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Автомобили

Штрафы в корзину: Генпрокуратура пришла к владельцам дорожных камер

Автомобилистам списали 4,5 млн штрафов за нарушения ПДД

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Генпрокуратура выявила массовые нарушения при закупках, установке и эксплуатации камер, фиксирующих нарушения ПДД. Только в столице за полгода несколько миллионов материалов с таких комплексов были отправлены в корзину. В регионах видео-аппаратура устанавливается без согласования с ГИБДД, а сами гаишники затягивают с сроками вынесения постановлений. Эксперты отмечают, что проблема по большей части лежит на концессионерах, которые неправомерно наживаются на дорожных камерах.

Генеральная прокуратура РФ по запросу «Газеты.Ru» подготовила отчет о нарушениях, выявленных при эксплуатации комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Основные претензии прокуроров связаны с несоблюдением предписаний Госавтоинспекции, касающихся мест дислокации камер, а также не предоставлением в полицию материалов о нарушениях, которые попали в объективы комплексов.

Например, только в одной Москве «не было передано для рассмотрения в уполномоченные органы свыше 4,5 млн материалов фотовидеофиксации, содержащих сведения об административных правонарушениях,
которые без достаточных на то оснований списывались в банк данных отбракованных материалов», сообщили в Генпрокуратуре.

Как уточнили в надзорном ведомстве, прокурорам все же удалость привлечь к ответственности более 150 нарушителей в столице, материалы по которым были отправлены «в корзину».

Ловушки на скорость, где попало

В ведомстве отмечают, что во многих случаях комплексы видеофиксации устанавливаются не там где, есть риск аварии.

«Прокуратурой Республики Карелия в ходе проверки исполнения законодательства при использовании комплексов были выявлены факты выбора мест для их установки без учета анализа аварийности на участках автомобильных дорог», — рассказали «Газеты.Ru» в пресс-службе ведомства.

При этом в местах, где стационарные камеры должны были быть размещены, согласно утвержденному в ГИБДД плану установки, прокуроры их не обнаружили.

Как отмечают в надзорном ведомстве, «подобные случаи, вопреки приказам МВД России, оставались без должного реагирования со стороны органов Госавтоинспекции».

В МВД по республике Карелия знают о прокурорской проверке, но прокомментировать ее результаты не смогли.

«Камеры сейчас к МВД не имеют никакого отношения, они стоят на балансе Минтранса республики. По нашей информации, аппаратура, о которой идет речь, уже убрана», — заявили «Газете.Ru» в пресс-службе регионального МВД.

Похожее нарушение вскрылось в Адыгее, где местные власти в этом году по госконтракту заключили три договора на 33 млн рублей по обслуживанию 95 камер. Однако после того, как все места установки устройств были согласованы с ГИБДД, эксплуатанты самовольно изменили точки монтажа 30% комплексов.

Пустышки за миллионы рублей

Нередко проблемы возникают даже с аппаратурой, установленной по всем правилам. В частности,

в Белгородской области 210 устройств общей стоимостью более 138 млн рублей просто не работали ввиду технической непригодности.

«Государственным заказчиков мероприятия по модернизации оборудования в целях его надлежащей эксплуатации организованы не были», — сообщили в Генпрокуратуре.

«Бюрократия и волокита»

В Калуге прокуратура в ходе проверки работы регионального подразделения ГИБДД установила, что автоинспекторы несвоевременно направляли судебным приставам постановления о принудительном взыскании штрафов по материалам, составленным на основе данных с камер. Также в регионе были выявлены нарушения сроков рассмотрения жалоб на такие постановления и проволочки при наказании виновных лиц.

«Подобные нарушения влекли истечение сроков давности и, как следствие, необоснованное освобождение виновных лиц от установленной законом ответственности»,

— подчеркнули в Генпрокуратуре.

Нарушения при эксплуатации камер иногда связаны с процедурами освидетельствования этих приборов, отмечает замруководителя Федерации автовладельцев России (ФАР) Дмитрий Клевцов.

«Организации, эксплуатирующие камеры, периодически пропускают сроки их обязательной поверки. Вполне вероятно, что на какое-то время часть этих устройств просто отключили, чтобы потом не разбираться с жалобами со стороны водителей», — объясняет «Газете.Ru» Клевцов.

По его словам, водители от такой нерасторопности только выиграли: и незаконные штрафы не получили, и обжаловать их не пришлось.

Значительная доля злоупотреблений в работе комплексов фотовидеофиксации связана с тем, что большая их часть функционирует по договору концессии, уверен эксперт. По его словам, у регионов зачастую нет средств на закупку оборудования, поэтому они заключают договоры на установку, эксплуатацию и обслуживание камер с коммерческими структурами.

С каждого штрафа, выписанного на основе данных с камеры, эксплуатирующие их компании получают определенную сумму,

отмечает он.

«В результате получается абсурдная ситуация: коммерсанты заинтересованы в том, чтобы камера фиксировала как можно больше нарушений – от этого напрямую зависит их доход. Их не заботит дорожная безопасность», — обращает внимание Клевцов.

После появления камеры на участке трассы число дорожных нарушений резко снижается, а это автоматически бьет по заработкам концессионеров. В итоге, чтобы их не терять, эти коммерческие конторы идут на различные ухищрения, продолжает эксперт. А именно — периодически без согласования с ГИБДД меняют места установки комплексов, не ставят предупреждающие знаки или не соблюдают нормативы установки переносных камер.

Поскольку штрафы идут в региональные бюджеты, нередко власти на местах стараются не замечать эти нарушения, иначе казна субъекта РФ недополучит определенную часть запланированных доходов бюджета. В условиях, когда на региональные бюджеты приходится серьезная нагрузка, терять источник их пополнения никто не хочет, добавляет Клевцов.

Решить проблему нарушений и махинаций в работе комплексов фотовидеофиксации можно убрав, из этой системы коммерсантов, убежден лидер «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

«В этом случае не будет желания зарабатывать на нарушениях ПДД, а зачастую и провоцировать их. Лишь после этого камеры из способа наживы превратятся в средство профилактики дорожной безопасности. Как это принято во всем мире», — говорит правозащитник в беседе с «Газетой.Ru».

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