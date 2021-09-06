Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Названа дата и место прощания с Бельмондо 09:36
Глава «Лукойла» объяснил, почему цена на нефть не должна превышать $100 09:34
Депутат Горелкин предупредил о новом виде мошенничества 09:31
Экс-жена Мамаева рассказала, что футболист бил ее сына по голове 09:29
В Индии выявили симптомы смертельного вируса Nipah у 11 человек 09:27
Разработчик «МИР-19» заявил об отсутствии серьезных побочных эффектов... 09:22
Для поисков пропавших девочек в Кемеровской области поднят весь личный состав... 09:22
Директор стадиона в Казани — на слова Бэйла: валлийцы приехали... 09:17
В Сальвадоре вступил в силу закон, признающий биткойн официальной валютой 09:14
Жительница Барнаула и ее внучки получили срок за обвинение деда в педофилии 09:03
Автомобили

«Камаз-гигант», водоробус и другие новинки «Комтранс-2021»

В Москве представили транспорт на альтернативном топливе

,
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Шарнирно-сочлененный самосвал «Геркулес», разработанный «КамАЗом», способен перевозить 40 тонн и снабжен дизель-электрической силовой установкой с электромоторами мощностью 635 л.с.

Шарнирно-сочлененный самосвал «Геркулес», разработанный «КамАЗом», способен перевозить 40 тонн и снабжен дизель-электрической силовой установкой с электромоторами мощностью 635 л.с.

Тимур Хасанов/«Газета.Ru»
«КамАЗы» на водороде, газовые автобусы из Узбекистана и электробусы с «гармошкой» — в Москве открылась выставка коммерческой техники. Российские производители автобусов, грузовиков и спецтехники декларируют скорый переход на альтернативное топливо. Подробнее — в репортаже «Газеты.Ru».

В выставочном центре «Крокус Экспо» начала работу ежегодная выставка «Комтранс». Производители грузовиков, автобусов и спецтехники показали в Москве свои перспективные новинки, которые уже в ближайшее время должны появиться на дорогах страны. Основное внимание производители спецтехники в этом году уделили теме углеродной нейтральности — переходу на электричество, газ и водород (см. фоторепортаж). Как уверяют автопроизводители, уже в ближайшее время такие машины могут оказаться на улицах российских городов.

Хотя от серийных новинок российского автопрома не разбегаются глаза, в то же время нет на выставке и засилья китайских марок — на фоне пандемии иностранные компании в основном прибыли из ближнего зарубежья. «Газета.Ru» пристально изучила продукцию современного грузового автопрома.

Новый «Соболь»

«Группа ГАЗ» представила прототипы водородных автобусов. Модель Citymax Hydrogen рассчитана на перевозку 85 пассажиров и снабжена силовой установкой на водородных топливных элементах: за счет окисления в них водорода вырабатывается электроэнергия, которая питает электромотор, приводящий автобус в движение. На одной заправке автобус может проехать до 350 км и рассчитан на эксплуатацию на городских маршрутах — в частности, для него предусмотрена возможность дополнительной зарядки от электросети.

Водородная модификация появилась и у 22-местного автобуса «Газель City».

У «Группы ГАЗ» хорошие новости в том, что она, похоже, теперь меньше страдает от внешнего давления поставщиков. По крайне мере, глава Горьковского автозавода Вадим Сорокин открыто заявил, что «Газель» теперь комплектуется дизельным американским мотором Cummins (производится в Китае) объемом 2,8 литра. Ранее у газовцев были проблемы с оснащением машин этим агрегатом.

На автошоу представлена и предсерийная версия фургонов и микроавтобусов «Соболь NN».

Если «Газель Next» производится с 2013 года, то укороченная версия этого коммерческого автомобиля появилась только сейчас – после дебюта обновленной «Газели NN», которая на московской выставке представлена также с 2-литровым дизелем Volkswagen.

До этого ГАЗ производил старый «Соболь Бизнес», конструкция которого восходит еще к самой первой «Газели» образца 1994 года. Начало выпуска нового поколения «Соболя» запланировано на 2022 год.

«КамАЗы» для угля и пассажиров

Шарнирно-сочлененный самосвал «Геркулес», разработанный «КамАЗом», способен перевозить 40 тонн и снабжен дизель-электрической силовой установкой с электромоторами суммарной мощностью 635 сил. На двигатель внутреннего сгорания приходится 450 сил, и он выполняет роль генератора, остальную мощность дополняют электромоторы, которые, собственно, и вращают колеса.

У «Геркулеса» оригинальное рулевое управление, он меняет направление не за счет поворота колес, а посредством складывания шарнирно-сочлененной секции рамы. На дороги общего пользования такому монстру путь закрыт — самосвал шириной 3,6 м не укладывается в дорожные нормативы и может работать только в карьере.

Электробусы — новый всероссийский тренд — увеличиваются в размерах. Только в Москве до конца 2022 года власти собираются закупить около 800 электробусов. В дополнение к обычным машинам, которыми сейчас на маршрутах заменяют троллейбусы, разработана и более вместительная модель с «гармошкой». Этот электробус «КамАЗ» планирует выпускать серийно с 2022 года, он рассчитана на перевозку 135 человек.

Водоробус

Для города «КамАЗ» подготовил и водородный автобус на основе электробуса «КамАЗ-6282». Среди преимуществ такого автомобиля конструкторы упоминают запас хода в 250 км (в отличие от 70 км у электрической версии) и экологичность — дизельной печки для обогрева салона у этой машины нет.

«За базу брался электробус «КамАЗ-6282», который поставляется в Москву», — сказал на пресс-конференции на выставке заместитель главного конструктора «КамАЗа» Андрей Савинков.

