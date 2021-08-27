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Автомобили

Chevrolet, Genesis, Kia: самые интересные автоновинки сентября

В России в сентябре представят компактные кроссоверы и электромобили

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Сhevrolet
В первый месяц осени бренд Chevrolet впервые с 2015 года выводит на российский рынок доступную модель — «паркетник» Trailblazer. Новые кроссоверы появятся у марок Skoda и Genesis, а также в грядущем месяце к дилерам приходит единственный в мире серийный электромобиль сразу с тремя моторами от Audi. Подробнее о самых интересных автоновинках сентябрьского рынка, в материале «Газеты.Ru».

Chevrolet Trailblazer

Спустя шесть лет, после того как американский концерн GM демонстративно свернул свой бизнес в России, на отечественный рынок вновь возвращаются доступные модели Chevrolet (принадлежит GM). Так американская компания выводит свой наиболее бюджетный кроссовер Trailblazer. Официальный старт продаж в РФ намечен на 15 сентября.

В отличие от массивных моделей первого и второго поколений, в основе которых лежала мощная рама, новый Chevrolet Trailblazer (третьей генерации) уже в основе несущий кузов, и по габаритам он уже классифицируется как компактный SUV (спортивно-утилитарный автомобиль).

Теперь это уже не брутальный автомобиль, с широким функционалом для плохих дорог. В нашу страну он будет поставляться с завода GM в Южной Кореи.

Российским покупателям Trailblazer предложат только со 150-сильным трехцилиндровым бензиновым турбомотором объемом 1,3 литра. Базовая переднеприводная версия кроссовера комплектуется безальтернативным вариатором. Модификации с подключаемым полным приводом оснащаются девятиступенчатым «автоматом» с классическим гидротрасформатором и автоматической трансмиссией.

Skoda Kodiak

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Skoda Kodiak

Skoda Kodiak

Skoda

Skoda Kodiak — один из бестселлеров российского рынка, и за ним в последнее время выстроились очереди. Бонус в том, что нынешней весной он обновился и с середины сентября появится в автосалонах марки. В Росси сборка Skoda Kodiak налажена в Нижнем Новгороде на контрактном конвейере «Группы ГАЗ».

У кроссовера изменилась форма фар и решетки радиатора, а передняя оптика на всех модификациях еще стала светодиодной. Сейчас, к примеру, базовые версии Kodiak предлагаются с «галогенками». В качестве опций теперь для некоторых комплектаций

доступны матричные фары, изменяющие форму светового пучка в зависимости от освещенности дороги.

Как и прежде, российские покупатели смогут приобрести передне- и полноприводные Kodiak с бензиновыми турбодвигателями объемом 1.4 и 2.0 литра, мощностью в 125, 150 и 180 лошадиных сил. На выбор шестиступенчатая механическая трансмиссия или шестискоростной «робот» DSG. Чуть позже будут доступен и дизельный агрегат.

Audi e-tron S

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Audi e-tron S

Audi e-tron S

Audi

В сентябре на российский рынок выходит «заряженная» версия электрического кроссовера Audi e-tron с литерой «S». Это первый серийный электрокар сразу с тремя электромоторами, их суммарная мощность составляет 503 лошадиные силы.

Основной электромотор вращает колеса передней оси, а каждое из задних приводятся в движение отдельным электродвигателем с индивидуальным блоком управления. Это позволяет варьировать тягу между левой и правой полуосями для более уверенного прохождения поворотов на высокой скорости.

Внешне отличить спортивную версию электрокроссовера можно по расширенным колесным аркам и более мощным передним тормозным механизмам. Чтобы обеспечить их охлаждение, во фронтальном бампере есть дополнительные воздухозаборники. Установленные в них заслонки с электроуправлением, закрывают для улучшения аэродинамики воздушные каналы, когда нет необходимости остужать передние тормоза.

Одновременно с электрокроссовером появится и модель Audi e-tron S Sportback с кузовом купе.

Genesis GV70

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Genesis GV70

Genesis GV70

Genesis

Несмотря на то, что мировая премьера компактного премиум-кроссовера Genesis GV70 состоялась еще прошлой осенью, до российских покупателей этот автомобиль доехал только сейчас. На нашем рынке GV70 будет доступен с тремя моторами: 2,2-литровым турбодизелем мощностью в 199 лошадиных сил, четырехцилиндровым 249-сильным бензиновым двигателем с турбонаддувом объемом 2,5 литра и флагманским бензиновым 3,5 литровым V6 мощностью в 379 лошадиных сил.

Все моторы сочетаются только с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией. Версии с самым мощным двигателем предлагаются только с полным приводом, кроссоверы с дизелями, а также с мотором 2,5 литра по умолчанию заднеприводные, полный привод предлагается в качестве опции.

Genesis G70

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Genesis G70

Genesis G70

Genesis

Одновременно с кроссовером GV70 на российский рынок выходит и обновленный седан Genesis G70.

Рестайлинг принес седану оформление передка в новой стилистике марки — с двойными фарами.

Самое заметное изменение в салоне – новая мультимедийная система с дисплеем диагональю 10 дюймов. Genesis G70 будет доступен с тремя бензиновыми моторами: двухлитровым мощностью 197 и 247 лошадиных сил и 370-сильным V6 объемом 3,3 литра. Коробка передач одна — восьмиступенчатый автомат, сочетающийся как c полным, так и с задним приводом.

Kia Cerato

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Kia Cerato

Kia Cerato

Kia

В начале сентября в дилерских центрах Kia появится обновленные седаны Cerato. У автомобиля изменилась передняя и задняя оптика, появились новые бамперы. Машина получила новую мультимедийную системой с 8-дюймовым дисплеем с функцией поддержки сервисов Apple CarPlay с Android Auto.

Покупателям на выбор предложат 1,6-литровый бензиновый мотор мощностью 128 лошадиных сил или 150-сильный двигатель объемлем два литра. К обоим агрегатами идет шестидиапазонная автоматическая трансмиссия, а «механика» с таким же числом передач будет доступна лишь на Kia Cerato с двигателем 1.6.

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