Дефицитом автомобилей в России воспользовался Китай

Перебои с поставками микрочипов для производства автомобилей могут привести к значительному снижению объемов выпуска новых машин в мире, высчитали аналитики. Эксперты в разговоре с «Газетой.Ru» предположили, что в России дефицит подобной электроники приведет к захвату китайскими компаниями части авторынка — в ущерб другим игрокам.

По итогам года производство автомобилей в мире сократится на 7-9 млн штук, сообщается в исследовании консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG). По данным аналитиков, по итогам первого полугодия суммарно автозаводы планеты в общей сложности «недовыполнили» план по производству почти на 4 млн машин, из которых более 2,6 млн пришлись на второй квартал.

Сильнее всего корректировать свои планы пришлось предприятиям Ford (снижение выпуска более чем на 700 тыс. шт.), Stellantis (бренды Opel, Citroen, Peugeot, Jeep, Chrysler, Dodge, Fiat, Alfa Romeo, Maserati, Lancia) – минус в общей сложности около 600 тыс. машин, и альянса Renault-Nissan-Mitsubishi (сокращение производства примерно на 415 тыс. автомобилей).

Во втором полугодии, по прогнозам BCG, сокращение производства автомобилей по самому оптимистическому сценарию может составить около 3 млн. штук.

При неблагоприятном развитии событий есть риск, что автозаводы будут вынуждены снизить выпуск машин на 5 млн экземпляров.

Причем наиболее существенное сокращение производственных планов предполагается в третьем квартале, когда ситуация с нехваткой микрочипов может заметно обостриться: в преддверии рождественских и новогодних праздников производители бытовой техники начнут наращивать выпуск.

Глобальная проблема нехватки комплектующих для производства машин, безусловно, затронула и российский автопром, но в гораздо меньших масштабах, чем в мире, считает аналитик «ВТБ-Капитала» по автопрому Владимир Беспалов. По его словам, в большей степени дефицит отразился на производстве премиальных моделей.

Для выпуска таких машин и самих чипов, с учетом множества различных вспомогательных система и электронных ассистентов, требуется больше, и сами чипы нужны более современные. Кроме того, отмечает он, многие российские автозаводы смогли подготовиться к возможным перебоям в поставках комплектующих.

«Ряд предприятий перенесли запланированные остановки мощностей для их обслуживания на более ранние сроки, используя технологический простой для пополнения запасов чипов.

В итоге, в отличие от заводов в других странах, удалось избежать длительных остановок производств», — рассказал «Газете.Ru» Беспалов.

Дольше всего из-за нехватки электронных компонентов в последнее время простаивал канадский завод Chrysler: весной минивэны Pacifica не сходили с конвейера около месяца. Кроме того, в начале лета две недели не работало производство Nissan в американском штате Теннесси.

Российские автозаводы, подчеркивает аналитик «ВТБ-Капитала», останавливали производство только на два-три дня, максимум на неделю.

«Не думаю, что по итогам года будет отмечаться снижение производства автомобилей в нашей стране:

скорее всего, мы все же увидим небольшую положительную динамику»,

— выразил надежду Владимир Беспалов.

Китайцы в выигрыше

Итоги продаж автомобилей и их наличие у дилеров может служить индикатором ситуации с их производством, поскольку около 80% продаваемых в нашей стране машин собираются на отечественных автозаводах, указывает генеральный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам,

сейчас найти машины в наличии у дилера или приобрести без длительного ожидания можно лишь в автосалонах китайских брендов.

В остальных случаях, машину, как правило, придется подождать не меньше месяца. Наиболее серьезный дефицит, отмечает эксперт, наблюдается у концерна Volkswagen Group, а также на некоторые позиции корейских и французских брендов.

«С учетом огромных объемов выпуска головным заводами китайских автопроизводителей, им не составит особого труда выделить часть комплектующих для своих заводов на территории СНГ. Тем самым они обеспечивают беспрерывный выпуск машин для нашего рынка», — заявил Целиков.

Китайские автопроизводители, в отличие от других компаний, действительно не испытывают проблем с нехваткой комплектующих для сборки в России, о чем открыто говорят.

«На данный момент завод Haval в Тульской области напрямую не затронули сложности с поставкой комплектующих. Материнская компания Great Wall Motor поддерживает нас необходимым количеством компонентов. Производство на заводе Haval в России соответствует плану — мы выпускаем около 160 автомобилей в день», — рассказал «Газете.Ru» исполнительный директор Haval в России Жером Сего.

Он добавил, что компания внимательно следит за ситуацией с дефицитом микрочипов, и, поскольку кризис носит глобальный характер, сделает все возможное, чтобы смягчить его последствия.

В прошлом месяце автомобили Haval приобрели чуть менее 3 тысяч россиян, что на 60% превосходит результат июля 2020 года.

Возможность купить автомобиль без длительного ожидания способна заставить значительную часть покупателей обратить внимание на модели из Поднебесной. Тем более что модельный ряд многих китайских автопроизводителей в последнее время заметно обновился , а по своим потребительским качествам эти модели уже ничем не уступают конкурентам, считает Сергей Целиков.

«По итогам года, скорее всего, доля моделей китайских брендов в структуре продаж новых легковых автомобилей увеличится примерно в два раза

– с нынешних 3 до 5-6%. В первую очередь рост произойдет за счет некоторых корейских и французских моделей», — прогнозирует генеральный директор «Автостата».

Экспансия автопроизводителей из Поднебесной на наш рынок подтверждается и взрывным ростом количества дилеров китайских брендов в России. Как ранее писала «Газета.Ru», из 248 открывшихся за последний год в России автосалонов 138 приходится на китайские марки.