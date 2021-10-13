Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Охотникам в России могут усложнить доступ к оружию в 2022 году 00:50
Мать из Калифорнии обвинили в организации секс-вечеринок с подростками 00:35
Число жертв атаки злоумышленника с луком в Норвегии увеличилось до пяти... 00:32
Экс-наставник сборной России Адвокат поделился мнением о Карпине 00:31
Богомолов снял Собчак с роли в пьесе Островского 00:30
Саакашвили до задержания успел съесть только один хинкали 00:30
Шнуров о Дзюбе: в какой-то момент надо просто уходить 00:22
Карпин рассказал, кого из экс-игроков сборной он бы позвал в национальную... 00:08
Стало известно, где в России больше всех ждут усиления мер против COVID-19 00:01
Politico: Пентагон обсудит с Узбекистаном использование военных баз 13.10.2021, 23:59
Автомобили

«Буквально сметаются». Статусные номерные знаки резко подорожали

«Красивый» автомобильный номер в России может стоить до 3 млн рублей

close
100%
ВАЗ-2114 с госномерами «а777аа777»

ВАЗ-2114 с госномерами «а777аа777»

Юрий Воронцов/«Газета.Ru»
Суммы неофициальных сделок по перепродаже так называемых «красивых» автомобильных номеров выросли в два-три раза, выяснила «Газета.Ru». Продавцы привилегированных регистрационных знаков (ГРЗ) жалуются на конкуренцию со стороны перекупщиков, а также на повышение запросов у пенсионеров, обладающих старыми машинами с редкими сочетаниями цифр и букв. В ГИБДД отмечают, что «блатные» номера сейчас уже никаких преимуществ на дороге не обеспечивают.

Стоимость «индивидуальных» автомобильных номеров с редкими цифро-буквенными сочетаниями за последние пару лет (в сравнении с допандемийным 2019 годом) увеличилась примерно в два три-раза, сообщили «Газете.Ru» торговцы таким неформальным атрибутом роскоши. По словам одного из таких нелегальных посредников, представившегося Никитой, заметнее всего выросли цены на знаки с тремя одинаковыми цифрами, например, «777».

«Пару лет назад такие номера уходили за 300-350 тыс. рублей. Сейчас они стоят примерно 1 млн рублей. Если же и регион у них «77», а тем более «777» (то есть все семерки на номере — «Газета.Ru»), то тариф увеличивается дополнительно в два, а то и в три раза — 3 млн рублей»,

— рассказал корреспонденту «Газеты.Ru» продавец.

close
100%
market-avtonomerov.ru

За последние пару лет стоимость «особых» серий выросла примерно в полтора-два раза, признается Никита. По его словам, пожилые владельцы старых машины с такими знаками поняли, что гораздо большую ценность представляет не автомобиль, а прежде всего сама табличка. Поэтому приобрести «за копейки», как раньше, такой автомобиль сейчас уже практически нереально, уточняет он.

«Несколько лет назад я купил у дедушки в Подмосковье «Жигули» за 25 или 35 тыс. рублей с номером «333». Машину тут же продал за те же деньги, а знак потом «ушел» за 120 или 150 тыс. рублей. Сейчас найти такой автомобиль за эти деньги невозможно», — поделился Никита.

Росту цен способствовали и перекупщики автомобилей, считает посредник в продаже красивых номеров Денис, разместивший объявление о продаже ГРЗ на одной из интернет-площадок. По его словам, если раньше они при покупке машин редко обращали внимание на номера, то в последнее время помимо самих автомобилей они стали продавать отдельно красивые госзнаки.

«Такие машины буквально сметаются: иногда объявление о продаже исчезает буквально через несколько часов»,— рассказал он.

Торговцы номерами отмечают, в последнее время прошла новая волна продажи номеров, и все чаще они появляются не на старых «Жигулях», а на приличных иномарках. Соответственно в стоимость автомобиля также закладывается неофициальный тариф на ГРЗ.

Заметно сказался на предложении о продаже красивых номеров и вступивший в начале прошлого года закон «О государственной регистрации транспортных средств». Согласно этому документу, автомобильные знаки привязали к региону, в котором проживает собственник. Например, автовладелец с московской пропиской уже не может установить на свою машину номер с немосковским региональным кодом.

Это заметно ограничило предложение на сером рынке, и подняло цены. По словам перекупщиков регистрационных знаков, многим из них пришлось просто сдать в ГИБДД имевшиеся у них номера, поскольку они просто оказались не востребованными.

close
100%
Avito

Обеление рынка

Очередное изменение правил регистрации автомобилей запланировано на 1 января будущего года. С этой даты, как ожидается, приобрести «индивидуальные» номера можно официально. Для этого надо будет зарегистрироваться на специальном аукционе через сайт «Госуслуг»: проект соответствующего постановления находится на рассмотрение кабинета министров.

Впрочем, продавцы таких номеров не особо боятся аукционов, их уже давно анонсировали, но постоянно откладывали, отметил посредник Никита.

«Даже если закон об аукционах все же вступит в силу, наверняка останется какая-то лазейка: пока о нем только больше говорят», — заявил он.

В Госавтоинпекции подчеркивают, что номера с определенным сочетанием букв и цифр уже не предоставляют их обладателю каких-либо преимуществ на дороге.

