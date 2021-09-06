Дефицит автомобилей обрушил рынок

В августе продажи новых автомобилей впервые после долгого периода стагнации резко пошли вниз. Автопроизводители и дилеры объясняют это сокращением производства машин из-за дефицита комплектующих. Эксперты полагают, что падение продаж продолжится и в дельнейшем и может привести к переделу рынка в пользу китайских брендов.

В прошедшем месяце рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) сократился сразу на 17% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом говорится в сообщении комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Всего за последний месяц лета в нашей стране было реализовано чуть более 114 тыс. машин, что на 23,3 тыс. меньше, чем в августе прошлого года.

В АЕБ объясняют падение продаж проблемами с поставками машин дилерам из-за глобального дефицита полупроводников в автопроме.

«Падение производства в результате нехватки электронных компонентов на мировом рынке продолжает увеличивать разрыв между спросом и предложением, оказывая негативное влияние на объемы продаж.

Поскольку никаких признаков быстрого решения этой проблемы нет, мы ожидаем нестабильность и дальнейшее сокращение рынка в ближайшие несколько месяцев», — поделился ожиданиями глава комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

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Заметнее всего в массовом сегменте по итогам августа продажи снизились у Volkswagen (на 41%) Skoda и Mitsubishi (по минус 39%), а также у «АвтоВАЗа» и Nissan — на 32% и 28% соответственно. Чуть лучше обстоят дела у Hyundai (минус 19%), Kia (продажи уменьшились на 13%) и Renault (на 11%).

В плюсе оказались китайские бренды, на которых кризис полупроводников, очевидно, не сказывается негативным образом. Дилеры Сhery реализовали на 163% машин больше, чем в прошлом августе, у Haval продажи возросли на 37%, у Geely — на четверть. Компанию им составил им Opel (+117%) и марка Peugeot, показавшая в августе рост на 54%.

В премиум-сегменте наиболее серьезное падение продаж зафиксировано у дилеров Porsche (на 54%) и Infiniti (49%). И наоборот, привлечь новых клиентов удалось продавцам Audi (рост на 32%) и корейского Genesis (+287%), который недавно вывел на рынок сразу две новые модели.

Предложение не поспевает за спросом

Опрошенные «Газетой.Ru» специалисты дилерских центров не наблюдают снижения интереса покупателей к новым машинам.

По их мнению, падение продаж связано с ограниченным предложением машин на рынке.

«То, что в августе рынок продемонстрировал падение, вполне объяснимо: у многих заводов в этот период были каникулы, и плюс ко всему на динамике, конечно, отразился дефицит машин», — заявил «Газете.Ru» председатель правления автомобильной группы «Авилон» Андрей Павлович.

По его словам, ограниченное предложение на рынке и динамика цен стимулируют покупателей совершить покупку в ближайшее время: клиенты стараются не откладывать приобретение нового автомобиля, ожидая дальнейшего изменения цен.

По прогнозам Павловича, в III квартале ситуация с маркетинговым позиционированием у некоторых моделей еще более усложнится.

Наибольшим спросом у покупателей сейчас пользуется автомобили Kia Rio, Hyundai Creta, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Renault Duster и Toyota RAV4, отмечают дилеры холдинга Ключавто. По большинству из них, судя по данным AEБ, в августе зафиксировано снижение продаж.

Нередко клиенты согласны пренебречь некоторыми опциями или характеристиками, лишь бы приобрести автомобиль, который есть в наличии, отметила директор автохолдинга Ключавто Юлия Овчинникова.

«Зачастую покупатели, не сумев подобрать модель, которая пользуется повышенным спросом, в итоге приобретают похожий автомобиль другого бренда», — рассказала «Газете.Ru» собеседница.

Снижение продолжится

Снижение объемов производства автомобилей из-за нехватки электронных компонентов, и, как следствие, падение продаж было очевидно еще в начале лета, отметил независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. По его словам, эта тенденция продолжится и в дальнейшем.

«Думаю, что и в сентябре, и в октябре, а, возможно, и дальше мы также увидим дальнейшее снижение рынка. Проблема с нехваткой чипов серьезная и быстро решить ее не получится», — уверен эксперт.

В выигрышном положении оказались автопроизводители, которые предвидели такой вариант развития событий и смогли заранее запастись необходимым количеством комплектующих, сказал Бургазлиев. В перспективе, считает он, сложности с выпуском новых машин вполне могут привести к изменению доли рынка между автопроизводителями в пользу китайских концернов.

По мнению эксперта, Китай, как один из крупнейших поставщиков полупроводников, старается обеспечить ими в первую очередь свои компании.

«Думаю, что в обозримом будущем китайские автопроизводители вполне смогут занять долю рынка, которую сейчас теряют корейские и европейские бренды, не сумевшие наладить выпуск машин в нужном объеме», — резюмировал Сергей Бургазлиев.