«Номера-невидимки»: камеры плохо распознают «квадратные» номера

Регистрационные знаки «квадратного» формата могут остаться невидимыми для части камер, фиксирующих нарушения ПДД, говорят опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. Они подчеркивают, что в этом нет большой проблемы, поскольку количество машин с такими номерами в России пока что невелико, а устаревшие камеры рано или поздно будет заменены на более современные.

Государственные регистрационные знаки (ГРЗ) автомобилей тип 1А «квадратной» формы, предназначенные для иномарок с американского и японского рынков, плохо различаются камерами фото- видеофиксации дорожных нарушений. Об этом «Газете.Ru» рассказал генеральный директор компании «Астралаб» (разрабатывает программное обеспечение для камер ГИБДД и ЦОДД) Сергей Ласкин. Такие номера автомобилистам МРЭО стали выдавать летом прошлого года.

По словам Ласкина, примерно 10% комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД, не могут распознать регистрационные знаки такого нового формата.

«Чтобы камера могла увидеть номер, делается так называемая «маска» сочетания символов. Например, если говорить про российские прямоугольные номера, это формат «буква, три цифры, две буквы в одну линию».

С «квадратными» номерами это все рушится, потому что сам номер — двухстрочный.

Когда они появились, мы бросились обучать свою нейросеть – изначально наши камеры их тоже не видели, но так «заморочились не все производители», — рассказал Ласкин.

В случае, когда комплексы фото-видеофиксации нарушений ПДД по каким-либо причинам затрудняются с идентификацией символов на знаке, аппаратура делает снимок машин-нарушителя. В результате оператор, просматривающий материалы с камер, может выписать штраф «в ручном режиме». В ситуации с «квадратными» номерами, аппаратура не распознает сам знак, и, соответственно не делает снимки автомобиля-нарушителя, отмечает генеральный директор «Астралаба».

В качестве устройств, которые, могут иметь проблемы с «квадратными» номерами, он приводит такие модели комплексов, как «Лобачевский», «Коперник» и «Птолемей». Все три комплекса производятся резидентом «Сколково» — ООО «Дорожные мониторинговые системы». На момент сдачи материала компания не ответила на вопросы «Газеты.Ru» о потенциальной проблеме идентификации «квадратных» ГРЗ.

В компании «Симикон», выпускающей комплексы «Кордон» и «КРИС», подтвердили, что без дополнительного обновления программного обеспечения камеры могут не распознавать новые типы автомобильных номеров.

«Чтобы камера видела «квадратные» номера, этому необходимо обучить нейросеть — в систему должен быть заложен новый формат знака.

Если это не было сделано каким-то производителем, то распознавать новые номера такие камеры не будут», — завил «Газете.Ru» начальник отдела компании «Симикон» Алексей Самушенков.

В столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД) отметили, что не сталкивались с проблемой идентификации «квадратных» номеров комплексами фото-видео фиксации нарушений ПДД.

«Камеры, установленные на улицах Москвы, распознают транспортные средства с номерами нового формата», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В ГИБДД не смогли оперативно ответить на вопросы «Газеты.Ru» о вероятных проблемах их камер с распознаванием нового типа номеров. По словам координатора сообщества «Синие ведерки» Петра Шкуматова, из 30 тысяч камер, работающих на дорогах страны, только примерно 3 тыс., если верить заявлениям разработчиков «софта» для таких устройств, могут не распознавать новые знаки. С учетом небольшого числа автомобилистов, получивших такие номера, доля «нарушителей-невидимок» будет небольшой.

«Речь в данном случае может идти о десятых, даже сотых долях процентов от общего количества нарушений, которые фиксируются камерами – это капля в море», — полагает эксперт.

Кроме того, отмечает правозащитник, поскольку новый формат номеров прописан в ГОСТе, все комплексы, закупаемые после вступления его в силу (он начал действовать в августе прошлого года) должны распознавать этот тип регистрационных знаков. Поэтому не имеет смысла форсировать замену устаревших устройств: в конце концов они либо исчезнут с дорог, либо будут перепрограммированы.

Тотальной замены прямоугольных номеров на квадратные со стороны водителей, решивших таким образом избежать ответственности за нарушения ПДД, ждать точно не стоит, считает координатора сообщества «Синие ведерки».

«Не думаю, что кто-то побежит в МРЭО за новыми номерами, в надежде не получить пару лишних штрафов с камер», — заключил он.