижняя шина,

отмечают в компании.

Укладывать одну покрышку на другую рекомендуется, только если речь идет о колесах в сборе, соглашается руководитель службы технической поддержки клиентов Nokian Tyres Александр Пархомчук.

Очень важно правильно подготовить резину к зимовке. Многие автовладельцы в лучшем случае ополаскивают колеса на автомойке, перед тем как отправить их на хранение.

Специалисты рекомендуют не только помыть покрышки, но и тщательно осмотреть их, вычистить застрявший в протекторе щебень.

В противном случае гравий за несколько месяцев способен деформировать блоки протектора и изменить его рисунок. Впоследствии это может ухудшить процесс отведения воды из пятна контакта, вплоть до появления неожиданного эффекта аквапланирования (отсутствие сцепления в лужах на большой скорости), отмечают эксперты.

Шины следует хранить вдали от батарей отопления, в сухом, проветриваемом помещении, советует Александр Пархомчук. При этом не стоит укатывать колеса в целлофановые мешки: внутри может образоваться конденсат. Влага губительно сказывается как на самой резине, так и на дисках, вызывая коррозию, отмечает эксперты.

Поэтому, убирая колеса на зиму, рекомендуется вынуть их из пакетов.

Эти мешки предназначены для защиты обивки багажника машины от загрязнений при транспортировке шин, но не для их хранения, подчеркивают эксперты. Также следует избегать попадания на колеса прямого солнечного света: ультрафиолет может разрушить компоненты шинного компаунда (составляющие резины), приведя к преждевременной деградации колеса, считают специалисты.

Идеальным методом хранения колес в сборе шинный испытатель «Авторевю» Олег Растегаев считает их подвешивание.

«Просто подвесьте колеса на дисках на крючья из толстой проволоки, вбитые в потолок или стену гаража или дачного сарая: шины будут обдуваться и храниться без какой-либо нагрузки», — советует он.

А вот использовать этот способ для покрышек без колесных дисков эксперт категорически не рекомендует. В этом случае за несколько месяцев висения боковина шины гарантированно деформируется, и она уже не сможет плотно прилегать к диску после монтажа, подчеркивает Растегаев.

Нередко летние шины зимуют в гаражах или подсобках на загородных участках. Часто там же запасливые автомобилисты держат канистры с топливом, емкости с маслом, какую-то другую бытовую или автомобильную химию. Такое соседство губительно для колес, подчеркивают они.

«Длительное воздействие на покрышку бензина, масла или других агрессивных веществ может привести к нарушению структуры резины, ее вспучиванию или расслоению корда»,

— рассказал «Газете.Ru» шинный эксперт Леонид Пащенко.

Летние шины не любят сильных морозов, добавил он. По его словам, при длительном воздействии низких температур (минус 25°C и ниже) резиновая смесь может потерять свою эластичность, покрышка как бы рассыхается. Такое колесо при эксплуатации уже не сможет выдерживать заявленных нагрузок, есть больший риск появления на нем так называемых грыж, считает Пащенко.

Поэтому отправляя летние шины на зимовку в гараж, открытый балкон или дачную подсобку, следует позаботиться об их минимальном утеплении.

Для этого вполне сходится накинутая на колеса какая-нибудь старая куртка: она и защитит шины от сильного мороза и не даст образовываться конденсату во время оттепели.

Производители покрышек уверяют, что их гарантийный срок в среднем составляет пять лет с даты выпуска (год и месяц производства указаны на боковине). Эксплуатация свыше этого временного периода возможна при условии, что глубина рисунка протектора составляет не меньше 1,6 мм в случае легковых автомобилей. Микротрещины (они проявляются, если согнуть боковину), чрезмерная твердость на ощупь — уже повод для задуматься о приобретении нового комплекта резины, считают специалисты.

Различные кондиционеры, восстановители и прочая автокосметика для шин бесполезны для цели хранения. Это не более чем маркетинговые продукты производителей, отмечает кандидат химических наук, эксперт в области автокосметики Максим Слезкин.

«Подобные средства мало чем отличаются по составу от, так называемой, «чернилки» колеса. Они отчасти способны повысить эластичность лишь достаточно небольшого верхнего слоя шины. Хуже от обработки такими средствами перед длительным хранением не будет, но и надеяться особо не на что», — заявил он.

Альтернатива гаражу

В последнее время многие шиномонтажи все чаще стали предлагать автомобилистам услугу сезонного хранения шин. В столичном регионе ее стоимость составляет, в среднем, 2,5-3 тыс. рублей для комплекта колес на легковой автомобиль и около 4 тыс. рублей за покрышки для кроссовера или внедорожника. Как рассказал «Газете.Ru» менеджер одного из шинных центров,

в эту сумму входит не только само хранение резины, но и доставка комплекта колес из шиномонтажа на склад и обратно.

Тем не менее, как ранее сообщала «Газета.Ru», такой услугой готовы воспользоваться лишь 10% автовладельцев. Остальные предпочитают по старинке держать колеса в гараже или на даче. Автомобилисты не готовы доверять свое достаточно ценное имущество (стоимость комплекта колес с дисками может составлять 100 тыс. рублей и более) посторонним, считают эксперты.

Водителям, которые решили отдать шины на хранение, юристы рекомендуют сначала проверить компанию, предлагающую такую услугу, на сайте Федеральной налоговой службы и Арбитражного суда. Это позволит понять, как долго существует данная фирма, нет ли к ней претензий со стороны контролирующих органов или каких-либо ограничений, наложенных судом, считает адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

При составлении договора и акта приема-передачи очень важно максимально подробно, вплоть до глубины протектора, описать шины, передаваемые на хранение, отмечает юрист.

«Если этого не сделать, то недобросовестная компания, например, вполне сможет подменить ваши колеса на аналогичные, но более старые. Доказать факт подмены, не имея фотографий, где видна степень износа шины, будет крайне затруднительно», — объяснил Радько.

Нелишним будет дополнительно пометить колеса, передаваемы на хранение, считает эксперт. Например, поставив несмываемым маркером свой автограф на внутренней части шины или диска. Причем, по реакции на такую маркировку сотрудников, принимающих резину, косвенно можно будет судить о благонадежности компании, отметил он.

«Серьезная фирма к этому отнесется с пониманием. А вот если начнут задавать дополнительные вопросы или под различными предлогами отговаривать от дополнительно маркировки, стоит задуматься о надежности этой компании», — заключил адвокат.