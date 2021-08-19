ОСАГО без техосмотра: как не попасть на деньги или штраф

С 22-го августа при оформлении полиса ОСАГО страховые компании не вправе требовать от водителя диагностическую карту, подтверждающую прохождение техосмотра. Многие восприняли эту новость именно как отмену ТО, сетуют сервисмены. Однако езда без диагностической карты может привести к штрафу или даже аресту автовладельца, предупреждают юристы, а страховщики после ДТП виновника без карты могут заставить платить за убытки самостоятельно. О том, какими проблемами может обернуться для автомобилистов новая реформа ОСАГО, подробнее в материале «Газеты.Ru».

Для покупки полиса ОСАГО водителям больше не нужно предъявлять страховщикам (либо иметь оформленной) диагностическую карту. Соответствующие поправки в основной нормативный документ «автогражданки» уходящий состав Госдумы принял еще в середине июня этого года. Ранее удостоверение пройденного ТО было неотъемлемым условием получения полиса. В Российском союзе автостраховщиков (РСА) отмечают, что все агенты уже оповещены об изменениях.

«Диагностическая карта не требуется для оформления полиса ОСАГО на любой тип транспортного средства. При этом у всех автовладельцев сохраняется обязанность по прохождению техосмотра», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе РСА.

Как подчеркнули в союзе,

если будет доказано, что ДТП произошло из-за технической неисправности автомобиля, а у водителя не окажется диагностической карты, то страховая компания будет вправе предъявить ему регрессный иск на сумму компенсации, выплаченной пострадавшим в аварии.

Если же техосмотр пройден, но причиной ДТП все равно стала неисправность машины, то иск уже может быть предъявлен компании, оформившей диагностическую карту.

«В случае, когда в аварию попадает автомобиль такси, грузовик или автобус, то независимо от причин ДТП, основанием для предъявления регрессного иска станет сам факт отсутствия у виновника происшествия диагностической карты», — пояснили в РСА.

Вышла заминка

В то же время на стороне Минюста случилась техническая проволочка в регистрации изменений в сопутствующем подзаконном акте — в положении Центробанка «О правилах ОСАГО» (позволяет на практике отвязать ТО от «автогражданки»), отметили в РСА. В результате возникла правовая коллизия: поправки в эти правила вступают в силу только 29 августа – через неделю после введения изменений в сам закон «Об ОСАГО». Впрочем, юридическая сила у закона с поправками выше, его нормы все равно будут действовать для автомобилистов с 22 августа, подчеркнули в союзе страховщиков.

В РСА убеждены, что путаницы и неразберихи среди страховых брокеров не будет, хотя вероятные эксцессы полностью не исключают.

«Если после 22 августа какой-либо агент будет требовать диагностическую карту для оформления полиса ОСАГО, автомобилисту следует обратиться в головной офис этой страховой компании или сообщить в Российский союз автостраховщиков», — порекомендовали водителям в пресс-службе РСА.

Проехали мимо ТО

Очень большое число автомобилистов восприняли исключение необходимости предъявления диагностической карты при оформлении страховки, как отмену самого техосмотра, отмечают представители фирм, проводящих инструментальный контроль состояния автомобилей.

Количество желающих пройти техосмотр начало резко падать уже в начале этого лета, как только стало известно о принятии соответствующих поправок.

По словам исполнительного директора «Союза автосервисов» России Виталия Новикова, водители решили, что раз пока нет штрафов за непрохождение техосмотра, то и проходить его не обязательно.

«Думаю, что часть автомобилистов снова потянется к пунктам техосмотра, когда в сосцтеях и СМИ поднимется шумиха о том, что страховые компании выставляют иски тем, кто попал в аварию не несправном автомобиле. А основной поток мы ждем весной, когда те, кто не прошел техосмотр, начнут получать за это штрафы», — рассказал «Газете.Ru» Новиков.

Число аварий, произошедших из-за неисправных автомобилей будет только расти, считает председатель гильдии операторов техосмотра при Московской торгово-промышленной палате Игорь Волчек. По его словам, отменять необходимость предъявления диагностической карты для покупки страховки необходимо было одновременно с введением штрафов за непрохождение техосмотра. А постоянное внесение каких-то поправок или даже просто громкие заявления чиновников на тему техосмотра, по его мнению, только «усугубляют лихорадку и неопределенность в этой сфере».

«При среднем возрасте машин в российском автопарке в 14 лет говорить, что техосмотр не нужен, мягко говоря, неправильно, как-то не по-государственному»,

— отметил Волчек, имея ввиду соответствующую инициативу ГИБДД.

По его словам, официальная статистика Госавтоинспекции по авариям с участием неисправных автомобилей (7,6 тыс. ДТП по итогам прошлого года) не отражает истинного положения дел, поскольку в нее попадают только происшествия, в которых такие машины принимали непосредственное участие. В реальности, полагает собеседник, их число в несколько раз больше.

«Например, если машину при торможении занесло на скользкой дороге, в причине ДТП будет указано «не справился с управлением»: никто не станет разбираться в том, что причиной заноса с большой долей вероятности могло стать неравномерное распределение тормозных усилий», — отметил собеседник.

Техосмотр никто не отменял

Прямые требования о наличии диагностической карты содержатся в ст. 12.1. КоАП РФ (Управление ТС не прошедшим техосмотр), но штрафа сейчас этот пункт не предусматривает (он будет введен со следующего года). Впрочем, это не отменяет обязанности прохождения этой процедуры для любых видов транспортных средств, напоминает адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

По словам юриста, отсутствие карты техосмотра, особенно если у легковой машины есть явные неисправности, сотрудники ГИБДД квалифицируют и по другой статье — ч.1 ст. 12.5 КоАП РФ (управление ТС при наличии неисправностей и условий по запрету допуска к эксплуатации). Санкция по этому пункту предполагает предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.

«Несмотря на то, что на данный момент прямой ответственности за отсутствие техосмотра для водителей легковых автомобилей в КоАП нет, в приложении к «Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации» содержится запрет на движение без диагностической карты»,

– объясняет юрист.

Более того, гаишники зачастую попутно выписывают автомобилисту за отсутствие ТО предписание на устранение выявленных нарушений. Если при повторной проверке выясняется, что автомобилист все еще не прошел техосмотр, то инспекторы могут вменить водителю «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органов внутренних дел» (ст.19.3 КоАП РФ), что уже грозит штрафом в размере от пятисот до тысячи рублей или арестом на срок до пятнадцати суток, предупредил Радько. Подобная практика не является законной, на его взгляд, но тем не менее она присутствует, констатирует юрист «Свободы выбора».

Для водителей коммерческого транспорта (такси, грузовиков, автобусов и т.д.) за отсутствие карты ТО в КоАП предусмотрена прямая санкция — штраф 500 или 800 рублей, напомнил адвокат.