«Это не лечится»: каким людям не стоит водить автомобиль

Едва ли не каждое второе ДТП случается из-за физической утомленности водителей, выяснили немецкие эксперты. Часто это приводит к тому, что водители засыпают за рулем, причем сонливость преследует не только пожилых, но и молодых автомобилистов. В причинах такого явления попыталась разобраться «Газета.Ru».

Около 40% всех аварий на дорогах ФРГ происходит из-за усталости водителей, сообщается в исследовании (есть у «Газеты.Ru») немецкой страховой компании BG ETEM. К такому выводу специалисты пришли после того, как опросили различные категории водителей, а также проанализировали обстоятельства дорожно-транспортных происшествий, произошедших на дорогах Германии в прошлом году.

В частности в 24% дорожных инцидентов водитель заснул перед тем как врезаться в другое транспортное средство. Еще в 17% аварий автомобилисты не спали, но находились в утомленном состоянии, что стало важнейшим обстоятельством при выявлении причин аварии. В каждом третьем дорожном инциденте с заснувшим водителем на дороге погиб хотя бы один человек.

Немецкие специалисты отмечают, что в 76% случаев за рулем засыпали мужчины. Статистика аварий показала, что наиболее подвержены риску уснуть во время движения люди двух совершенно разных возрастных категорий:

начинающие водители в возрасте от 20 до 29 лет и люди более старшего поколения — от 50 до 59 лет.

Кто еще в зоне риска

Чаще всего (примерно в 40% случаев) склонность ко сну проявляется у водителей, которые перед поездкой находились на работе более восьми часов, а каждый десятый автомобилист, попавший в ДТП, садился за руль после ночной смены, сообщается в отчете компании.

В ходе исследования выявился также парадоксальный факт: оказывается нередко водители, отправляются в путь в уставшем состоянии, в надежде на то, что современные системы безопасности — типа экстренного торможения, адаптивного круиз-контроля и системы удержания в полосе — предотвратят потенциальную аварию.

Эксперты страховщика предупреждают, что такие инструменты отнюдь не гарантируют безопасность движения, они лишь могут немного подстраховать и то, не во всех случаях. Поэтом специалисты страховой компании резюмируют свое исследование хоть и банальным, но единственным верным выводом —

любому водителю даже профессионалу нужно отдохнуть, перед тем, как садиться за руль.

Почему водитель пропускает тревожный звонок

Президент «Российского общества сомнологов» (врачи, занимающиеся лечением нарушений сна – «Газета.Ru»), доктор медицинских наук Роман Бузунов отмечает, что повышенная сонливость среди вышеозначенных категорий (молодых и пожилых) водителей имеет принципиально разные причины.

«Молодые люди часто засыпают за рулем, из-за того, что стараются все успеть и часто пренебрегают необходимостью прерваться на сон. Что же касается людей старшего возраста, то у них отмечается накопленный пул болезней. Основная причина – это апноэ сна», — рассказал он «Газете.Ru».

Справка Апноэ – это многократно повторяющиеся во время сна остановки дыхания, приводящие к вынужденному пробуждению спящего мозга из-за недостатка кислорода. Эта проблема вызвана распространением ожирения, а также анатомическим строением глотки человека, которая из-за развития речи у людей в два раза длиннее, чем у приматов.

Острый эпизод удушья, связанный со спадением дыхательных путей в области глотки, может длиться от 10 секунд до двух минут, описывает Бузунов эффект апноэ. Из-за недостатка кислорода, поясняет он, происходит стрессовая реакция, мозг просыпается и дает команду на открытие дыхательных путей. Человек в этот момент громко всхрапывает. Но как только мозг насытился кислородом, дыхательные пути сузились – организм опять засыпает. Этот цикл может повторяться 200-500 раз за ночь.

«Сколько бы такой человек ни спал – выспаться он не может, и в результате развивается тяжелейшая сонливость. Порой люди, страдающие апноэ, даже не замечают, что начинают засыпать, в том числе и за рулем», — констатирует медик.

По его словам, с 2016 года

в Евросоюзе апноэ включено в перечень заболеваний, при наличии которых действие водительского удостоверения может быть приостановлено или даже аннулировано.

«Если у автомобилиста выявляется такой диагноз, и он не лечится, – это является основанием для отзыва водительской лицензии. У нас такого правила в законодательстве нет», — отмечает Бузунов.

И все же поспите

Водителям, планирующим отправиться в дальний путь, эксперты рекомендуют прежде всего хорошо отдохнуть перед дорогой. При этом, чтобы монотонное движение не стало причиной потери бдительности, руководитель «Казанской школы высшего водительского мастерства» Олег Шатов советует автомобилистам взять в дорогу пакет семечек или орешков.

«В отличие от энергетических напитков или кофе, которые быстро повышают тонус, но при этом столь же резко заканчивают свое действие на организм, горсть съеденных фисташек или периодическое «щелканье» семечек оказывают на водителя длительный эффект», — делится наблюдениями Шатов.

Неплохим способом, позволяющим не уснуть за рулем, может служить положенная под язык долька лимона или аскорбинка:

кислота во рту будет способствовать повышению концентрации и внимания. А вот печенье, конфеты и прочие сладости, считает он, напротив, еще больше расслабляют организм.

Эксперт отмечает, что первыми признаками засыпания за рулем может служить постоянное «ерзанье» в кресле и более длительная фокусировка взгляда (например, когда автомобилист некоторое время не может считать показания приборов). Своеобразным «последним звоночком», предупреждающим о том, что скоро наступит сон, является ситуация, когда автомобилист начинает замечать, что он часто моргает и трет глаза.

«В этом случае надо срочно искать место для парковки, и хотя бы 20-30 минут посидеть с закрытыми глазами или поспать. Продолжать поездку в таком состоянии просто нельзя», — подчеркивает Олег Шатов.