В регионах участились рейды по поимке водителей-должников

В регионах участились совместные рейды судебных приставов и ГИБДД по поимке водителей-должников. Только за последнюю неделю несколько десятков неплательщиков остались без автомобилей. О том, по каким причинам приставы могут арестовать машину и как этого не допустить, «Газета.Ru» спросила экспертов.

18 октября спецоперация «Должник» прошла в Красноярском крае, говорится в сообщении на сайте краевого управления ГИБДД. В ходе совместного рейда гаишников и судебных приставов были остановлены более полусотни автомобилистов, имеющих ту или иную задолженность. Чаще всего в список таковых попадают автомобилисты, не заплатившие налоги или имеющие просрочку по кредиту, отметили в автоинспекции.

«В ходе рейда были арестованы 25 автомобилей. Например, владелец Subaru имел долг перед банком более миллиона рублей, его автомобиль был арестован и передан взыскателю», — сообщили в пресс-службе ГИБДД Красноярского края.

Несколькими днями ранее аналогичная спецоперация прошла на дорогах Алтайского края, а также в Армавире и Нижнекамске. В ходе таких рейдов используется комплекс «Дорожный пристав», при помощи которого в потоке транспорта и выявляются неплательщики, отметили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). В ведомстве объяснили принцип работы этого комплекса: камера комплекса считывает номера машин, проверяет их по базе данных должников и, если выясняется, что машина принадлежит одному из них, устройство звуковым сигналом информирует о совпадении.

За что заберут машину

Поводом для остановки на дороге водителя-неплательщика могут быть абсолютно любая задолженность, отмечают юристы. По словам управляющего партнера адвокатского бюро Moscow Legal Алексея Хоруженко, не выплаченные алименты, просроченный кредит, долговые обязательства, неоплаченные налоги и штрафы являются основанием для признания гражданина должником. Однако сам факт признания человека неплательщиком не может служить поводом для наложения ареста на его автомобиль или любое другое имущество, сказал он.

«Закон предписывает приставу вначале наложить взыскание на денежные средства должника (п. 3 ст. 69 закона «Об исполнительном производстве». — «Газета.Ru»). Только если их не хватает для погашения задолженности, сотрудник ФССП вправе вынести решение об аресте имущества», — рассказал «Газете.Ru» Алексей Хоруженко.

Такая мера может грозить должнику, если размер задолженности превышает 3 тыс. рублей, подчеркивает собеседник, на практике речь идет о значительно больших суммах.

«В Москве, например, обычно арест на имущество, в том числе и машины, приставы накладывают, когда размер долга превышает 150-200 тыс. рублей.

В регионах порог несколько ниже, но ради 20-30 тыс. рублей никто этим заниматься не будет — слишком много бумажной работы», — поделился наблюдениями Хоруженко.

Если у водителя-должника есть при себе другое имущество и он готов отдать его в качестве оплаты в счет долга, то пристав обязан принять это имущество на месте по описи, рассказал адвокат московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Антон Лелявский. Ст. 69 закона «Об исполнительном производстве» позволяет должнику самому определить то имущество, на которое накладывается взыскание, подчеркнул он.

«Если у человека есть при себе, например, дорогой мобильный телефон, часы или украшения, он может предложить приставам забрать их в счет погашения задолженности.

В этом случае приставы вправе отменить арест, наложенный на автомобиль.

Разумеется, такой вариант возможен, только если предварительная стоимость имущества сопоставима с размером долга», — отметил правозащитник.

Предварительную оценку имущества для целей компенсации приставы проведут самостоятельно, исходя из рыночных цен.

Юристы отмечают, что согласно Гражданско-процессуальному кодексу (ст. 446), приставы не вправе изымать автомобиль из-за задолженности, только если машина принадлежит инвалиду и необходима ему для передвижения. Во всех остальных случаях закон не накладывает на сотрудников ФССП каких-либо ограничений по поводу ареста транспортных средств.

Арест автомобиля не означает, что должник с ним распрощался, отметил Лелявский.

Перед тем как выставить изъятую машину на торги, приставы обязаны провести ее оценку. По словам Лелявского, обычно на это у них уходит 2-3 недели. Если в течение этого срока будет погашена задолженность, приставы обязаны прекратить исполнительное производство и вернуть машину собственнику.

«Важно помнить, что помимо самого долга, есть еще и исполнительский сбор, который составляет 7% от суммы задолженности. Пока он не будет оплачен, приставы не вправе закрыть производство по делу», — заключил адвокат.