Как Polestar пришла от гоночных Volvo к китайским электрическим спорткарам

Шведская марка Polestar, входящая в китайский концерн Geely, бросает вызов таким автогигантам, как Porsche и Tesla. Она готовится наладить производство спортивных электрических автомобилей в Европе и Америке. Путь компании от тюнинг-ателье для автомобилей Volvo до амбициозного производителя электрических спорткаров – в материале «Газеты.Ru».

В течение ближайших пяти лет модельный ряд Polestar расширится до четырех-пяти моделей, рассказал руководитель компании Томас Ингенлат в интервью немецкому автомобильному изданию Auto, Motor und Sport.

«Мы соревнуемся с Porsche за лучший спортивный автомобиль премиум-класса с электрическим приводом»,

— раскрыл ближайшие планы глава компании.

Говоря о Tesla и ее основателе Илоне Маске, Ингенлат отметил, что у него можно многому научиться, однако назвал преимущества Polestar перед Tesla — дизайн и интуитивно понятная концепция взаимодействия человека с автомобилем.

Polestar планирует выйти на биржу посредством набирающей популярность сделки (на $20 млрд) по слиянию SPAC в кооперации с Gores Guggenheim, минуя процедуру IPO, уточняет Reuters. Эта сделка обеспечит компании, выпускающей сейчас всего две модели на заводе в китайском Чэнду, более $1 млрд денежной выручки.

Все началось с автогонок

Примечательно, что до нынешних высот марка Polestar («полярная звезда») смогла подняться, благодаря инвестициям китайского собственника, который и, очевидно, инициировал столь амбициозные планы. Исторически Polestar выросла из гоночной команды, ставшей в начале двухтысячных тюнинг-подразделением шведской автокомпании Volvo (принадлежит китайскому концерну Geely). Основой первого болида для кольцевых гонок стал седан Volvo 850 классического «угловатого» дизайна Volvo из восьмидесятых и девяностых. С пятицилиндрового мотора инженеры Polestar смогли «снять» 295 лошадиных сил.

Будучи купленной самим Volvo, марка Polestar в итоге превратилась в придворное тюнинг-ателье, создающее доработанные мощные машины бренда – как AMG у Mercedes-Benz или M-sport у BMW.

Первая заметная работа Polestar в этом статусе – сверхмощный вариант хетчбэка C30 с турбомотором мощностью в 451 лошадиную силу

– в серийном варианте этот автомобиль, продававшийся даже на российском рынке, оснащался моторами в 100-250 сил.

«Заряженные» версии от Polestar получили также седаны и универсалы S60 и V60 – но с 2017 года владелец шведского автопроизводителя, компания Geely, объявила о создании на основе тюнинг-ателье отдельного бренда для производства гибридов и электромобилей.

Проблемы новой жизни

Первую самостоятельную модель – гибридное купе Polestar 1 – шведско-китайская марка показала в 2018 году на Женевском автосалоне. Автомобиль построен на той же платформе, что и бензиновые Volvo S90 и XC90, но серьезно от них отличается – примерно на 50% он спроектирован заново силами суббренда Volvo.

Полным электромобилем первая модель новой марки так и не стала – Polestar 1 получил гибридную силовую установку мощностью 600 лошадиных сил с 2,0-литровым бензиновым турбомотором и двумя электродвигателями в приводе задних колес.

Запущенный в продажу в марте 2020 года полностью электрический Polestar 2 призван конкурировать с Tesla Model 3 – шведско-китайский автомобиль снабжен двумя электродвигателями суммарной мощностью 408 лошадиных сил, максимальный запас хода у него составляет 500 км, мощность силовой установки компактной Tesla – от 258 до 462 сил.

Однако, в отличие от Tesla, реализовавшей по всему миру за три квартала 2021 года более 627 тыс. машин (против 499 тыс. за весь 2020-й) и Porsche, вышедшей на объемы почти в 11 тыс. электромобилей Taycan в квартал, Polestar только начал утверждаться на мировых рынках – в 2020 году марка присутствовала всего в 10 странах, включая США, Китай и ряд государств Европы, а к концу этого года она рассчитывает довести число рынков до 19.

Причем запуск марки отнюдь не был гладким – год назад фирма была вынуждена отозвать из-за проблем с электроникой все выпущенные на тот момент экземпляры электрического Polestar 2. Новая отзывная кампания из-за проблем с системой охлаждения потребовалась всего спустя месяц, а в довершение всего пришлось приостановить продажи во Франции – компания Citroen добилась запрета через суд, ссылаясь на сходство логотипа Polestar с эмблемой ее собственного премиум-бренда DS – среди стран, в которых доступен Polestar, Франции нет до сих пор. Несмотря на это, в компании не скрывают свой агрессивный гоночный настрой (подкрепленный китайскими деньгами) — их задача ворваться в состязание с мировыми брендами лидерами.