ГИБДД выйдет на проверки качества дорог

МВД разработало порядок проверок региональных и муниципальных властей на предмет содержания дорог и обеспечения безопасности дорожного движения. Чиновников на местах ждут внеплановые проверки, а также предписания и профилактические визиты сотрудников ГИБДД. На каждого ответственного чиновника инспекторы заведут специальное дело.

Порядок государственного надзора за региональными и муниципальными органами исполнительной власти относительно содержания дорог и обеспечения безопасности дорожного движения на них предполагается утвердить отдельным постановлением правительства. Проект документа, с которым ознакомилась «Газета.Ru», сейчас проходит процедуру общественного обсуждения.

В МВД объясняют, что разработка нового положения потребовалась из-за вступления в силу закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В проекте положения подробно излагается процедура плановых и внеплановых проверок региональных и муниципальных властей. Они могут быть документарными и выездными.

Согласно постановлению, решения о проведении таких мероприятий и других надзорных проверок смогут принимать не только руководители федеральных и региональных органов МВД и ГИБДД, но и руководители более низкого звена – вплоть до командиров строевых подразделений ДПС (взвод, рота, батальон, полк) и их заместителей.

О плановой проверке чиновников будут извещать не менее, чем за 3 рабочих дня до ее начала, о внеплановой — минимум за сутки.

Помимо вынесения предписаний на устранение недостатков органы ГИБДД смогут выносить предостережения, консультировать чиновников и совершать «профилактические визиты».

На каждого подконтрольного чиновника будет заведено специальное дело – в нем соберут сведения об объектах транспортной инфраструктуры, за которую он отвечает, а также всю проверочную документацию за последние пять лет.

Возможность проведения проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан относительно строительства и содержания дорог были у ГИБДД и раньше – такие нормы содержатся, в частности, в специальном административном регламенте МВД. Однако ведомственный приказ министерства имеет куда меньшую юридическую силу в сравнении с постановлением правительства, которое наделяет гаишников более весомыми полномочиями.

Вдобавок административный регламент МВД позволял проводить плановые проверки не чаще раза в год, а постановление правительства вводит понятие «ежегодного плана» таких мероприятий, их число неограничено.

Если предписания на устранение нарушений гаишники выписывали местным властям и ранее, то профилактических визитов и предостережений в их деятельности предусмотрено не было.

Пока что чиновники на местах часто не выполняют требования ГИБДД, и ведомство вынуждено судиться с ними. Так, в 2017 году мировой судья в Костроме за невыполнение предписания ГИБДД по уборке снега с улиц взыскал с городской администрации штраф в 10 тыс. рублей. Введение отдельного постановления правительства для надзора ГИБДД выводит контроль за местными властями на более высокий уровень, полагают эксперты.

«По ныне действующим нормам ГИБДД может реагировать на недостатки реактивно – когда из-за плохого состояния улично-дорожной сети уже произошло ДТП, и выдают предписание на устранение каких-то конкретных недостатков, — объясняет «Газете.Ru» координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов, — Сейчас, если ничего не произошло, ГИБДД выдать предписание на устранение не может. Они хотят, чтобы у них эти полномочия были – и это вполне разумно».

Однако без должного финансирования никакие предписания со стороны ГИБДД не помогут привести дороги в надлежащее состояние – отвечающему за этот вопрос чиновнику будет проще уволиться и найти себе более спокойную работу, добавляет правозащитник.

«Это связано с усилением контроля со стороны федеральных органов за местными органами власти, потому что, к сожалению, проблема качества дорог существует у нас постоянно и решается очень медленно, — объясняет «Газете.Ru» адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько, — Видимо, федеральный центр решил усилить контроль за нижестоящими органами власти».

Чем серьезнее и выше контроль, тем лучше будут трассы, около трети российских дорог вообще не имеют твердого покрытия, что напрямую влияет на безопасность, напомнил Радько.