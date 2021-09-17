Эксперты предрекли Mitsubishi переезд из Калуги

Компания Mitsubishi уже через пять лет откажется от собственных платформ в пользу аналогичных комплектующих от Nissan. Компаниям придется объединить мощности в России для снижения логистических и производственных расходов, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

К 2026 году Mitsubishi намерена отказаться от использования собственных автомобильных платформ и перейти на разработки Nissan, сообщает Nikkei Asia со ссылкой на инсайдерские данные. По информации издания, уже через несколько лет компания оставит только четыре из восьми собственных платформ и постепенно нарастит унификацию своих моделей с машинами альянса Renault-Nissan.

Несмотря на переход на сторонние платформы, Mitsubishi оставит за собой разработку дизайна новых автомобилей, их интерьеров, а также создание для них полноприводных трансмиссий, выяснили японские журналисты. В первую очередь автопроизводитель собирается сконцентрироваться на разработках электромобилей, отмечает японское издание.

Платформа является основополагающим компонентом автомобиля, она служит основой для монтажа узлов, агрегатов, навесного оборудования, интерьера и кузова. Разработка одной платформы, как правило, стоит сотни миллионов долларов, или примерно половину стоимости выпуска новой модели. У глобальных концернов, которые планируют линейку машин на этой платформе на году вперед, эти суммы доходят до рекордных значений.

К примеру, Renault в середине «нулевых» потратил около €1 млрд на разработку платформы B0.

Сейчас Mitsubishi производится в Калуге на заводе «ПСМА Рус», японцам принадлежит 30-процентная доля этого предприятия, остальное – альянсу Stellantis, который относительно недавно объединил французский концерн PSA Peugeot Citroen и итало-американский FCA (Fiat и Chrysler).

Источник «Газеты.Ru», близкий к руководству французской части альянса, рассказывает, что нескольким автопроизводителям стало тесно на калужском заводе. Французы сильно загрузили свои нитки легкими коммерческими автомобилями (LCV), при этом российский рынок требует эту технику в еще большем объеме – Peugeot Citroen нужны дополнительные мощности.

«Элементарно очень много площадей занимают чужие линии сборки и склады комплектующих. Есть накладки с внутренней логистикой», — добавляет собеседник.

Эксперты авторынка убеждены, что для японской стороны перенос производства из Калуги на другие мощности альянса Renault-Nissan – это лишь вопрос времени.

«Сборка Mitsubishi может быть налажена на заводе Nissan под Санкт-Петербургом. Также возможен вариант с переводом выпуска на производственную площадку «АвтоВАЗа» в Ижевске», — рассуждает независимый консультант по автопрому Сергей Бургзазлиев.

Хотя более оптимальным вариантом, по его словам, представляется переезд именно в Северную столицу, поскольку на заводе Nissan есть незадействованные производственные мощности. Единственную небольшую сложность для японцев может представлять согласование переезда с правительством.

«Если переводить производство на другой завод, нужно будет решить вопрос с оформлением специнвестконтракта (СПИК), который привязан именно к площадке в Калуге. Это минимум полгода переговоров с Минпромторгом, Минэком и Минфином», — подчеркивает Бургазлиев.

Кроме того, с переносом производства могут возникнуть и определенные технологические сложности, считает эксперт. В частности, в адаптации конвейера, на котором выпускается Nissan Murano, под более тяжелый внедорожник Pajero Sport.

В представительстве «ММС Рус» (отвечает за производство и дистрибуцию Mitsubishi в России) пока не знают об изменении глобальных инженерных планов головного офиса.

«На данный момент у нас нет информации из головного офиса о переходе на новые платформы. Переносить куда-либо имеющуюся производственную базу мы не планируем», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе российского представительства Mitsubishi.

Вопрос возможного переезда Mitsubishi на новую производственную площадку будет согласовываться не только в штаб-квартире самого Mitsubishi, но и в офисе Nissan, уверен аналитик «ВТБ Капитала» по автопрому Владимир Беспалов. Он полагает, что все сложится удачно, только если французы смогут самостоятельно загрузить завод «ПСМА».

«Peugeot-Citroen на российском рынке сейчас сконцентрирован, прежде всего, на коммерческом транспорте. Для них важно, чтобы производство в Калуге было максимально эффективным. Если Stellantis не сможет загрузить завод собственными моделями, то присутствие Mitsubishi для них было бы интересно», — указывает Беспалов.

В то же время многие автокомпании в перспективе будут вынуждены корректировать свои стратегии в отношении России, считает эксперт. По его словам, производственные мощности иностранных автопроизводителей значительно превышают даже потенциальный спрос на новые машины.

Нынешний дефицит автомобилей во многом искусственный и связан в первую очередь со сбоями в выпуске электронных комплектующих, напоминает Беспалов.

«Так или иначе, глобальным концернам придется принимать определенные стратегические решения в рамках оптимизации производственных мощностей в России», — подытоживает эксперт.