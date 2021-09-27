«Автотор» приступит к сборке электромобилей через два года

Завод «Автотор» в Калининградской области станет базой для производства электромобилей с участием зарубежных марок Kia и Hyundai, а в перспективе — и BMW. Электромобили российской сборки должны получить отечественные батареи и моторы. Успешность подобных проектов будет зависеть от объемов производства, а спрос на электрические машины напрямую связан с инфраструктурой, указывают эксперты.

На заводе «Автотор» в Калининградской области в 2023 году будет налажен выпуск электромобилей для российского рынка, предполагается, что машины будут выпускать в партнерстве с мировыми автоконцернами, уже собирающими автомобили на этой площадке, рассказал в интервью ТАСС глава совета директоров предприятия Валерий Горбунов.

«Это будет электромобиль, созданный, в том числе, на базе их автомобилей. Или Kia, или Hyundai, — сказал Горбунов, – В 2023 году мы подготовим автомобиль с большой долей локализации.

Это будет не электродвигатель Kia, не батарея Kia, она должна быть российская».

Для производства электрокаров на «Автоторе» планируется создать производственные мощности, на которых можно собирать до 5 тыс. машин в год. Первую партию из 200 машин для сертификации планируется собрать уже в 2023 году, в дальнейшем объемы выпуска будут определяться потребностями рынка, уточнил Горбунов.

Не исключено, что в будущем производство электромобилей в Калининграде наладит и немецкая BMW, также собирающая там свои машины. Обсуждение этого проекта может начаться после того, как BMW примет окончательное решение относительно продолжения сотрудничества с российским автосборочным холдингом, подчеркнул он.

BMW намерена пойти на углубление производственных процессов в партнерстве с «Автотором», говорил «Газете.Ru» в августе глава BMW Group в России Штефан Тойхерт. Окончательное решение вопроса ожидается в течение этого года, уточнил руководитель российского представительства баварской марки. Впрочем, переносить столь высокотехнологичные процессы в Россию немецкая компания пока не хочет.

«На данный момент планов по выпуску электромобилей в России нет, равно как и их локализации. Мы считаем, что производство должно следовать за рынком, и пока российский рынок электромобилей только начинает развиваться. Мы будем продавать в России самые современные электромобили с точки зрения устойчивого развития и минимального влияния на экологию на всех этапах создания ценности от поставщиков до производства и эксплуатации», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» официальный представитель «БМВ Русланд Трейдинг» Василий Мельников.

Сейчас BMW в России принимает предзаказы на электрический лифтбэк i4 M50 и кроссовер iX, цена последнего заявлена на уровне 8,5 млн рублей. Hyundai и Kia электрических моделей на российском рынке не предлагают, хотя в Европе у корейских марок они продаются – в частности, в портфеле Hyundai присутствует полностью электрический хетчбэк Ioniq 5 и электрическая версия кроссовера Kona. Kia реализует на мировом рынке модели EV6 и Niro.

Представители самих корейских брендов пока не готовы обсуждать заявления главы «Автотора». В российском офиса Kia не ответили на вопросы «Газеты.Ru» относительно перспектив налаживания в нашей стране производства электрических машин в партнерстве с «Автотором» и их модельном ряде, в Hyundai отказались от комментариев.

Такие проекты вполне можно реализовать в России, но многое будет зависеть от разработчиков отечественных батарей и востребованности самих электрокаров, говорят эксперты, спрос же на них будет зависеть от инфраструктуры.

«Развитие производства электротранспорта сейчас требует многосторонней поддержки на всех этапах. Главное – стимулирование спроса,

— объясняет в беседе с «Газетой.Ru» руководитель проектов SBS Consulting Дмитрий Бабанский, — Для ускорения освоения производств можно компенсировать часть капитальных затрат на строительство заводов».

В пример эксперт приводит ситуацию, когда завод LG Chem в Польше получил 10% компенсации капитальных затрат. Бабанский отмечает, что также нужно поддержать трансфер технологий и НИОКР для собственных разработок.

Согласно подготовленной Минэкономразвития концепции развития электротранспорта, в качестве поставщиков батарей должны выступить структуры «Росатома». Если они сделают такую батарею и она устроит корейские компании, шансы на успех проекта есть, полагает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Если же цена на нее окажется запредельной, то при таких небольших объемах сложно быстро выйти на окупаемость», — считает он.

Производство батарей – очень ресурсоемкая технология, и говорить об успехе такого проекта можно при объеме производства минимум 30 тыс. аккумуляторов в год, объясняет эксперт. С локализацией электродвигателей дело обстоит проще – в России вполне можно наладить отливку корпусов для них или применить отечественные компоненты обмоток.

В России необходимо развивать компонентную базу для батарей: некоторые компетенции есть только в части производства токопроводящей добавки, алюминиевой и медной фольги, есть лабораторные наработки в части катодного порошка, уточняет Дмитрий Бабанский из SBS Consulting.

На рынок электромобилей в ближайшей перспективе будут обращать внимание все больше автопроизводителей – это связано с глобальными тенденциями и программой по созданию инфраструктуры для них в России, полагает аналитик «ВТБ Капитала» по автопрому Владимир Беспалов.

«Понятно, что пока электромобили – нишевый продукт, но спрос на них будет расти, тем более что объемы выпуска заявлены пока небольшие, — говорит Беспалов «Газете.Ru».

Спрос может подстегнуть субсидирование приобретения электромобилей, а самое главное – развитие инфраструктуры, добавляет эксперт. Рынок электромобилей будет развиваться в больших городах, и можно ожидать мер поддержки на муниципальном и региональном уровне – это субсидии, парковочные места и другие подобные меры, заключает Беспалов.