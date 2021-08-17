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Автомобили

Каршеринг стал более аварийным

Количество ДТП с машинами в краткосрочной аренде увеличилось на 33%

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»
С начала года количество аварий с участием автомобилей каршеринга, по данным ГИБДД, увеличилось на треть. Сервисы при этом не видят опасного тренда. Эксперты, даже принимая в расчет ковидные ограничения, причинами роста аварийности называют неопытность водителей и плохое техническое состояние самих машин краткосрочной аренды.

За первое полугодие в России произошло 381 ДТП с участием автомобилей каршеринга, что на 33,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствует статистика ГИБДД России, подготовленная по запросу «Газеты.Ru». При этом в расчет брались только происшествия, в которых погибли или пострадали люди. Жертвами таких ДТП с начала года стали 29 человек (прирост на 123%), а 490 человек (плюс 38,4%) получили в них различные травмы.

Операторы каршеринга, опрошенные «Газетой.Ru», объясняют рост аварийности с участием автомобилей краткосрочной аренды эффектом низкой базы: с конца марта по середину июня прошлого года из-за ограничений, связанных с COVID-19, сервис не работал.

«Объективно сравнить 2020 и 2021 год лишь по фактическому количеству происшествий на дороге не получится из-за того, что несколько месяцев 2020 года каршеринг не работал в большинстве крупных городов. Не было поездок и не было происшествий», — заявила «Газете.Ru» пиар-директор «Делимобиля» Алена Балакирева.

Похожего мнения придерживаются и в «BelkaCar», считая, что сравнивать показатели 2020 и 2021 года не совсем корректно.

Однако даже если не брать в расчет пандемийный прошлый год, то по сравнению с первым полугодием 2019 года, когда по данным МВД было зафиксировано 212 аварий с участием автомобилей каршеринга, рост получается еще более внушительным — почти на 80%.

Тревожные цифры ГИБДД в «Делимобиле» объясняют ростом популярности самого сервиса: если в прошлом году в сутки пользователи брали в аренду машины в среднем 80 тыс. раз, то сейчас ежедневно на автомобилях компании совершается около 120 тыс. поездок.

В «BelkaCar» приводят тот же аргумент. Во втором полугодии прошлого года, когда рынок каршеринга начал восстанавливаться после ограничений из-за пандемии, число поездок на автомобилях «BelkaCar» выросло на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, заявили в пресс-службе компании. В этом году бронировать автомобили пользователи стали еще чаще: количество поездок выросло на 45%.

При этом, отмечают в компании, доля ДТП, произошедших по вине водителей таких машин, снижается.

«По данным страховых компаний, в которых оформлены страховки на наши автомобили, сейчас пользователи являются виновниками 44-47% ДТП, в то время как прошлом году этот показатель составлял 70%», — заявили «Газете.Ru» в пресс-службе «BelkaCar».

В «Яндекс Драйв» не смогли оперативно ответить на запрос «Газеты.Ru» по поводу причин роста числа ДТП с автомобилями каршеринга.

Увеличение количества инцидентов сложно связать с ростом парка таких автомобилей: по данным аналитического агентства «Автостат»: в 2019 году только в Москве насчитывалось около 30 тыс. машин, используемых для краткосрочной аренды. Вкупе с другими регионами суммарно тогда парк достиг 40-42 тыс. авто, в то время как сейчас он составляет 44,5 тыс. машин.

У операторов каршеринга нет единых на всю страну требований к потенциальным арендаторам, отмечает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Более того, некоторые компании в последнее время стали снижать требования к водителям и разрешают садиться за руль вчерашним выпускникам автошкол, замечает он.

Нередки случаи, когда после блокировки аккаунта в одном сервисе человек регистрируется в другом — это, по мнению эксперта, и способствует росту аварийности.

«Решить проблему могли бы общие для всех операторов требования к пользователям, а также единый «черный список» нарушителей: если лихача заблокировала одна компания, то автоматически блокируются и другие его аккаунты.

Тут наказанием становится уже не повышенный тариф, а перспектива дальнейших поездок только на метро или автобусе», — рассуждает Шапарин.

Координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов считает еще одним объяснением роста числа происшествий с участием машин каршеринга старение самих прокатных автомобилей и плохой уход за ними.

«Настораживает удручающее техническое состояние определенного количества машин каршеринга.

В нашем сообществе есть десятки обращений пользователей по поводу лопнувших рулевых тяг, отказавших тормозов, отвалившихся колес. Если с дорог не уберут такие автомобили или не приведут их в надлежащее состояние, аварий станет еще больше», — предупреждает он.

Без фейков

Пару лет назад, отмечают эксперты, серьезной проблемой для каршеринга были поддельные аккаунты, под которыми машины арендовали несовершеннолетние, а также водители, лишенные прав за то или иное нарушение ПДД. Сейчас случаев выявления фейковых аккаунтов стало гораздо меньше, обращает внимание Шкуматов.

«Операторы каршеринга стали активно вводить практику «селфи» перед поездкой. Это позволяет отсеять тех, кто пытается сесть за руль под чужим именем», — делится он наблюдениями с «Газетой.Ru».

В «Делимобиль» рассказали, что проблему с фейковыми аккаунтами удалось решить около года назад, внедрив систему верификации (обязательное 3D селфи) как на этапе регистрации нового пользователя, так и перед его первой поездкой.

«За год этой технологией была проверена вся наша база — более 5,5 миллиона пользователей. Без сравнения фотографий, полученных нами при регистрации и перед первой поездкой, автомобиль не получится завести. Далее подобная проверка включается для пользователя в выборочном порядке, если возникают подозрения в использовании поддельного аккаунта», — сообщил представитель компании.

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