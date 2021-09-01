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Автомобили

Кто самый жадный: Mercedes-Benz и Lada сильнее всех повысили цены

За 2021 год автомобильные бестселлеры подорожали на 15%

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Максим Блинов/РИА «Новости»
С начала 2021 года наиболее популярные у россиян модели автомобилей как массового, так и премиального сегментов подорожали в среднем на 15%, выяснила «Газета.Ru». Из-за роста цен автомобилисты не рассматривают покупку более доступных моделей, а уходят на вторичный рынок либо откладывают приобретение нового автомобиля на будущие периоды, говорят эксперты.

Десять самых популярных автомобилей массового сегмента российского рынка с начала года подорожали на 15%, следует из данных прайс-листов автокомпаний (базовые цены за январь и сентябрь 2021 года), которые проанализировала «Газета.Ru».

Сильнее всего в ТОП-10 по продажам новых автомобилей выросла рекомендованная цена на начальную версию Lada Vesta (см. таблицу):

эта модель с начала года подорожала на 175 тыс. рублей (+29%). Следом идут не менее внушительно выросшие в цене автомобили Lada Niva и Lada Granta — плюс 24% у обеих машин. Причем последняя коррекция прайс-листов на все модели Lada произошла в первый день осени. Меньше всего в десятке бестселлеров рынка изменилась стоимость у Volkswagen Polo и Kia K5: за девять месяцев эти автомобили стали дороже лишь на 9% и 7% соответственно.

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Премиум не отстает

Из наиболее популярных моделей премиум-сегмента с начала года сильнее всего подорожали кроссоверы Mercedes-Benz. К примеру, внедорожник GLS стал дороже на 32%: в январе рекомендованные цены на этот автомобиль начинались с отметки в 7,2 млн рублей, сейчас за него придется уже уплатить на 2,4 млн рублей больше. Аналогичным образом скакнули рекомендованная базовая цена кроссовера Mercedes-Benz GLC — на 1,1 млн рублей (на 30%), и сейчас дилеры просят за него от 4,8 млн рублей. Менее ощутимо в десятке самых популярных автомобилей премиум-сегмента подорожали BMW X5 и BMW X6 — всего (на 9%).

В среднем цены популярных премиум-автомобилей с начала года также выросли на 15,2%.

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Спрос уходит на вторичный рынок

Из-за подорожания автомобилей, а также из-за дефицита многих моделей, потенциальные покупатели новых авто вынуждены искать приемлемые варианты на вторичном рынке, отмечает аналитик «ВТБ-Капитала» по автопрому Владимир Беспалов. По его словам, для многих потребителей рост цен становится определенным барьером при выборе машины. Причем, если два-три месяца назад россияне активно скупали автомобили, опасаясь роста цен, то сейчас ажиотажного спроса уже нет.

«Люди ищут варианты замещения на вторичном рынке, поскольку из-за подорожания и дефицита определенных моделей у дилеров, просто не могут найти тот вариант, который бы их устроил», — объясняет в разговоре с «Газетой.Ru» Беспалов.

Он подчеркнул, что сейчас покупатели вынуждены выбирать машину по принципу «бери, что есть». С аналитиком «ВТБ-Капитала» согласен генеральный директор компании Fresh Auto Денис Мигаль. Он отмечает тенденцию роста интереса покупателей автомобилей на вторичном рынке.

Продавцы новых автомобилей зачастую просто не могут предложить человеку достойный вариант за ту сумму, на которую он изначально рассчитывал, объясняет Мигаль.

«У покупателя остается два варианта: либо покупать модель классом ниже, либо приобретать автомобиль, который изначально хотелось, но уже с пробегом. Мы видим, что чаще всего люди идут по второму пути», — отмечает глава Fresh Auto.

При этом некоторые потребители уже предпочли подождать пока утихнет ажиотажный спрос на машины и стабилизируется ситуация с новыми поставками, полагает Мигаль. Таким образом, отмечает эксперт, они планируют купить именно автомобиль, который рассматривали изначально, а не «брать, то, что предлагают».

«В первую очередь это касается покупателей автомобилей премиум-сегмента, для которых главным критерием служит конкретный автомобиль и определенный набор опций», — подчеркнул он в беседе с «Газетой.Ru»

Казалось бы, рост цен на машины мог привести к смещению спроса у россиян в сторону автомобилей в более доступных комплектациях или даже к покупке моделей классом ниже, но этого не произошло, отмечает партнер, руководитель группы по работе с автомобильными компаниями Deloitte Consulting Татьяна Кофанова.

«Человек, планирующий приобрести, например, кроссовер, не рассматривает вариант более доступного седана.

Он либо найдет недостающую сумму, либо, что более вероятно, купит подержанную модель интересующего его автомобиля», — считает она.

Ранее эксперты рынка отмечали, что в течение этой осени большинство автопроизводителей снова поднимут рекомендованные цены на свои модели. Это связано с серьёзным ростом стоимости черных и цветных металлов, а также каучука.

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