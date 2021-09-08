Не влезай — убьет: владельцам новых BMW запретят открывать капот

Доступ к моторному отсеку новинки российского рынка — электрокара BMW iX — будет только у мастеров официального сервисного центра. Об этом российских покупателей сейчас предупреждают дилеры немецкой марки, выяснила «Газета.Ru». В концерне BMW объясняют, что лишь ограничили потребителям возможность открыть капот из соображений безопасности. Жесткая привязка машины к обслуживанию у дилера противоречит законодательству, указывают юристы.

В электрическом кроссовере BMW iX, начало продаж которого в России ожидается в 2022 году, для владельцев не предусмотрен привычный доступ в подкапотное пространство, следует из информации на сайтах официальных дилеров BMW. Автопроизводитель позаботился об этом уже на конструктивном уровне: горловина для залива жидкости в бачок омывателя находится под фирменной эмблемой на капоте, а рукоятки для открытия крышки моторного отсека рядом с водительским креслом или где-либо в открытой зоне доступа не предусмотрено вовсе.

Официальные дилеры BMW в России предупреждают, что возможность открыть капот нового кроссовера будет только у специалистов фирменного сервиса.

«Доступ к поднятию капота и находящейся под ним силовой электронике есть только у технического персонала сервисного центра», – подчеркивается в маркетинговом описании машины на сайтах нескольких официальных дилеров BMW.

Открывать капот в принципе не запрещено, но для рядового пользователя такая возможность серьезно ограничена, уточнили «Газете.Ru» в российском представительстве BMW.

«В салоне есть «потайные петлички», при их помощи происходит разблокировка замков. В инструкции это прописано,

– объяснили там. — Доступ в подкапотное пространство для владельца ограничен с целью уберечь его от контакта с высоковольтными сетями и компонентами, чтобы максимально обезопасить его».

В рамках ежедневного обслуживания контроля и пополнения требуется только заливать омывающую жидкость для стекол, а долив тормозной жидкости, заправка и замена хладагента, смазки и антифриза, работающих в тепловом насосе — удел профессионалов, подчеркнули в BMW. Рабочее напряжение силовых установок — 480 В, передние и задние колеса приводятся независимо друг от друга двумя мотор-генераторами. В подкапотном пространстве располагаются в том числе узлы, относящиеся к силовой электрике и электронике, отметили в компании.

На BMW iX в России уже принимаются предзаказы.

Автомобиль с силовой установкой из двух электромоторов суммарной мощностью 523 лошадиных силы предлагается по цене от 8,5 млн рублей.

Начало производства товарных машин на заводе в Дингольфинге (Германия) ожидается в ноябре 2021 года, начало продаж в России – не ранее 2022-го года, сообщала газета «Авторевю». Прямого доступа в подкапотное пространство не будет и у электрического седана BMW i4, который появится в продаже позднее, сказали в представительстве баварской компании.

А так можно было?

Желание автопроизводителей и дилеров дополнительными методами привязать автовладельцев к официальному обслуживанию объяснимо, однако если будет введен жесткий запрет на доступ к агрегатам – это повод обратиться в антимонопольные органы, полагают эксперты.

«Логичное поведение производителя – не допускать к вмешательству в автомобиль несертифицированных специалистов,

— говорит «Газете.Ru» основатель проекта «Автомаркетолог» и экс-президент ассоциации дилеров РОАД Олег Мосеев, — Понятно, что существует частная собственность и право человека вмешаться в свой автомобиль, но если обслуживание происходило не у сертифицированного партнера производителя, скорее всего, он потеряет гарантию».

Пока нет понимания, как новый принцип будет укладываться в антимонопольное законодательство, считает Мосеев.

Если доступ к агрегатам окажется принципиально невозможным для стороннего сервиса, возникает повод обратиться с жалобами в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), указывает адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

«Возможно, в таком случае стоит обращаться в антимонопольные органы и говорить о том, что такими способами производитель сильно ограничивает обслуживание автомобиля не у него, в других автосервисах, — отмечает Радько. —

К тому же закон «О защите прав потребителей» запрещает увязывать продажу одного товара или услуги с приобретением других товаров или услуг».

Ограничение доступа к моторному отсеку вряд ли можно расценивать иначе, как стремление еще крепче привязать потребителя к конкретному дилеру, а обслуживание у него обычно стоит дороже, чем где-то на стороне, отмечает юрист.

«Меня не удивляет случившееся – все это происходит в парадигме мировых тенденций. На мой взгляд, это все же плохо: пропадает привычная нам «аналоговость» во взаимоотношениях с автомобилем», – сетует в беседе с «Газетой.Ru» вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

С другой стороны, в развитых странах любителей что-то делать в машине своими руками гораздо меньше, чем на постсоветском пространстве,

указывает эксперт.

«Газета.Ru» обратилась в пресс-службу ФАС с вопросом, как соотносится ограничение доступа автовладельцев и независимых механиков к агрегатам с требованиями антимонопольного законодательства. На момент публикации материала ответ в редакцию не поступил.