«Инспекторы ДПС останавливают водителей, нарушивших ПДД и составляют на них административных материалы, независимо от регистрационных знаков, установленных на транспортном средстве», — отметили в пресс-службе ГИБДД Ростовской области.

Хотя в неофициальных беседах другие автоинспекторы признают, что даже 5-7 лет назад они действительно предпочитали не связываться с владельцами таких машин.

«Раньше за рулем автомобиля с таким номером можно было встретить человека, что называется, со связами. Сейчас, когда эти знаки запросто может купить любой желающий, отношение к ним изменилось: часто это дополнительный повод для инспектора остановить машину», — рассказал «Газете.Ru» недавно вышедший в отставку высокопоставленный сотрудник одного из столичных подразделений ГИБДД.

Приобретение статусных знаков связано, прежде всего, с желанием выделиться, считают эксперты. По словам психолога Владислава Подоляко, в основе такого поведения человека лежат определенные цели.

«Такое поведение говорит о желании доминировать, показать превосходство, подчеркнуть свой статус. Это некий способ заявить о себе», — объясняет он.

В некоторых случаях, покупка того или иного регистрационного знака может быть связана с пристрастием человека к нумерологии, когда определенная цифра ассоциируется у него с каким-то событием, полагает эксперт.

«Человек может заплатить не только за «777» или «АМР». Владелец машины вполне может специально искать номер, например, с днем своего рождения и своими инициалами», — заключил психолог.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Миграционная амнистия»: Россия разрешила въезд 158 тыс. узбекистанцев
Посольство Узбекистана подтвердило частичную «миграционную амнистию» в России
«Никаких гарантий»: чем закончился визит Нуланд в Россию
Козак заявил, что Нуланд подтвердила позицию США по особому статусу Донбасса
«Нефть в обмен на бусы». Как Россия поднимает экономику Китая
За счет каких проектов Россия и Китай смогут удвоить товарооборот
На Украине спрогнозировали закрытие промышленных предприятий из-за нехватки газа
Число жертв атаки злоумышленника с луком в Норвегии увеличилось до пяти человек
Умер первый директор Чернобыльской АЭС
Собчак прокомментировала сообщения о том, что она не вызвала скорую после аварии
Новости и материалы
Охотникам в России могут усложнить доступ к оружию в 2022 году
Мать из Калифорнии обвинили в организации секс-вечеринок с подростками
Экс-наставник сборной России Адвокат поделился мнением о Карпине
Богомолов снял Собчак с роли в пьесе Островского
Саакашвили до задержания успел съесть только один хинкали
Шнуров о Дзюбе: в какой-то момент надо просто уходить
Карпин рассказал, кого из экс-игроков сборной он бы позвал в национальную команду
Стало известно, где в России больше всех ждут усиления мер против COVID-19
Politico: Пентагон обсудит с Узбекистаном использование военных баз
В МВД Норвегии допустили версию теракта в деле о нападении с луком и стрелами
Захарова прокомментировала итоги визита Нуланд в МИД России
Карпин о Миранчуке: он слишком хороший, это плохо
Не менее четырех человек погибли в результате нападения в норвежском Кунгсберге
У трейлера ремейка «Один дома» дизлайков в 3 раза больше, чем лайков
В еврейском конгрессе Европы рассказали о теориях заговора из-за пандемии коронавируса
Ширвиндт пообещал обдумать предложение стать президентом Театра сатиры
Кавазашвили: Дзюба наносит огромный вред нашему футболу, это мог сделать только недалекий
ФАС выступила против предустановки российских приложений на смартфоны
Все новости
«Грубейшее нарушение ПДД». Эксперты разобрали ДТП с Собчак
У водителя такси с Собчак есть шанс избежать наказания после смертельной аварии
«Рыночная стоимость газа неприемлема для Молдавии»
В Молдавии объявлен «режим тревоги» из-за газового кризиса
«Начинают раскручивать»: как полицейские вымогают взятки у россиян
В Госдуме предложили ежегодно проверять всех полицейских на полиграфе
С кем сыграет Россия, если проиграет Хорватии: главные интриги отбора ЧМ-2022
Португалия, Испания и Италия могут остаться без прямых путевок в Катар
«Это просто-напросто легкое зрелище»
Молочников, Андреасян и Москвитин — о сериале «Игра в кальмара»
«Транснефть» может закрыть белорусскую «дочку» из-за налогов
Глава «Транснефти» обвинил власти Белоруссии в создании неприемлемых для бизнеса условий
Фото дня: машины ушли под землю в Новосибирске
«Косово хочет любым способом напомнить о себе»: почему в Сербии снова неспокойно
В сербской части Косова рейды силовиков закончились вооруженными стычками
Нарушение минских договоренностей или вооруженная разведка?
На территории Украины задержан представитель ЛНР в мониторинговой группе
Премия за прививку: возможно ли это в масштабах всей России
Эксперты оценили инициативу выплаты пожилым москвичам 10 тыс. руб. за вакцинацию от COVID-19
«Спрятаться не получится даже в Африке»
Киев заявил о возможной экстрадиции Поклонской из Кабо-Верде
«Талибан*» обвиняют в геноциде. Грозят ли Афганистану этнические чистки
Эксперты рассказали, каким народам угрожает власть талибов*
«Особую опасность для С-500 представляют ударные дроны»
Как и от чего будут защищены комплексы С-500 «Прометей»
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях