Подорожавший газ поднимет цены на автомобили

Дефицит полупроводников вновь вынуждает автопроизводителей приостанавливать производство машин. В октябре ряд автозаводов в Европе и Азии снова уходят на вынужденные каникулы. Помимо глобальной нехватки электронных комплектующих, на мировые автоконцерны надвигается более масштабная проблема: резко растут цены на энергоносители. В этих условиях автомобильные компании будут вынуждены увеличить стоимость машин, уверены эксперты.

C начала октября как минимум до конца года прекращен выпуск автомобилей на заводе Opel немецком Айзенахе, сообщили «Газете.Ru» в концерне Stellantis (владеет брендом Opel). Около 1,3 тыс. сотрудников предприятия переведены на сокращенный график работы: предполагается, что они будет заниматься работами, не связанными с производством автомобилей.

«Из-за глобальной проблемы с поставками электронных компонентов, компания вынуждена оптимизировать производство», — отметила в беседе с изданием руководитель по связям с общественностью российского офиса Stellantis Лилия Мокроусова.

По информации немецких СМИ, в сокращённом режиме также будут работать в Германии предприятия и других брендов. Так,

до середины месяца на заводе Volkswagen в Вольфсбурге будет работать только одна нитка конвейера. На завод Ford в немецком Кельне выпуск популярной Fiesta возобновиться не раньше начала ноября.

Азиатские автопроизводители из-за дефицита полупроводников также вынуждены в очередной раз пересматривать свои производственные планы. Например, Toyota Motor на своём официальном сайте сообщает о приостановке в октябре на срок до полутра недель работы 27 сборочных линий на всех предприятиях компании в Японии.

Например,

в общей сложности 11 дней в течение октября не будут выпускать внедорожник Land Cruiser 300, который пользуется огромным спросом по всему миру.

На 6-8 дней приостановят производство различных моделей Lexus. Всего в этом месяце концерн вынужден снизить план по выпуску машин почти на 330 тыс. штук, из которых примерено 180 тыс. должны были пойти на экспорт.

Эксперты отмечают, что глобальный кризис с поставками электронных компонентов для сборки автомобилей затянулся. Если прежде они ожидали, что ситуация с чипами стабилизируется в конце 2021-начале 2022 года, то теперь дают более острожные прогнозы.

«К сожалению, ситуация с электронными компонентами развивается не оптимистическому сценарию. Скорее всего, сложности с поставками микрочипов сохранятся и в начале следующего года. Судя по всему, ситуация стабилизируется только ближе ко второй половине 2022 года», — заявил «Газете.Ru» аналитик «ВТБ Капитала» по автопрому Владимир Беспалов.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», проблемы с производством электронных компонентов, приведут к серьезному сокращению производства автомобилей в мире.

По подсчетам Boston Consulting Group (BCG),

в первом полугодии автоконцерны сократили свои производственные планы примерно на 4 млн машин.

Заметнее всего снизили впуск машин автозаводы Ford, Stellantis, а также предприятия альянса Renault-Nissan. В общей сложности эти компании за шесть месяцев недовыполнили план более чем на 1,7 млн машин. Аналитики BCG прогнозируют, что по итогам года выпуск автомобилей в мире может снизиться до 9 млн штук.

Идеальный шторм

Помимо сложностей с поставками электронных компонентов, автопроизводители столкнутся с, возможно, более серьезной проблемой — ростом мировых цен на энергоносители. По словам Беспалова, если тенденция не изменится, автомобильным компаниям будет сложно избежать повышения цен на свои модели.

«Сейчас неординарная ситуация на газовом и энергетическом рынках вряд ли оказывает существенное влияние на автопром. Однако если издержки на производство автомобилей, связанные с повышением цен на энергоносители продолжат расти, автокомпании будут вынуждены переложить их на конечного потребителя», — отметил аналитик «ВТБ Капитала» по автопрому.

Он подчеркнул, что возможное подорожание машин не будет одномоментным. Чтобы не отпугнуть покупателей, автоконцерны постараются максимально растянуть этот процесс, считает Владимир Беспалов. В противном случае они рискуют прилучить резкое снижение спроса, особенно с потенциальным ростом затрат европейских потребителей на коммунальные услуги и топливо.

Повышение стоимости энергоносителей в перспективе неизбежно скажется на цене автомобилей,

уверен независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Металлургия — одно из самых энергозатратных производств. Очевидно, что производители стали и других металлов поднимут стоимость своей продукции, в том числе и для автоконцернов. Вслед за ними автомобильным компаниям также придется увеличить стоимость машины для потребителей», — заявил «Газете.Ru» эксперт.

Кроме того, рост цен на газ и нефть, которые являются сырьем для химической промышленности, также приведет к удорожанию производства пластиковых и резиновых деталей для автомобилей, продолжил Бургазлиев. В свою очередь, это станет дополнительным фактором для подорожания, полагает он.