«Сыровато»: QR-код для автомобиля вызвал массу проблем у водителей

Первые же пользователи, скачавшие приложение Минцифры с QR-кодом регистрационного документа на автомобиль, столкнулись с тем, что эта услуга доступна исключительно для собственников машины, а не для иных допущенных лиц (доверенных или родственников). Кроме того, автомобилисты жалуются, что приложение добавляет к их профилю автомобили, которые им никогда не принадлежали. ГИБДД и эксперты рекомендуют водителям не надеяться на экспериментальный документ и возить с собой его традиционные бумажные версии.

Приложение «Госуслуги авто», запущенное в среду, 8 сентября, Министерством цифрового развития, оказалось настроенным исключительно под собственника автомобиля. По задумке ведомства, это приложение должно позволить водителям предъявлять инспектору ГИБДД ранее загруженное свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) в виде QR-кода на экране собственного смартфона или планшета.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, водителям, которые имеют подтвержденный профиль на «Госуслугах» и указали на этом сайте данные своего авто, необходимо скачать на смартфон само приложение. После авторизации пользователя данные об СТС автоматически загрузятся в это приложение из реестра транспортных средств.

Первые же пользователи приложения обратили внимание на то, что новой услугой от цифрового министерства могут воспользоваться только реальные собственники авто.

Родственники и любые другие лица, допущенные к управлению тем или иным автомобилем, остаются за бортом этого нововведения.

«Приложение нужное и полезное, так как ездим с мужем на одной машине, собственником которой является муж — у него все открывается как положено, а у меня не появляется QR-код — пишет, что данные не подтверждены ГИБДД. Как быть в такой ситуации?», — оставила отзыв к приложению в Google Play пользовательница Мария Ладейщикова.

Аналогичная проблема возникла еще у нескольких человек, которые написали схожие претензии разработчикам.

«Сыровато. Если вы не являетесь собственником, забудьте это приложение, так и будет висеть: «Данные не подтверждены ГИБДД», — оценил идею разработчиков Anton Kotovski.

В ответ на это в Минцифры признали наличие проблемы, но заявили, что это связано с пилотным режимом работы электронной услуги.

«Возможность добавления транспортных средств, оформленных на другого человека, появится в ближайших версиях. Следите за обновлениями приложения, — сообщается в Google Play от имении авторизованного разработчика (Минцифры). — QR-код генерируется только по транспортным средствам, для которых вы являетесь собственником. В таком случае доступна кнопка «Предъявить документы». Если кнопка «Предъявить документы» доступна, но QR-код не генерируется, обратитесь в поддержку «Госуслуг».

Среди негативных отзывов также наиболее распространены жалобы водителей на прикрепление к их профилю чужих автомобилей.

«Задумка отличная. У меня как раз проблем нет. Машина на мне. Бумажное СТС — жене, себе электронное. Но при поиске моих ТС нашлись три «левых» машины, типа на мне которые. Неприятно, если моя также кому-то может попасть в руки», — написал пользователь Алексей Иванов.

Еще один мужчина в комментариях магазина Google сообщил, что благодаря приложению узнал, что на его машину выпущено новое СТС, про которое он ничего не знает. В технической поддержке министерства в ответ на эти вопросы посоветовали проверить правильность заполнения данных на самом госпортале.

«Проверьте в личном кабинете портала «Госуслуг», возможно, ранее вы вносили данные авто в личный кабинет. Ошибочно загруженные транспортные средства можно удалить самостоятельно в приложении или обратиться в техподдержку «Госуслуг», — написало Минцифры.

Эксперимент

В ГИБДД в связи с появлением QR-кода СТС особо отметили, что, пока эта инициатива работает в экспериментальном режиме, при себе водителям все еще нужно иметь бумажный аналог документа.

Эта обязанность закреплена в пункте 2.1.1 ПДД, в котором определен перечень документов, которые водитель транспортного средства обязан иметь при себе и по требованию сотрудников полиции предъявлять для проверки, говорится в заявлении пресс-службы Госавтоинпекции.

В Минцифры надеются форсировать пилотный режим работы приложения и обещают, что в будущем функциональность «Госуслуги.Авто» будет расширена за счет всех сервисов, «которыми в ежедневном режиме пользуются водители транспортных средств». Об этом в четверг заявил замглавы Минцифры России Андрей Черненко. В ведомстве отмечают, что до конца года через приложение можно будет также обжаловать штрафы за нарушение ПДД.

Кроме того, если такая программа есть у обоих участников ДТП, то с ее помощью можно будет оформить ДТП по европротоколу. А в случае успешной реализации эксперимента в ГИБДД пообещали рассмотреть вопрос о применении такого подхода для остальных документов водителя.

Впрочем, переход на цифровые документы несет и другие риски, например отсутствие связи с серверами хранения данных, предупреждают эксперты.

«Даже в Подмосковье, не говоря о российской глубинке, есть участки дорог, где недоступен мобильный интернет. Как автоинспекторы смогут проверить документы в этом случае — вопрос открытый», — заявил «Газете.Ru» координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

По его мнению, для надежности необходимо наличие традиционных бумажных версий документов. Это обезопасит водителя от штрафа и эвакуации машины на штрафстоянку в случае какого-либо сбоя. Согласно ст. 27.13 КоАП РФ, при отсутствии у водителя документов на автомобиль транспортное средство по решению инспектора ДПС может быть отправлено на спецстоянку.

Адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько в свою очередь напомнил, что проводимый сейчас эксперимент сможет получить законодательную базу только после внесения изменений в ПДД, как это было сделано после введения электронного полиса ОСАГО.