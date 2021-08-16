«Поднять шумиху в соцсетях». На службу гаишникам пришли дроны

В нескольких регионах России инспекторы ГИБДД начали патрулировать дороги по помощи дронов. Как удалось выяснить «Газете.Ru», собственные беспилотники на вооружении есть не везде — приходится брать взаймы. В Госавтонспекции сетуют, что техники не хватает. Впрочем, в скором времени ситуация может измениться, полагают эксперты.

Подразделения ГИБДД и Росгвардии стали проводить рейды с использованием беспилотников, контролировать соблюдение ПДД водителями, сообщило 16 августа агентство ТАСС со ссылкой на МВД РФ. Такое патрулирование проводится на трассах в 17 регионах страны.

В частности, дроны барражируют над дорогами Адыгеи, Бурятии, Ингушетии, Татарстана, Удмуртии, а также в Забайкальском, Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, Амурской, Воронежской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Свердловской, Тюменской областях и Москве.

Как удалось выяснить «Газете.Ru», собственных беспилотных летательных аппаратов у Госавтоинспекции в некоторых регионах нет. Например, в Красноярском и Краснодарском краях для этих целей сотрудники ДПС берут коптеры, находящиеся на балансе Росгвардии. Нередко для воздушного патрулирования гаишники используют не только дроны, но более солидную технику. Например,

в Новосибирской области пару лет назад для контроля за соблюдением ПДД в качестве эксперимента над трассой «Новосибирск-Омск» запустили аэростат.

В Красноярском крае инспекторы ДПС периодически заступают на дежурство на вертолете. И поднимаются в воздух не сколько для сбора штрафов, столько для оказания психологического воздействия на водителей.

close 100% Пресс-служба ГИБДД Красноярского края

«В этом году мы еще не использовали ни вертолет, ни дроны для контроля за соблюдением ПДД – на данный момент мы не видим в этом необходимости. Мы не ставим целью поймать как больше нарушителей про помощи летательных аппаратов», — рассказала в беседе с «Газетой.Ru» начальник отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Красноярскому краю Юлия Глушкова.

Она объясняет, что основная задача контроля за соблюдением ПДД с воздуха – поднять «шумиху» в соцсетях и СМИ.

«Мы видим, как после публикаций о таких рейдах водители, увидев в воздухе вертолет или дрон, сразу становятся дисциплинированными» — отмечает Глушкова.

При этом чаще всего летательные аппараты используются на загородных трассах для контроля за выездом на полосу встреченного движения. Однако несколько раз дроны также применялись в самом Красноярске – на основе сделанных ими снимков были оштрафованы несколько десятков водителей, не пропустивших пешеходов на «зебре».

За час (примерно столько может находится в воздухе коптер без подзарядки) удается поймать 4-5 нарушителей. При этом сами дроны протоколы не оформляют.

Их снимки выступают в качестве доказательств – протоколы выписывают инспекторы ДПС. Они останавливали автомобили нарушителей, получив информацию с камер беспилотника.

Куда чаще, чем в Красноярском крае, используют БПЛА их кубанские коллеги, при этом свои дроны у них отсутствуют.

«На балансе ГИБДД Краснодарского края нет беспилотных летательных аппаратов: во время совместных рейдов инспекторы ДПС используют дроны Росгвардии. С начала года в регионе было проведено десять таких рейдов, в ходе которых составлено более 130 административных материалов, связанных с выездом на полосу встречного движения», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Там пояснили, что с использованием беспилотников прежде всего патрулируются участки трасс, где чаще происходят ДТП с погибшими и пострадавшим. О контроле соблюдения ПДД при помощи дронов

водителей предупреждают соответствующие информационные указатели, установленные вдоль дорог.

Подобные рейды автоинспекторы и приставы стараются проводить регулярно, однако «очень многое зависит от погоды», — заключили в пресс-службе.

Дрон — источник доказательств

Использовать дроны в качестве комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД, оформляющих штрафы в автоматическом режиме, нельзя, поскольку они не являются сертифицированными приборами, объясняет автоюрист Сергей Смирнов. По его словам, беспилотные летательные аппараты могут только помогать в выявлении нарушения правил, а вот сделанные ими фотоснимки или видеоролики уже являются доказательством правонарушения. Протокол в таком случае должен составлять сам инспектор ДПС.

«В нем он должен указать, что нарушение было зафиксировано при помощи беспилотника с указанием его номера. Фотографии или видеозапись необходимо приложить к административному делу в качестве доказательства»,

— пояснил правозащитник особенности использования вспомогательной техники сотрудниками ГИБДД.

Любые способы выявления нарушителей можно только приветствовать, если они не нарушают закон, полагает председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин. Он считает такой способ патрулирования «хорошей мерой профилактики нарушений ПДД и предотвращения потенциальных аварий». Даже если никакого дрона нет, но водители предупреждены, что за ними может производиться наблюдение с воздуха, многие возможно многократно подумают, прежде чем совершать необдуманный и рискованный маневр, считает он.

«Если автоинспекторы не станут использовать дроны в качестве инструмента для собственного обогащения, думаю, что этот метод может прижиться,

тем более, в СССР на службе ГАИ были собственные вертолеты. От патрулирования дорог с воздуха хуже точно не станет», — полагает эксперт.