«Красивый» автомобильный номер в России может стоить до 3 млн рублей

Суммы неофициальных сделок по перепродаже так называемых «красивых» автомобильных номеров выросли в два-три раза, выяснила «Газета.Ru». Продавцы привилегированных регистрационных знаков (ГРЗ) жалуются на конкуренцию со стороны перекупщиков, а также на повышение запросов у пенсионеров, обладающих старыми машинами с редкими сочетаниями цифр и букв. В ГИБДД отмечают, что «блатные» номера сейчас уже никаких преимуществ на дороге не обеспечивают.

Стоимость «индивидуальных» автомобильных номеров с редкими цифро-буквенными сочетаниями за последние пару лет (в сравнении с допандемийным 2019 годом) увеличилась примерно в два три-раза, сообщили «Газете.Ru» торговцы таким неформальным атрибутом роскоши. По словам одного из таких нелегальных посредников, представившегося Никитой, заметнее всего выросли цены на знаки с тремя одинаковыми цифрами, например, «777».

«Пару лет назад такие номера уходили за 300-350 тыс. рублей. Сейчас они стоят примерно 1 млн рублей. Если же и регион у них «77», а тем более «777» (то есть все семерки на номере — «Газета.Ru»), то тариф увеличивается дополнительно в два, а то и в три раза — 3 млн рублей»,

— рассказал корреспонденту «Газеты.Ru» продавец.

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За последние пару лет стоимость «особых» серий выросла примерно в полтора-два раза, признается Никита. По его словам, пожилые владельцы старых машины с такими знаками поняли, что гораздо большую ценность представляет не автомобиль, а прежде всего сама табличка. Поэтому приобрести «за копейки», как раньше, такой автомобиль сейчас уже практически нереально, уточняет он.

«Несколько лет назад я купил у дедушки в Подмосковье «Жигули» за 25 или 35 тыс. рублей с номером «333». Машину тут же продал за те же деньги, а знак потом «ушел» за 120 или 150 тыс. рублей. Сейчас найти такой автомобиль за эти деньги невозможно», — поделился Никита.

Росту цен способствовали и перекупщики автомобилей, считает посредник в продаже красивых номеров Денис, разместивший объявление о продаже ГРЗ на одной из интернет-площадок. По его словам, если раньше они при покупке машин редко обращали внимание на номера, то в последнее время помимо самих автомобилей они стали продавать отдельно красивые госзнаки.

«Такие машины буквально сметаются: иногда объявление о продаже исчезает буквально через несколько часов»,— рассказал он.

Торговцы номерами отмечают, в последнее время прошла новая волна продажи номеров, и все чаще они появляются не на старых «Жигулях», а на приличных иномарках. Соответственно в стоимость автомобиля также закладывается неофициальный тариф на ГРЗ.

Заметно сказался на предложении о продаже красивых номеров и вступивший в начале прошлого года закон «О государственной регистрации транспортных средств». Согласно этому документу, автомобильные знаки привязали к региону, в котором проживает собственник. Например, автовладелец с московской пропиской уже не может установить на свою машину номер с немосковским региональным кодом.

Это заметно ограничило предложение на сером рынке, и подняло цены. По словам перекупщиков регистрационных знаков, многим из них пришлось просто сдать в ГИБДД имевшиеся у них номера, поскольку они просто оказались не востребованными.

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Обеление рынка

Очередное изменение правил регистрации автомобилей запланировано на 1 января будущего года. С этой даты, как ожидается, приобрести «индивидуальные» номера можно официально. Для этого надо будет зарегистрироваться на специальном аукционе через сайт «Госуслуг»: проект соответствующего постановления находится на рассмотрение кабинета министров.

Впрочем, продавцы таких номеров не особо боятся аукционов, их уже давно анонсировали, но постоянно откладывали, отметил посредник Никита.

«Даже если закон об аукционах все же вступит в силу, наверняка останется какая-то лазейка: пока о нем только больше говорят», — заявил он.

В Госавтоинпекции подчеркивают, что номера с определенным сочетанием букв и цифр уже не предоставляют их обладателю каких-либо преимуществ на дороге.

«Инспекторы ДПС останавливают водителей, нарушивших ПДД и составляют на них административных материалы, независимо от регистрационных знаков, установленных на транспортном средстве», — отметили в пресс-службе ГИБДД Ростовской области.

Хотя в неофициальных беседах другие автоинспекторы признают, что даже 5-7 лет назад они действительно предпочитали не связываться с владельцами таких машин.

«Раньше за рулем автомобиля с таким номером можно было встретить человека, что называется, со связами. Сейчас, когда эти знаки запросто может купить любой желающий, отношение к ним изменилось: часто это дополнительный повод для инспектора остановить машину», — рассказал «Газете.Ru» недавно вышедший в отставку высокопоставленный сотрудник одного из столичных подразделений ГИБДД.

Приобретение статусных знаков связано, прежде всего, с желанием выделиться, считают эксперты. По словам психолога Владислава Подоляко, в основе такого поведения человека лежат определенные цели.

«Такое поведение говорит о желании доминировать, показать превосходство, подчеркнуть свой статус. Это некий способ заявить о себе», — объясняет он.

В некоторых случаях, покупка того или иного регистрационного знака может быть связана с пристрастием человека к нумерологии, когда определенная цифра ассоциируется у него с каким-то событием, полагает эксперт.

«Человек может заплатить не только за «777» или «АМР». Владелец машины вполне может специально искать номер, например, с днем своего рождения и своими инициалами», — заключил психолог.