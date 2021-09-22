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Автомобили

«Меланхолики выбирают белый»: что цвет машины говорит о ее хозяине

Психологи связали цвет автомобиля с характером водителя

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Depositphotos
Россияне предпочитают серые, серебристые, белые и черные машины — последние особенно часто покупают жители республик Северного Кавказа. И если серебристый цвет говорит о стремлении к безопасности, то яркие оттенки могут свидетельствовать о скрытой агрессии водителя, считают психологи.

Более 30% россиян предпочитают покупать автомобили серого или серебристого цвета, 23% — белого и 18% — черного, свидетельствуют данные исследования автоклассифайда Drom.ru, проанализировавшего более миллиона объявлений о продаже машин.

При этом автомобили ярких цветов популярностью не пользуются, к примеру, на синий приходится лишь 10% объявлений, еще 7% машин — красные. Коричневые и бежевые авто и вовсе можно считать экзотикой – таких всего 3%, а число фиолетовых и желтых автомобилей ничтожно мало – около 1%.

В выборе цвета автомобиля среди россиян прослеживаются и региональные особенности. Так, наиболее популярны черные модели у жителей северо-кавказских республик – Дагестана и Чечни. В Ставропольском крае и Ростовской области наиболее востребованы автомобили белого цвета, обладающего хорошей отражающей способностью для рассеивания солнечных лучей. Яркие машины чаще всего встречаются в Новгородской и Тульской областях, а также в Крыму – там их около 40%. В Москве доминируют черный и серый оттенки – их выбирают 48% обладателей транспортных средств.

Россия в тренде

Белые автомобили пользуется популярностью и во всем мире – в прошлом году на него пришлось 40% мировых продаж новых машин, сообщается в исследовании немецкого химического концерна BASF, поставляющего автомобильные краски ведущим автопроизводителям. Причем этот цвет опережает все другие с большим отрывом – на втором месте черный (17%), серый (13%) и серебристый (8%).

Россия также следует мировым трендам в отношении ярких оттенков: красные авто покупают всего 6% клиентов,

а на фиолетовый, зеленый, желтый и оранжевый приходится менее процента.

При этом также прослеживается взаимосвязь между цветом автомобиля и тем, насколько сильно он дешевеет со временем. Так, данные исследования американской консалтинговой компании iSeeCars говорят, что в среднем автомобили ярких цветов теряют стоимость значительно медленнее, чем массовые модели, окрашенные в наиболее популярные оттенки. По итогам анализа 6 млн сделок с новыми и подержанными машинами эксперты пришли к выводу, что при перепродаже в трехлетнем возрасте, к примеру, желтые машины теряют всего 20% цены против средних 38% по рынку.

«Желтый — один из цветов с наименьшей долей среди транспортных средств, и чаще всего это цвет спортивных автомобилей и других моделей, которые относительно хорошо сохраняют свою ценность», — объясняет эту зависимость один из авторов исследования, аналитик iSeeCars Карл Брауэр.

Фиолетовый — цвет безумства

В цветовых предпочтениях автомобилей проявляется взаимосвязь с психотипом человека – причем это касается не только цвета машины, но и других вещей, говорят психологи.

«Более яркие цвета, как правило, предпочитают женщины – синие, красные, желтые. Мужчины выбирают более стандартные: черные, серебристые и белые, – объясняет «Газете.Ru» психолог Владимир Корягин, —

В любом случае в психологии есть такая корреляция, что меланхолики стараются не выделяться, выбирая спокойные цвета, тот же серебристый или белый. Сангвиники и холерики, наоборот, стараются показать себя и предпочитают более яркие».

В цветовых предпочтениях можно проследить две тенденции: зависимость от психотипа самого человека и его предпочтений, а также предубеждения, сформированные социумом, в котором он живет, добавляет эксперт. Однако для выявления более четкой зависимости необходимы специальные тесты и исследования, заключает он.

Специалисты в области безопасного вождения признают, что автомобили светлых цветов (белого или серебристого) более заметны в транспортном потоке, что повышает безопасность движения. Относительно влияния на безопасность движения ярких цветов автомобиля их мнения разнятся.

«Еще в советское время в книгах по вождению писали, что плохими с точки зрения безопасности считаются синий и красный – ночью они выглядят так же, как черный.

Хорошо смотрятся с точки зрения безопасности светло-голубой, белый и серебристый», — говорит «Газете.Ru» автоинструктор Денис Бондаренко.

Выбор ярких цветов говорит о том, что водитель заявляет о своей активной позиции, это также может говорить о скрытой агрессии, считает он. Поведение водителей за рулем зависит от множества факторов — опыта, среды, психотипа и многих других обстоятельств, и четкую зависимость здесь выявить непросто, полагает шеф-инструктор академии водительского мастерства Stability Control Виталий Кабышев.

«Заметность на фоне — в случае с красными, оранжевыми и другими яркими и контрастными цветами — одних заставляет сторониться объекта, а других, наоборот, притягивает,

– отмечает Кабышев в беседе с «Газетой.Ru» — Кто-то избегает таких машин, воспринимая их как опасность, другие, напротив тормозят — и в дело вступают реакции, заложенные эволюцией».

Это шейно-тонические рефлексы, стереотипные реакции, стимулирующие целеполагание мозга.

«Вопрос больше в зрелости, сбалансированности и пониманиях того, кто находится за рулем», — подытоживает Кабышев.

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