Еще одна новинка челнинцев — водородная версия грузовика «КамАЗ-65208», которая пока выступает в статусе прототипа. Автомобиль оснащен 400-киловаттным электромотором, энергия для которого вырабатывается двумя батареями, заряжающимися от топливных элементов.

Запаса водорода из шести баллонов должно хватить на 500 км пути, уверяют создатели грузовика.

Его россиянам помогла разработать франко-швейцарская инжиниринговая группа GreenGT. Ориентир у этой модели — на рынки развитых стран, признаются в компании, на спрос в России на столь инновационноый продукт пока сложно рассчитывать.

Своеобразный тяжелоатлет камазовского стенда — самосвал с индексом «65951», он способен перевозить до 50 тонн сыпучих грузов. Весной этого года новинку испытывали в карьере под Новым Уренгоем, где проверяли надежность в условиях низких температур. Мощность дизеля у такой машины — всего 450 л.с.

Белорусы и узбеки

Большую экспозицию представил и МАЗ, по-прежнему рассчитывающий расширить свое присутствие на российском рынке. В частности, «МАЗ-953001» с грузоподъемностью 31 тонна минчане планируют продавать российским коммерческим компаниям. Автомобиль снабжен китайским двигателем Weichai мощностью 419 л.с.

С китайской компанией у белорусов действует совместное производство по выпуску моторов.

Неожиданный дебют «Комтранса» — самаркандский бренд SamAuto, который привез в Россию низкопольный городской автобус LE 600 с японским двигателем Isuzu и американским автоматом Allison. Автобусный завод из Узбекистана уже готовится к началу продаж в Ростове-на-Дону и Самаре. По цене узбеки намерены встать между продукцией «МАЗа» и «ПАЗа». Среди преимуществ своей машины производитель упоминает хорошую удельную пассажировместимость.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Прятались в норы и пещеры, а потом стреляли в спины»
«Газета.Ru» впервые публикует отчеты о боевых операциях СССР в Панджшерском ущелье
Дарья Донцова
Чугунная задница
О том, как писать детективы вечно
«Неутомимый смельчак и волшебник слова»: умер Жан-Поль Бельмондо
Представитель актера раскрыл подробности смерти Жан-Поля Бельмондо
СК возбудил уголовное дело после пропажи школьниц в Кемеровской области
Бизнесмена Быкова приговорили к 13 годам колонии
Умер сценограф Пугачевой Борис Краснов
Украинский медик назвала полезные свойства сала
Новости и материалы
Названа дата и место прощания с Бельмондо
Глава «Лукойла» объяснил, почему цена на нефть не должна превышать $100
Депутат Горелкин предупредил о новом виде мошенничества
Экс-жена Мамаева рассказала, что футболист бил ее сына по голове
В Индии выявили симптомы смертельного вируса Nipah у 11 человек
Разработчик «МИР-19» заявил об отсутствии серьезных побочных эффектов у препарата
Для поисков пропавших девочек в Кемеровской области поднят весь личный состав органов внутренних дел
Директор стадиона в Казани — на слова Бэйла: валлийцы приехали с желанием искать недостатки
В Сальвадоре вступил в силу закон, признающий биткойн официальной валютой
Жительница Барнаула и ее внучки получили срок за обвинение деда в педофилии
Жителю Вьетнама дали пять лет тюрьмы за распространение коронавируса
Масштабные учения МЧС России стартовали в семи регионах страны
Карпин — о запрете сахара в сборной: без конфетки никто не умрет
Стало известно, в какие города россияне отправляются совмещать отдых и удаленку
МИД Японии оценил план России создать особую экономическую зону на Курилах
Футболист «Барселоны» может перейти в клуб РПЛ
В ФМБА рассказали о препарате от коронавируса «МИР-19»
В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии симптомов, характерных только для COVID-19
Все новости
«Ну, погоди!», женский YouTube, музыка на кассетах. Чего афганцы лишатся из-за талибов*
Востоковед объяснил, как «Талибан»* перестроит культурную жизнь Афганистана
«Хотели перекрасить зону с «черной» на «красную»
Эксперты — о том, почему подрались заключенные в ИК-14 в Хабаровском крае
«Только государство может осуществить это чудо»
Экономисты назвали примерную стоимость новых городов в Сибири
Поблагодарил за понимание: Зеленский призвал США усилить давление на Россию
Президент Украины попросил американских конгрессменов сохранить санкции против России
ПАСЕ приедет, ЦИК приветствует
Памфилова прокомментировала решение Совета Европы прислать наблюдателей
«Ямал» в помощь: как «Газпром» держит высокие цены на газ
Что будет со стоимостью газа в Европе после запуска «Северного потока — 2»
Главные новинки выставки «Комтранс-2021»
«Заниматься политикой в Белоруссии сейчас можно только сидя в тюрьме»
Как белорусская оппозиция отреагировала на обвинительный приговор Колесниковой и Знаку
«Он здорово хайпанул»
Выступление лидера Rammstein на «Спасской Башне» вызвало резкую реакцию части ветеранов
«Не на его уровне»: нейросеть дописала симфонию Бетховена
Композитор Журбин оценил законченную ИИ симфонию Бетховена
Обещал вернуться: что грозит бывшему грузинскому президенту на родине
Саакашвили заявил о намерении приехать в Грузию на выборы
Минутный иммунитет: как будет работать иммуноглобулин от COVID-19
Иммунологи оценили эффективность первого в мире иммуноглобулина от COVID-19
Дефицит автомобилей обрушил рынок
АЕБ: продажи автомобилей в России в августе снизились на 17%
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях