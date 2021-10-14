На Украине расплодились подпольные НПЗ, подпитываемые из России

Рынок бензина Украины наводнили суррогаты из нефтяных растворителей, поставляемых из России и Белоруссии. Поддельное топливо производится на мини-НПЗ и продается на заправках по всей стране. Проблема обрела угрожающий оборот, украинские автомобилисты жалуются на поломки топливного оборудования и двигателей своих машин.

Накануне на Украине прошла масштабная проверка качества топлива в сетевых заправках, как минимум две компании эти тесты провалили, сообщает «Укринформ» со ссылкой исполнительного директора Международной академии стандартизации Украины Олега Цильвика. По его словам, на станциях Sunoil содержание серы в дизтопливе превышено в 15 раз, а в сети АЗС Motto — в 30 раз.

Кроме того, продавцы этих сетей отпускали нефтепродукты без выдачи фискального чека, на руки автомобилистам выдавался некий расчетный документ, где не указывалась информация о продукте, который они приобрели. Немногим ранее украинский телеканал «2+2» выяснил, что неподалеку от границ с Россией в стране действуют мини-НПЗ по изготовлению суррогатного топлива из непредназначенного для этого сырья.

В частности, один из наиболее производительных действует в городке Мерефа под Харьковом, журналисты полагают, что это предприятие обеспечивает свыше 20% «серого» рынка топлива.

Всего на Украине работает около 25 таких нефтеперегонных мини-заводов, которые вырабатывают бензин для нескольких сетей АЗС с низкими ценами. Растворители, которые впоследствии используются в производстве подпольного бензина, поступают из России, говорится в расследовании.

Нелегальный НПЗ под Харьковом в реестре судебных дел фигурирует как поставщик нефтепродуктов для сети заправок «Мотто», уточняет украинское издание Enkorr.

Он завозит в страну безакцизные химические компоненты на основе этанола, которые по документам проходят под видом растворителей для лакокрасочной промышленности.

В середине 2021 года на заводе были проведены обыски, в ходе которых представители Государственной фискальной службы Украины обнаружили более 560 тонн топлива, а также оборудование для его производства. При этом, по данным украинских СМИ, предприятие после проверки со стороны налоговиков продолжило работу.

Только в первом квартале 2021 года на Украину ввезено 27,2 тыс. тонн растворителей для лакокрасочной промышленности, которые по местным законам не облагаются акцизом, подсчитала украинская консалтинговая компания A-95 Consulting Group, это на 85% больше, чем в первом квартале 2020 года и вдвое больше, чем за первые 3 месяца 2019-го.

Тренд очевиден: в 2020 году на Украину было завезено 77,4 тыс. тонн растворителей, это на 15% больше, чем годом ранее, когда импорт составил 67,3 тыс. тонн, сообщалоиздание «Химия Украины». При этом в течение двух лет крупнейший источник поставок растворителей — Россия: 70% и 61% в общем импорте за 2019 и 2020 годы. С прошлого года на поставках этого товара стала зарабатывать и Белоруссия.

Один из получателей растворителей — компания «Альтернатив Енерджи Сорсес Компани», владеющая мини-НПЗ в Мерефе, подчеркивают в A-95 Consulting Group. Эта же компания фигурирует в расследованиях Национальной полиции как фирма, выпускающая фальсифицированные нефтепродукты, одним из покупателей которых является сеть АЗС Мotto.

«Газета.Ru» обратилась в администрацию Харьковской области и Государственную фискальную службу Украины с вопросами о том, какие меры принимаются в отношении «серых» производителей топлива, на момент публикации материала ответы в редакцию не поступили. Без ответа остались и вопросы, адресованные сети заправок Мotto о возможном получении топлива с мини-НПЗ и качестве этой продукции.

На специализированных сайтах для размещения отзывов автолюбители Украины оставляют в большом количестве негативные комментарии о работе заправок, в том числе о сетях «БРСМ-Нафта» и Мotto.

Основные претензии водителей сводятся к нестабильной работе двигателей автомобиля, сбоям топливной аппаратуры, «рваному» темпу разгона и включению индикатора Check Engine, свидетельствующего о неполадках. Вместе с тем украинские власти регулярно отчитываются о пресечении попыток ввоза нефтепродуктов под видом растворителей.

В частности, один из украинских предпринимателей недавно попытался ввезти из Белоруссии 22 тонны не облагаемого акцизом растворителя, на деле жидкость в цистерне содержала более 70% нефтепродуктов, за который взимаются акцизы, сообщила Государственная фискальная служба Украины.

«Существует очень много видов нефтепродуктов. На АЗС за бензин могут выдавать совершенно другие виды фракций, например растворители, нефрасы», – пояснили «Газете.Ru» в независимой испытательной лаборатории нефтепродуктов, действующей при Белгородском государственном технологическом университете им. Шухова.

Нефрасы (собирательное название жидкостей, являющихся продуктами перегонки нефти и используемых как растворители на производстве и в быту) при этом значительно дешевле автомобильного бензина, производство которого является очень сложным и дорогим процессом, а также тщательно контролируется, отметили в лаборатории.

«В России суррогатных бензинов практически нет. По зимнему дизелю (выдерживает низкие температуры. — «Газета.Ru») проблема периодически возникает, но с ней активно борются, — отметил в беседе с «Газетой.Ru» президент Российского топливного союза Евгений Аркуша. — По нашему законодательству за это предусмотрено наказание вплоть до оборотных штрафов, а это очень серьезно».

В целом проблему суррогатных бензинов можно побороть наращиванием объемов выпуска качественного товарного продукта, заключил эксперт. Консалтинговая группа «А-95» ожидает, что из-за нелегального производства топлива бюджет Украины по итогам 2021 года недосчитается более 22 млрд грн (около 60 млрд рублей) в виде недополученного акциза и НДС, что на 21% больше, чем в 2020 году.