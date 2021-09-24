Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Суд арестовал парашютистов, прыгнувших с московской высотки 21:59
Теннисистке Весниной вернули украденные медали с запиской и коробкой конфет 21:57
В Роспотребнадзоре назвали число привитых от COVID-19 россиян 21:53
МВД Украины заявило, что совершивший покушение на Шефира действовал не один 21:51
Владелец «Краснодара» Галицкий рассказал о зарплатах молодых игроков клуба 21:44
Посольство РФ контактирует с Госдепом в связи с задержанием представителя... 21:42
В Новокузнецке украли металлический крест с захоронения венгерских военнопленных 21:37
В Вологде возбудили уголовное дело из-за угрозы нападения на гимназию 21:36
Под Волгоградом в уличной драке погиб глава регионального отдела... 21:36
Зеленский выставил на продажу виллу за €4,5 млн 21:25
Автомобили

«КамАЗ» готовит свой электромобиль к серии

Стало известно, когда в России запустят производство электрокаров

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Электромобиль «Кама-1»

Электромобиль «Кама-1»

Максим Блинов/РИА «Новости»
«КамАЗ» прорабатывает запуск в серию электромобилей «Кама-1», начало выпуска ожидается в 2024 или 2025 году, говорят в Минпромторге. Производство первого серийного отечественного электрокара не обойдется без государственной поддержки, говорят эксперты.

«КамАЗ» от стадии разработки перешел к подготовке серийного выпуска электромобилей «Кама-1», рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе завода. Производство электрокаров планируется начать не ранее 2024-2025 года.

«В настоящий момент мы прорабатываем этот проект, чтобы представить его совету директоров и на основании решения совета будут предприниматься дальнейшие шаги. Пока этого решения нет», — пояснил «Газете.Ru» руководитель пресс-службы «КамАЗа» Олег Афанасьев.

Накануне замглавы Минпромторга сообщил в интервью РИА «Новости», что к 2024 году министерство планирует заключить специальные инвестиционные контракты (СПИК) с компаниями, желающими наладить в нашей стране производство электромобилей, а также машин на водородных топливных элементах.

«Это значит, что заводы начнут строиться, частные инвесторы примут на себя соответствующие обязательства перед лицом государства, — подчеркнул Морозов.

— Заявку сделал «КамАЗ». Помните электромобиль «Кама-1»? У «КамАЗа» уже есть опыт производства электробусов, и они обсуждают запуск завода в 2024-2025 году».

Замминистра подчеркнул, что «главным интересантом и драйвером этого процесса» является Москва.

Ситикар

Опытный образец электромобиля «Кама-1», разработанный «КамАЗом» и Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого, был представлен в конце 2020 года, писала «Газета.Ru». Четырехместный кроссовер длиной 3,4 м оснащен 33-киловаттным литий-ионным аккумулятором и электродвигателем мощностью 80 кВт, а также интеллектуальной системой помощи водителю третьего уровня. Запас хода машины заявлен на уровне 250 км.

До окончательного утверждения параметров проекта советом директоров в «КамАЗе» не говорят, где разместится производство легкового электромобиля, не раскрывают и объемы инвестиций, которые потребуются для реализации этого проекта. Также неизвестны и предполагаемые объемы выпуска машин.

В Москве, на территории Сокольнического вагоноремонтного завода (СВАРЗ), принадлежащего городу, «КамАЗ» собирает предназначенные для Москвы электробусы. Сборочная площадка, рассчитанная на выпуск до 500 электробусов в год, открылась в апреле 2021 года. Цех, в котором ведется работа, перед этим модернизировали. Инвестиции в создание сборочного производства электробусов составили 325 млн рублей, на нем заняты 100 сотрудников.

Заявок со стороны КамАЗа на размещение в Москве производства легковых электромобилей пока не поступало, уточнили «Газете.Ru» в департаменте инвестиционной и промышленной политики правительства Москвы. В то же время городские власти всегда заинтересованы в инвестициях в экономику города и выпуске экологичной продукции, подчеркнули в ведомстве.

«Высокотехнологичные производства, готовые предложить продукцию, которая будет востребована как на внутреннем рынке, так и за рубежом, имеют для города принципиальное значение, и Москва всегда готова оказать им поддержку и содействие,— сообщил «Газете.Ru» глава департамента Александр Прохоров.

— Это и прямая финансовая помощь в виде субсидий и займов, и предоставление особых статусов, предусматривающих налоговые льготы, и различные варианты государственно-частного партнерства, и даже помощь в подборе площадки для локализации».

«Газета.Ru» обратилась в пресс-службу Минпромторга с вопросами о возможных формах содействия министерства проекту «КамАЗа» и прорабатываемых вариантах размещения производства, на момент публикации материала ответ в редакцию не поступил.

От макета к серийной машине

Развитие электрического транспорта в первую очередь актуально для крупных городов при условии создания соответствующей инфраструктуры, в то же время для доведения экспериментального образца электромобиля «Кама-1» до серийной модели, соответствующей всем требованиям, потребуются масштабные инвестиции, считают эксперты.

«Я думаю, что этот проект будет востребованным, у него есть неплохие перспективы. Прежде всего, существует государственная программа по развитию электротранспорта, будет создаваться инфраструктура, — говорит «Газете.Ru» аналитик «ВТБ Капитала» по автопрому Владимир Беспалов, — Естественно, в рамках этой программы окажут поддержку в локализации электромобилей».

