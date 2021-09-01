Какие автокомпании не дожили до осени

За 2021 год на российском авторынке фактически сошли на нет продажи китайских автокомпаний Brilliance, Zotye, Lifan и легкового подразделения Foton — остатки автомобилей их дилеры распродают с солидным дисконтом. Не удержался в России и американский Chrysler, у которого в последнее время оставался в линейке лишь один минивэн Pacifica. Подробнее об автокомпаниях и моделях, ушедших с российского рынка, в материале «Газеты.Ru».

В 2021 году ряд китайских марок резко свернули свое присутствие на российском рынке — прекратились продажи внедорожника и пикапа Foton, дилеры анонсировали финальную распродажу ряда моделей Lifan, а объемы реализации автомобилей Zotye и Brilliance в последние месяцы исчисляются единицами, оставшиеся машины продаются с большими скидками. Также в этом году в нашу страну прекратили поставлять единственную модель Chrysler — прайс-лист на минивэн Pacifica исчез с официального сайта марки, о чем ранее сообщала «Газета.Ru».

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Проблемные «китайцы»

Так, в августе стало известно о завершении российских продаж легковой линейки китайского бренда Foton. Согласно статистике Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за 7 месяцев 2021 года в России продано всего 32 автомобиля этой марки, при этом в июле – только один автомобиль. В России китайский бренд предлагал внедорожники Sauvana и пикапы Tunland.

По сведениям портала «Китайские автомобили», легковой линейки у Foton на российском рынке больше не будет, стоки машин распроданы, а заказы на новые поставки у дилеров не принимаются.

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Российские дилеры Lifan продолжают распродавать складские запасы, но на домашнем рынке эта автокомпания обанкротилась. Производство Lifan на заводе в Чунцине остановлено в ноябре прошлого года в рамках процедуры финансовой несостоятельности китайского автопроизводителя. По данным АЕБ, за 7 месяцев автосалоны Lifan реализовали в России всего 483 автомобиля, что на 35% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года. Дилеры предлагают клиентам оставшиеся автомобили под лозунгом «финальная распродажа».

Аналогичные финансовые проблемы у материнских компаний китайских брендов Zotye и Brilliance (обе банкроты). По данным АЕБ, с начала года в России они продали 41 и 89 автомобилей соответственно.

Не пришлись ко двору

Помимо автокомпаний целиком российский рынок покинули и некоторые отдельные модели иностранных брендов. Так с конвейера завода Haval в Тульской области снят с производства рамный внедорожник Haval H5.

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C 2006 года этот автомобиль продавался в России под брендом Great Wall и выступал в той же рыночной нише, что и отечественный УАЗ Patriot. Российский рынок покинул также кроссовер JAC S5 – на дилерских сайтах сообщается, что модель больше не выпускается. В последнее время эти автомобили поставлялись в нашу страну со сборочного завода в Казахстане.

Кроссовер Geely Emgrand X7, ранее предлагавшийся в четырех комплектациях, с мая доступен лишь в единственной версии Flagman. По данным портала «Китайские автомобили», его продажи завершатся в этом году, а сборочное производство в белорусском Борисове сосредоточилось на более современных моделях, включая Coolray и Atlas.

Без люкса и спорта

Ушла и культовая Toyota Supra, по данным аналитического агентства «Автостат», на нынешний год производитель не выделил для нашей страны квоту на эту модель, а всего за два года в России был продан 21 экземпляр.

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Весной российский рынок покинул компактный седан Jaguar XE, сейчас в портфель британского бренд входят три кроссовера (включая электрический I-Pace), спорткупе F-Type и более крупный седан XF. И в целом продажи Jaguar в нашей стране невелики – за семь месяцев реализовано всего 305 машин. Внедорожники Land Rover на порядок популярнее.

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Вопрос о рентабельности официального присутствия автомобильного бренда в России возникает тогда, когда объем продаж падает ниже 1-1,5 тыс. автомобилей в год, объясняет независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Нужно, чтобы представительство хотя бы само себя окупало – затраты на логистику, на персонал, на маркетинг — объясняет Бургазлиев в разговоре с «Газетой.Ru» —

Думаю, что некоторое время представительства люксовых брендов, показывающих небольшие продажи, еще подержатся – в том числе за счет большого парка, требующего поставок запчастей».

Неуспех ряда китайских компаний в России он объясняет малыми инвестициями в наш рынок, несовершенством самого продукта или проблемами материнских компаний. Среди китайских марок расширять свое присутствие в России продолжат Haval, Geely и Chery, прогнозирует эксперт.

«У Lifan наблюдаются глобальные проблемы, и российский рынок для него не был приоритетным. В отличие от него, тот же Haval вложил в строительство завода в России значительные средства. Chery отличается тем, что крайне оперативно реагирует на запросы российского рынка. Скажем, на внесение изменений в спецификацию модели и начало поставок доработанной машины уходит всего 3-3,5 месяца» – заключает Бургазлиев.