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Автомобили

Пять лет в розыске: как у россиян изымают машины по иску Интерпола

У жителя Белгорода отняли автомобиль и вернули иностранцу

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
В России регулярно выявляют автомобили, числящиеся в розыске по линии Интерпола, об очередном таком случае отчиталась полиция Белгородской области. О том, как добропорядочные автомобилисты становятся жертвами розыска автомобилей и что делать, если вам попалась именно такое авто, — в материале «Газеты.Ru».

Сотрудники российской полиции вернули законному владельцу в Германии кроссовер Mazda CX-5, угнанный там из автосалона пять лет назад — об этом сообщила пресс-служба управления МВД Белгородской области.

Полицейские выявили подозрительную машину, когда новый владелец пришел ставить ее на учет в МРЭО ГИБДД. Во время проверки по базам угнанных транспортных средств выяснилось, что машина разыскивается немецкой полицией как угнанная из автосалона в 2016 году. Автомобили, которые разыскивает полиция других стран, выявляются в нашей стране регулярно. Так, в начале сентября Audi A6, находящуюся в международном розыске, сотрудники ДПС остановили на автодороге в Калужской области. Машина, управляемая 27-летним молодым человеком, привлекла внимание инспекторов из-за того, что ее номера были прикрыты картоном.

«В ходе проверки по базам данных МВД было установлено, что автомобиль Audi А6 находится в розыске Интерпола, — говорится в сообщении пресс-службы МВД по Калужской области. — Кроме того, была получена информация, что лицо, находящееся в машине, подозревается в хищении топлива на одной из автозаправочных станций».

В январе автомобиль, числящийся в розыске по линии Интерпола, выявили в Чеченской республике — примечательно, что это оказалась отечественная Lada Priora, которую изъяли у владельца при переоформлении документов в МРЭО и поместили на спецстоянку.

В полиции отмечают, что законопослушные граждане могут владеть угнанным автотранспортом в течение нескольких лет, не подозревая о проблемах. Например, весной прошлого года в Иркутске была обнаружена Toyota Land Cruiser, которая числилась в угоне 18 лет.

Как работает канал Интерпола

В Международной организации уголовной полиции (Интерполе) сейчас состоят 194 страны. Это второе по численности международное объединение в мире, крупнее только ООН. В каждой из стран-участниц формируется Национальное центральное бюро (НЦБ) Интерпола, в России оно находится в структуре МВД и располагает также подразделениями в регионах. Заявить похищенный автомобиль в международный розыск имеют возможность все страны, входящие в международную полицейскую организацию, это делается через НЦБ Интерпола своей страны.

Через него же запрашиваются сведения о машинах, которые разыскиваются на международном уровне, их вносят в российскую базу розыска, говорится в межведомственном приказе, регламентирующем взаимодействие российских силовиков с Интерполом.

Согласно документу, по результатам обнаружения машины в розыске назначается доследственная проверка — причастен ли нынешний владелец машины к ее краже за рубежом, контрабанде на территорию России и другим преступлениям.

Также весьма вероятна экспертиза машины на предмет «перебитых» номеров, саму машину при этом изымут. Если окажется, что к нынешнему владельцу машины у российской полиции претензий нет, ее могут выдать под сохранную расписку — с запретом на регистрационные действия. Владеть машиной нынешний собственник сможет и дальше, но, к примеру, продать не сможет.

Сама международная полицейская организация ведет базу данных похищенных транспортных средств: по сведениям Интерпола, только в 2020 году около 249 тыс. машин по всему миру числились как угнанные.

При этом часто краденые машины проделывают путь через полмира к месту своего нового «жительства» — бывают случаи, когда похищенные в Европе автомобили в итоге оказываются в Австралии или Южной Америке.

Как решать проблему

Как правило, инициаторами объявления машины в розыск по линии Интерпола становятся не сами владельцы, а страховые компании, уже выплатившие компенсацию за украденную машину, говорят эксперты. С ними имеет смысл договориться на предмет снятия претензий либо обратиться в российский суд с просьбой признать себя добросовестным приобретателем.

«После того, как машину не находят, страховщики списывают выплаченное возмещение в портфель убытков. И если машина была угнана несколько лет назад, договориться с ними о снятии претензий вполне возможно, — сказал «Газете.Ru» адвокат московской коллегии адвокатов «Князев и Партнеры» Антон Лелявский. — За время розыска автомобиль потерял в цене, доставка его из России в Европу тоже стоит денег».

Необходимо произвести оценку машины, связаться со страховой компанией и попытаться договориться с ней, советует юрист.

Вполне вероятно, что уже экономически нецелесообразно тратить деньги на транспортировку.

Если страховая компания или другой собственник откажется от претензий на машину, то по решению суда с нее будет сняты все ограничения. Если договориться не удастся, машину придется вернуть законному владельцу за рубежом.

Второй вариант с признанием нынешнего владельца добросовестным приобретателем очень долгий: в ходе разбирательства предстоит «отмотать» всю цепочку операций с того момента, как автомобиль пересек границу. У таких машин обычно достаточно запутанная история, с потерянными по несколько раз ПТС и многочисленными прошлыми собственниками, подчеркивает Лелявский.

«У Верховного суда в разное время была разная позиция по данными вопросу: в одно время суд стоял на защите интересов нынешнего владельца, затем появилась тенденция к пристальному изучению того, насколько осмотрительно действовал покупатель такой машины», — заключил эксперт.

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