Появление технологий локального производства вполне вписывается в нынешнюю концепцию, хотя без государственной поддержки на начальном этапе этот проект реализовать будет сложно, считает эксперт.

«С учетом того, что инфраструктура будет создаваться в крупных городах, и прежде всего в Москве, электромобилям городские власти будут предоставлять определенные льготы, – рассуждает Беспалов, — При наличии благоприятных условий электромобили вполне могут использоваться в системе каршеринга».

Чтобы довести выставочный образец электромобиля «Кама-1» до серийной машины, соответствующей действующим нормативам и способной выдержать краш-тесты, потребуется большой объем работ и огромные инвестиции, объясняет «Газете.Ru» независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Насколько я знаю, пока «Кама-1» существует в виде достаточно сырого ходового макета с пространственно-каркасной конструкцией, на которой крепятся внешние панели – объясняет Бургазлиев – Так делаются многие выставочные образцы, но если доводить машину до серийного выпуска, она скорее всего должна получить стальной несущий кузов».

Если конструкция останется каркасно-панельной, возникает вопрос, сможет ли автомобиль уложиться в нормативы по краш-тестам, сомневается эксперт. Необходимость постройки отдельного завода для выпуска электромобиля напрямую зависит от объемов производства.

«Если планы производства составят 25-30 тыс. машин в год, то создание отдельного большого завода актуально. Если это вопрос 2-3 тысяч, на первых этапах можно ограничиться стапельно-постовой сборкой из компонентов от сторонних поставщиков», — заключает Бургазлиев.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Это сознательная диверсия, в Раде саботируют закон президента»
Зеленскому предрекли бегство в Ростов из-за закона против олигархов
«У российского флота больше нет зависимости от Украины»
Почему Россия вынуждена продавать фрегаты «Буревестник» иностранцам
«Отрубание рук крайне необходимо»
В Афганистане могут вернуть публичные казни и телесные наказания
В Роспотребнадзоре назвали переболевших COVID-19 новой группой риска по заражению гриппом
Ле Дриан предупредил Лаврова о последствиях в случае прибытия в Мали ЧВК «Вагнер»
Покончивший с собой глава пермского СК оставил предсмертную записку
Все школы Саратова переведены на дистанционное обучение
Новости и материалы
Суд арестовал парашютистов, прыгнувших с московской высотки
Теннисистке Весниной вернули украденные медали с запиской и коробкой конфет
В Роспотребнадзоре назвали число привитых от COVID-19 россиян
МВД Украины заявило, что совершивший покушение на Шефира действовал не один
Владелец «Краснодара» Галицкий рассказал о зарплатах молодых игроков клуба
Посольство РФ контактирует с Госдепом в связи с задержанием представителя «Новатэка»
В Новокузнецке украли металлический крест с захоронения венгерских военнопленных
В Вологде возбудили уголовное дело из-за угрозы нападения на гимназию
Под Волгоградом в уличной драке погиб глава регионального отдела Роспотребнадзора
Зеленский выставил на продажу виллу за €4,5 млн
Жирков рассказал, как оказался в заявке любительской команды
Попова сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в 36 регионах России
Молодой китаец умер, выпив 1,5 литра газировки за 10 минут
Конгрессвумен использовала деньги избирательного фонда на оплату ЖКХ
«Мерседес» рассказал о состоянии механика, которого сбил Хэмилтон на Гран-при Сочи
Около 57 млн комплектов «Спутника V» выпущено в гражданский оборот
Попова спрогнозировала рост заболеваемости COVID-19 и исключила локдаун
Жирков рассказал о планах на будущее
Все новости
«Самые бесполезные люди на свете, а их охраняют с автоматами»
Пользователи соцсетей опять обвинили Меган Маркл и принца Гарри в лицемерии
«А вы что, любите на женские животики смотреть?»
Избивший врача в Нижневартовске муж пациентки-мусульманки объяснил свой поступок
«Основание»: красивая и нудная «Игра престолов» в космосе
Рецензия на сериал «Основание» по Азимову
Из всех искусств для детей и юношества самым главным является доброе кино
Евгений Ямбург о фильме «Небесная команда»
Из водоснабжения Крыма утекли 57 миллионов
Бывшему вице-премьеру Крыма Кабанову предъявлено обвинение в мошенничестве
Зачем голодают звезды и почему их советам не стоит верить
Гастроэнтеролог рассказала о неприятных последствиях голодания
«Полурасстались»: СМИ сообщили о разрыве Илона Маска и Граймс
ЦИК утвердил итоги выборов в Госдуму
Как распределятся мандаты в Госдуме VIII созыва
«Достойное предков поколение»: глава СК предложил воспитывать детей по-советски
Бастрыкин призвал ограничить демонстрацию сцен насилия на телевидении
«Их нет нигде, все проданы». Почему дорогие iPhone 13 не найти в магазинах
В России возник дефицит на многие версии iPhone 13
«Ничего не помнит о произошедшем»
Устроивший стрельбу в пермском вузе пришел в сознание
Любишь закон нарушать, люби и денежки платить
Арбитраж перенес рассмотрение апелляции Google на решение по иску «Царьграда»
Минералку возьмут под контроль
В России создадут систему апробации минеральной воды от скважины до магазина
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях