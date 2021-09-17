В России на два месяца задержат поставки новых Renault Duster и Kaptur

Ситуация с полупроводниками в автопроме обретает угрожающий оборот: московский завод «Renault Россия» прекратил отгрузку автомобилей Renault Duster, Kaptur и Arkana дилерам на полтора-два месяца, выяснила «Газета.Ru». Некомплектные машины выпускаются на площадку завода в ожидании дефицитных деталей.

Московский завод Renault прервал отгрузку автомобилей в дилерскую сеть из-за нехватки электронных компонентов, сообщили «Газете.Ru» в Renault.

«По нашей оценке, задержки доставки автомобилей в сеть могут достигать 1,5-2 месяцев, — сообщила «Газете.Ru» пиар-директор «Renault Россия» Оксана Вершинина.

— Начиная с прошлой недели производство на Московском заводе работает с перебоями, испытывая нехватку электронных компонентов, что в конечном счете сказывается на графике поставок».

Кроссоверам Renault московской сборки не хватает прежде всего компонентов ABS, ESP (антиблокировочная система тормозов и система стабилизации), а также некоторых других комплектующих. Кризис электронных компонентов коснулся всего мира во всех отраслях, и «Renault Россия» не стала исключением, отметила собеседница.

Отсутствие деталей, из-за которых завод вынужден прервать отгрузки готовых машин и накапливать некомплектные Renault на заводе, в компании объясняют пандемией COVID-19 и локдауном в Юго-Восточной Азии этим летом, которые привели к ухудшению ситуации с поставками от некоторых поставщиков из этого региона.

На заводе Renault в Москве собирают кроссоверы Duster, Kaptur и Arkana, построенные на единой платформе Global Access (усовершенствованная B0).

Она же лежит в основе Renault Logan и Sandero, а также Lada XRay, сборка которых недавно возобновилась (также после простоя) на «АвтоВАЗе», входящем в группу Renault. В Тольятти конвейер останавливался и в августе из-за нехватки электронных компонентов.

Президент «АвтоВАЗа» Николя Мор объяснял вынужденную остановку производства проблемами с поставкой микросхем из Малайзии, которые используются в производстве компонентов ABS и ESP на заводе «Bosch Самара».

«Физически мы получаем комплектующие от самарского предприятия Bosch, но за ним стоит завод в Германии, поставщики которого находятся в той же Малайзии», – говорил Мор в конце августа корреспонденту «Газеты.Ru».

Дилеры Renault уже извещены о том, что отгрузка готовых автомобилей с московского завода задерживается. Завод при этом продолжает работу, отметили в Renault.

Собранные машины накапливаются на территории завода и ждут недостающих деталей, подтвердили в дилерском центре Renault, куда корреспондент «Газеты.Ru» обратился с вопросом о возможности покупки нового Renault Duster. Пока некоторое количество ранее выпущенных машин есть в наличии.

Сложность дооснащения собранных автомобилей недостающими деталями будет зависеть от места их установки на автомобиле, объясняет «Газете.Ru» независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Если проблема связана с датчиками ABS, объем работ будет небольшой — автомобиль для этого не придется снова прогонять по нитке сборки. Весьма вероятен вариант, что рабочие будут монтировать эти датчики прямо на улице», — сказал Бургазлиев.

Проблемы с «веерными отключениями» автомобильных заводов по всему миру из-за нехватки автокомпонентов отчасти спровоцированы службами закупок самих автокомпаний, полагает аналитик «ВТБ Капитала» по автопрому Владимир Беспалов.

«Ситуация усугубляется еще и тем, что сейчас, осознав дефицит, автопроизводители стремятся обеспечить себя комплектующими на более долгий срок, чем раньше, — объясняет Беспалов «Газете.Ru». — Если раньше они могли позволить себе держать на складе запас компонентов на неделю, то сейчас все отделы закупок работают на долгосрочную перспективу».

Это создает дополнительный спрос уже в условиях дефицита, отметил эксперт.

Если московский завод Renault не останавливает конвейер, значит, там уверены, что смогут быстро укомплектовать собранные машины, как только нужные компоненты появятся, добавляет собеседник.

«Для производителей полупроводников сейчас самый прибыльный рынок — серверы, ноутбуки планшеты и бытовая техника. Затем идет приборостроение, а автопром примерно на третьем месте, — заключает Сергей Бургазлиев. — Ситуация стабилизируется в лучшем случае к лету, а окончательно разрешится не ранее, чем в конце будущего года».

Кризис полупроводников привел к массовым остановкам автомобильных заводов по всему миру, в том числе и в России. В июне «Газета.Ru» писала об остановке на несколько дней производства Volkswagen в Нижнем Новгороде. «АвтоВАЗ», помимо автомобилей на платформе B0, некоторое время не выпускал Lada Granta — самую продаваемую модель в России.

Собираемые в Москве кроссоверы Renault также стабильно входят в 25 самых популярных в России автомобилей, по статистике Ассоциации европейского бизнеса в России. С января по август в нашей стране продано почти 27 тыс. Duster, 13 тыс. Kaptur и более 12 тыс. Arkana.