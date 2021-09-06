«Камаз-гигант», водоробус и другие новинки «Комтранс-2021»

«КамАЗы» на водороде, газовые автобусы из Узбекистана и электробусы с «гармошкой» — в Москве открылась выставка коммерческой техники. Российские производители автобусов, грузовиков и спецтехники декларируют скорый переход на альтернативное топливо. Подробнее — в репортаже «Газеты.Ru».

В выставочном центре «Крокус Экспо» начала работу ежегодная выставка «Комтранс». Производители грузовиков, автобусов и спецтехники показали в Москве свои перспективные новинки, которые уже в ближайшее время должны появиться на дорогах страны. Основное внимание производители спецтехники в этом году уделили теме углеродной нейтральности — переходу на электричество, газ и водород (см. фоторепортаж). Как уверяют автопроизводители, уже в ближайшее время такие машины могут оказаться на улицах российских городов.

Хотя от серийных новинок российского автопрома не разбегаются глаза, в то же время нет на выставке и засилья китайских марок — на фоне пандемии иностранные компании в основном прибыли из ближнего зарубежья. «Газета.Ru» пристально изучила продукцию современного грузового автопрома.

close Шарнирно-сочлененный самосвал «Геркулес», разработанный «КамАЗом», способен перевозить 40 тонн и снабжен дизель-электрической силовой установкой с электромоторами мощностью 635 л.с. Самосвал «КамАЗ-65951» способен перевозить до 50 тонн сыпучих грузов. Весной этого года новинку испытывали в карьере под Новым Уренгоем, где проверяли надежность в условиях низких температур. Мощность дизеля такой машины — 450 л.с. Водородная версия грузовика «КамАЗ-65208» пока выступает в статусе прототипа. Автомобиль оснащен 400-киловаттным электромотором, энергия для которого вырабатывается двумя батареями топливных элементов. Запаса водорода из шести баллонов должно хватить на 500 км пути Грузовик повышенной проходимости «Садко Next» — наследник легендарного ГАЗ-66. Сейчас на всех грузовиках «Группы ГАЗ» — от «Газели» до «Урала» — применяется одна и та же кабина Полную галерею можно посмореть

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Новый «Соболь»

«Группа ГАЗ» представила прототипы водородных автобусов. Модель Citymax Hydrogen рассчитана на перевозку 85 пассажиров и снабжена силовой установкой на водородных топливных элементах: за счет окисления в них водорода вырабатывается электроэнергия, которая питает электромотор, приводящий автобус в движение. На одной заправке автобус может проехать до 350 км и рассчитан на эксплуатацию на городских маршрутах — в частности, для него предусмотрена возможность дополнительной зарядки от электросети.

Водородная модификация появилась и у 22-местного автобуса «Газель City».

У «Группы ГАЗ» хорошие новости в том, что она, похоже, теперь меньше страдает от внешнего давления поставщиков. По крайне мере, глава Горьковского автозавода Вадим Сорокин открыто заявил, что «Газель» теперь комплектуется дизельным американским мотором Cummins (производится в Китае) объемом 2,8 литра. Ранее у газовцев были проблемы с оснащением машин этим агрегатом.

На автошоу представлена и предсерийная версия фургонов и микроавтобусов «Соболь NN».

Если «Газель Next» производится с 2013 года, то укороченная версия этого коммерческого автомобиля появилась только сейчас – после дебюта обновленной «Газели NN», которая на московской выставке представлена также с 2-литровым дизелем Volkswagen.

До этого ГАЗ производил старый «Соболь Бизнес», конструкция которого восходит еще к самой первой «Газели» образца 1994 года. Начало выпуска нового поколения «Соболя» запланировано на 2022 год.

«КамАЗы» для угля и пассажиров

Шарнирно-сочлененный самосвал «Геркулес», разработанный «КамАЗом», способен перевозить 40 тонн и снабжен дизель-электрической силовой установкой с электромоторами суммарной мощностью 635 сил. На двигатель внутреннего сгорания приходится 450 сил, и он выполняет роль генератора, остальную мощность дополняют электромоторы, которые, собственно, и вращают колеса.

У «Геркулеса» оригинальное рулевое управление, он меняет направление не за счет поворота колес, а посредством складывания шарнирно-сочлененной секции рамы. На дороги общего пользования такому монстру путь закрыт — самосвал шириной 3,6 м не укладывается в дорожные нормативы и может работать только в карьере.

Электробусы — новый всероссийский тренд — увеличиваются в размерах. Только в Москве до конца 2022 года власти собираются закупить около 800 электробусов. В дополнение к обычным машинам, которыми сейчас на маршрутах заменяют троллейбусы, разработана и более вместительная модель с «гармошкой». Этот электробус «КамАЗ» планирует выпускать серийно с 2022 года, он рассчитана на перевозку 135 человек.

Водоробус

Для города «КамАЗ» подготовил и водородный автобус на основе электробуса «КамАЗ-6282». Среди преимуществ такого автомобиля конструкторы упоминают запас хода в 250 км (в отличие от 70 км у электрической версии) и экологичность — дизельной печки для обогрева салона у этой машины нет.

«За базу брался электробус «КамАЗ-6282», который поставляется в Москву», — сказал на пресс-конференции на выставке заместитель главного конструктора «КамАЗа» Андрей Савинков.

Еще одна новинка челнинцев — водородная версия грузовика «КамАЗ-65208», которая пока выступает в статусе прототипа. Автомобиль оснащен 400-киловаттным электромотором, энергия для которого вырабатывается двумя батареями, заряжающимися от топливных элементов.

Запаса водорода из шести баллонов должно хватить на 500 км пути, уверяют создатели грузовика.

Его россиянам помогла разработать франко-швейцарская инжиниринговая группа GreenGT. Ориентир у этой модели — на рынки развитых стран, признаются в компании, на спрос в России на столь инновационноый продукт пока сложно рассчитывать.

Своеобразный тяжелоатлет камазовского стенда — самосвал с индексом «65951», он способен перевозить до 50 тонн сыпучих грузов. Весной этого года новинку испытывали в карьере под Новым Уренгоем, где проверяли надежность в условиях низких температур. Мощность дизеля у такой машины — всего 450 л.с.

Белорусы и узбеки

Большую экспозицию представил и МАЗ, по-прежнему рассчитывающий расширить свое присутствие на российском рынке. В частности, «МАЗ-953001» с грузоподъемностью 31 тонна минчане планируют продавать российским коммерческим компаниям. Автомобиль снабжен китайским двигателем Weichai мощностью 419 л.с.

С китайской компанией у белорусов действует совместное производство по выпуску моторов.

Неожиданный дебют «Комтранса» — самаркандский бренд SamAuto, который привез в Россию низкопольный городской автобус LE 600 с японским двигателем Isuzu и американским автоматом Allison. Автобусный завод из Узбекистана уже готовится к началу продаж в Ростове-на-Дону и Самаре. По цене узбеки намерены встать между продукцией «МАЗа» и «ПАЗа». Среди преимуществ своей машины производитель упоминает хорошую удельную пассажировместимость.