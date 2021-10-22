Водитель такси рассказал о высокомерном тоне актрисы Бортич

Актриса Александра Бортич обвинила водителя «Яндекс.Такси» в том, что он высадил ее из машины под дождь вместе с маленьким ребенком. Таксист изложил свою версию инцидента, где в ответ обвинил Бортич в высокомерности и хамском поведении. Случаи, когда водители прерывают поездку и требуют от пассажира выйти, происходят время от времени, признают таксисты. Подобные конфликты следует фиксировать на видео, советует адвокат.

Об инциденте с водителем такси, который не доставил Александру Бортич до места назначения поздно вечером в среду и высадил с ребенком под дождь со снегом, актриса рассказала в своем Instagram.

«Меня только что высадил водитель «Яндекс.Такси», причем бизнес-класса, с ребенком, в дождь на Звенигородском шоссе. Мы сели в машину, навигатор показывал нам 35 минут, — рассказала Бортич, — Он сразу сказал, что мы будем ехать час, я очень мило с ним разговаривала, но он продолжал «негативить».

По словам Бортич, водитель также был недоволен тем, что она попросила оставить включенным свет в задней части салона автомобиля, а потом отказался ехать по альтернативному маршруту, который она ему предложила.

«Он завершает поездку и говорит — все, мы приехали, вы выходите, вы не будете так со мной разговаривать, вы мне нагрубили. Что за повелительный тон?» — рассказала Бортич в Instagram.

Водитель такси, перевозивший Бортич, изложил свою версию событий в посте на сайте yaplakal.com. Подлинность этого сообщения «Газете.Ru» подтвердил председатель координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков, который знаком с шофером и в курсе событий. По словам таксиста, сначала атмосфера поездки не выходила за какие-либо рамки, в машине помимо Бортич и ее сына была неназванная спутница.

«Я спросил сразу пожелания по маршруту, температуре, радио. Предупредил, что поездка по навигатору займет 35 минут, но может быть и дольше, так как девятибалльные пробки, может, даже час. В ответ Бортич очень раздраженно отреагировала, что «типа, не надо тут...» — написал таксист «Яндекса».

Через какое-то время водитель попросил разрешения выключить свет, так как ему было некомфортно, с его слов, это дезориентировало на дороге. Именно это, по его словам, спровоцировало последовавшее неуважительное обращение к нему, далее разговор проходил со стороны актрисы в повелительном и высокомерном тоне.

«Путь пролегал через Красную Пресню на Садовое кольцо, ее ребенок капризничал, она стала ему петь песенки про «писю». Да, да, да! Распевала вполголоса: «Пися-пися-пися». Я озадачился, и чтобы не слушать вопли ребенка под этот хит, надел наушники», — рассказал водитель.

При подъезде в пробке к повороту на улице 1905 года актриса в повелительном обращении потребовала двигаться другой, якобы более свободной дорогой — через набережную, уверяет водитель. По его словам, он попытался возразить, объяснив, что «Яндекс» таким образом разводит маршруты и там транспортное затруднение гораздо сильнее.

«Все это грубо прервалось фразой: «Вас никто не спрашивает!»

И тут я потерял на секунду контроль и у меня просто вырвалось: «Все девушка, я с вами больше никуда не еду, вы уже приехали». После небольших пререканий она стала собираться. Я сказал, чтобы не выходили, я сейчас сверну к тротуару, они пулей просто вылетели, не забыв сильно хлопнуть дверьми», — написал шофер и приложил скриншот маршрута поездки из таксистского приложения.

Профсоюзный активист Попков поддержал коллегу, отметив, что лично его знает.

«Я просто знаю этого водителя, верю ему, что она вела себя неадекватно, хамила, выдвигала непонятные требования, — рассказал Попков «Газете.Ru». — Пост по его просьбе написал его товарищ. Сам он не захотел светиться, ему же работать надо».

Претензий от «Яндекса» по поводу этого инцидента водителю не предъявлялось, знает Попков.

Актерские эмоции он посоветовал оставить на сцене и не выливать их на остальных граждан.

«Газета.Ru» обратилась в пресс-службу «Яндекса» с вопросами о расследовании инцидента и наличии его аудио- или видеозаписи, на момент публикации материала ответ в редакцию не поступил. Без ответа остались и вопросы о рассказе таксиста, произошедшем и возможных дальнейших действиях, адресованные представителю Александры Бортич.

В случае, если разгорается конфликт, и водитель высаживает пассажира, не довезя до места назначения, полезно фиксировать все обстоятельства происшествия на видео, а жаловаться не только в компанию-агрегатор, но и в государственные органы, советуют юристы.

«Фиксировать все нужно на объективные средства, то есть на смартфоны, которые есть сейчас практически у всех.

Жалобы посылать во все инстанции — и непосредственно в агрегатор, и в Ространснадзор, в прокуратуру можно направить, в правоохранительные органы, — посоветовал в беседе с «Газетой.Ru» адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько. — В жалобе следует указать, что водитель в нарушение договора перевозки, заключенного через мобильное приложение, не довез пассажира до места назначения».

Также следует изложить конкретные обстоятельства инцидента, если, к примеру, водитель хамил, допускал некорректные высказывания или оказывал физическое воздействие, добавил юрист. Вид и размер ответственности определят соответствующие органы, исходя из конкретных обстоятельств.

«Есть относительно удачные случаи, когда граждане возмещали ущерб, причиненный в ДТП — но там ситуация более очевидна и есть нарушение ПДД. В тех же случаях, когда водитель хамит или ведет себя недостойно, добиться успеха гораздо сложнее, потому что это не такое серьезное нарушение», — заключил Радько.

В случае, если на водителя такси поступают многочисленные жалобы от пассажиров, агрегаторы могут заблокировать водителя в системе, лишив его заказов, рассказал основатель Telegram-канала «Омбудсмен такси» Антон Максимов.

«В случае с Бортич я не вижу большого конфликта. Бывают пассажиры абсолютно неадекватные, водители в таком случае останавливаются в ближайшем безопасном месте и просят их выйти из машины, — сказал Максимов «Газете.Ru». — Время от времени бывает, что водители пытаются высадить пассажира, когда видят малую сумму заказа, особенно в регионах».

Мелкие конфликты между водителями и пассажирами такси редко выходят в публичное пространство, добавил он. Расследования со стороны агрегатора обычно не проводятся, водителя просто блокируют. Но это происходит в случае грубых нарушений или многочисленных претензий со стороны пассажиров.