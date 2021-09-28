Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В России зафиксирован новый максимум смертей от COVID-19 за сутки 11:50
Ведущий шоу «Умники и умницы» считает, что создание телешоу «Учитель года» повлияет... 11:49
Япония объявила о полном снятии режима ЧС по коронавирусу 11:49
Экогерой Хохуля останется символом Минприроды Калужской области 11:47
Собаку, повисшую на балконе на задних лапах, спасли в Ярославской области 11:46
Mash: Гузеевой перельют плазму переболевшего коронавирусом донора 11:45
Аналитик Пикин рассказал, при каких условиях цена на газ дойдет до $2000 11:44
Telegram закрыл крупнейший в Италии канал противников вакцинации от коронавируса 11:44
Преподаватель физкультуры попросил включить в телешоу «Учитель года» проведение... 11:42
Жамнов рассказал о задачах сборной России на Олимпиаде-2022 11:40
Автомобили

Забыл опустить кузов: как самосвал на Урале убил двоих

Грузовик на трассе в Пермском крае снес пешеходный мост, погибли два водителя

Прослушать новость
Остановить прослушивание
На 50-м километре трассы Пермь — Екатеринбург обрушился надземный пешеходный переход. Конструкция раздавила самосвал и «Газель», их водители погибли на месте. Авария произошла ночью, предположительно из-за того, что водитель самосвала забыл опустить кузов.

Два человека погибли в результате обрушения пешеходного моста на трассе Пермь — Екатеринбург. Как сообщило издание 59.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю, ДТП произошло в 4.15 утра по местному времени.

«В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя от полученных травм скончались на месте», — заявили в полиции.

«По предварительной информации, на 50-м километре трассы водитель грузовика не опустил кузов и задел конструкцию надземного пешеходного перехода. Вследствие чего произошло ее падение», — отметили также в ГУ МВД.

Конструкция раздавила также «Газель», ехавшую по встречной полосе. Участок трассы, на котором произошла авария, был перекрыт в обоих направлениях. ГИБДД рекомендовала объезжать место аварии через Кукуштан и Платошино, а также Осу. Аварийные службы разбирают завалы.

close
100%
На месте обрушения надземного пешеходного перехода, Пермский край, 2021 год

На месте обрушения надземного пешеходного перехода, Пермский край, 2021 год

МВД России/ТАСС

Год назад, 29 сентября 2020-го, на выезде из Екатеринбурга КамАЗ с поднятым кузовом также снес надземный переход. Водитель погиб на месте.

Кабина грузовика была полностью смята. «Металлическая конструкция практически сплющила кабину «КамАЗа». Выжить в такой ситуации практически невозможно», — рассказал РБК пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В апреле 2021 года в пригороде Екатеринбурга рухнул еще один пешеходный мост. Вечером 24 апреля фура с негабаритным грузом попыталась проехать под мостом, но снесла его.

У водителя, сидевшего за рулем, 22 года водительского стажа. Когда грузовик проезжал под мостом, у него на трале лопнуло два колеса, из-за чего груз подбросило до верхней части моста, после чего конструкция обрушилась.

close
100%
На месте обрушения надземного пешеходного перехода, Пермский край, 2021 год

На месте обрушения надземного пешеходного перехода, Пермский край, 2021 год

МВД России/ТАСС

«В последние годы на Урале такие случаи уже были. И в целом в стране. Как, в общем, и столкновения негабаритного транспорта с подобными конструкциями. По стране десятки случаев в год — еще более тяжелых. Вопрос в дисциплине и соблюдении требований безопасности. Конспирологические версии рассматривать не будем», — говорил журналистам директор «Уралуправтодора» Александр Бедусенко.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Оружейники попали в переделку
ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников в 18 регионах страны
Умирают в 10 раз чаще. Почему COVID-19 не щадит курильщиков
Ученые доказали, что курильщики умирают от коронавируса чаще некурящих
«Находится под постоянной угрозой войны»
КНДР произвела ракетный пуск перед выступлением своего представителя в ООН
Посла Украины вызвали в МИД Венгрии из-за разногласий о контракте с «Газпромом»
Жамнов назначен главным тренером сборной России по хоккею
Цена на газ в Европе впервые в истории поднялась до $1000 за тыс. кубометров
В ЦОДД подтвердили, что в Москве начали тестировать камеры для борьбы с шумными авто
Новости и материалы
В Госдуму внесли законопроект, запрещающий водителям с судимостью работать в такси
Менеджер Lenovo раскрыл последствия самостоятельного ремонта клавиатуры ноутбука
В России зафиксирован новый максимум смертей от COVID-19 за сутки
Ведущий шоу «Умники и умницы» считает, что создание телешоу «Учитель года» повлияет на безопасность в стране
Япония объявила о полном снятии режима ЧС по коронавирусу
Экогерой Хохуля останется символом Минприроды Калужской области
Собаку, повисшую на балконе на задних лапах, спасли в Ярославской области
Mash: Гузеевой перельют плазму переболевшего коронавирусом донора
Аналитик Пикин рассказал, при каких условиях цена на газ дойдет до $2000
Telegram закрыл крупнейший в Италии канал противников вакцинации от коронавируса
Преподаватель физкультуры попросил включить в телешоу «Учитель года» проведение зарядки
Жамнов рассказал о задачах сборной России на Олимпиаде-2022
Медведев допустил возможность запрета на иностранные соцсети и в России
Володин рассказал, какие законы вступают в силу в России в октябре
Кожевников назвал успехом возвращение Знарка в сборную России
Путин внес в Госдуму соглашение СНГ о запросах персональных данных
МИД Украины объяснил вызов посла Венгрии
Чемпион Игр Кожевников назвал сильные стороны Жамнова
Все новости
Шоу «Учитель года» и меньше контрольных. Новые поручения Путина
Путин поручил сократить количество проверочных работ в школах
«Нагорного Карабаха у нас больше нет»
Что изменилось за год с начала второй карабахской войны
Водители все чаще вовремя оплачивают штрафы. Приставы теряют 4 млрд рублей
ФССП сообщила о снижении числа водителей-должников по штрафам на треть
«Надо выкопать Версаче из могилы, чтобы получить качественную коллекцию»
За что критикуют модные показы осени
«Заработок в TikTok нелегкий. Это работа 24/7 без отдыха и графика»
Интервью с самым популярным тиктокером России Кириллом Колесниковым
«За талантливыми ребятами следят на международном уровне»
Профессор рассказала, студентов каких специальностей переманивают иностранные вузы
«Монстры рока» на руинах СССР. Как это было
Казахстан задавил экс-партнера «АвтоВАЗа»
В Казахстане развалился крупнейший автохолдинг «БИПЭК Авто»
Kia и Hyundai привлекут к созданию российских электрокаров
«Автотор» приступит к сборке электромобилей через два года
Насиловали шваброй. Двух спецназовцев ГРУ задержали за издевательства над подчиненными
На Дальнем Востоке против двух командиров ГРУ возбудили дело о сексуальном насилии
«Защититься можно только одним способом»
Юристы предупредили самозанятых о рисках столкновения с патентными троллями
Корейцев хотят оставить без супа из собак
Президент Южной Кореи предложил запретить употребление собачьего мяса
Чехия не пустит Россию на «Дукованы». Президент поменял свое мнение
Россия и Китай отстранены от участия в расширении чешской АЭС «Дукованы»
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях