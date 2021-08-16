Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Роскосмос получил последний недостающий прибор для миссии «Луна-25» 10:00
Экс-администратор «Спартака»: на Евро ничего хорошего не было, кроме гола Миранчука 09:55
Фанаты «Манчестер Сити» сорвали флаг ЛГБТ с эмблемой... 09:53
Собянин рассказал о развитии и достижениях московской археологии 09:51
Площадь пожара в одном из районов Башкирии увеличилась в 15 раз 09:48
По всей России установилась температура воздуха выше нормы 09:34
Хаджи — об увольнении Черчесова: нужно было уходить сразу после ЧМ-2018 09:33
Олимпийская чемпионка Великая — о зарплатах футболистов: это другой мир 09:31
СМИ: в аэропорту Кабула погибло несколько человек после стрельбы военных США 09:26
Все коммерческие рейсы из международного аэропорта Кабула приостановили 09:13
Автомобили

«Номера-невидимки»: камеры плохо распознают «квадратные» номера

Регзнаки для машин из Японии и США не считывают камеры ГИБДД

close
100%
«Россия 1»
Регистрационные знаки «квадратного» формата могут остаться невидимыми для части камер, фиксирующих нарушения ПДД, говорят опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. Они подчеркивают, что в этом нет большой проблемы, поскольку количество машин с такими номерами в России пока что невелико, а устаревшие камеры рано или поздно будет заменены на более современные.

Государственные регистрационные знаки (ГРЗ) автомобилей тип 1А «квадратной» формы, предназначенные для иномарок с американского и японского рынков, плохо различаются камерами фото- видеофиксации дорожных нарушений. Об этом «Газете.Ru» рассказал генеральный директор компании «Астралаб» (разрабатывает программное обеспечение для камер ГИБДД и ЦОДД) Сергей Ласкин. Такие номера автомобилистам МРЭО стали выдавать летом прошлого года.

По словам Ласкина, примерно 10% комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД, не могут распознать регистрационные знаки такого нового формата.

«Чтобы камера могла увидеть номер, делается так называемая «маска» сочетания символов. Например, если говорить про российские прямоугольные номера, это формат «буква, три цифры, две буквы в одну линию».

С «квадратными» номерами это все рушится, потому что сам номер — двухстрочный.

Когда они появились, мы бросились обучать свою нейросеть – изначально наши камеры их тоже не видели, но так «заморочились не все производители», — рассказал Ласкин.

В случае, когда комплексы фото-видеофиксации нарушений ПДД по каким-либо причинам затрудняются с идентификацией символов на знаке, аппаратура делает снимок машин-нарушителя. В результате оператор, просматривающий материалы с камер, может выписать штраф «в ручном режиме». В ситуации с «квадратными» номерами, аппаратура не распознает сам знак, и, соответственно не делает снимки автомобиля-нарушителя, отмечает генеральный директор «Астралаба».

В качестве устройств, которые, могут иметь проблемы с «квадратными» номерами, он приводит такие модели комплексов, как «Лобачевский», «Коперник» и «Птолемей». Все три комплекса производятся резидентом «Сколково» — ООО «Дорожные мониторинговые системы». На момент сдачи материала компания не ответила на вопросы «Газеты.Ru» о потенциальной проблеме идентификации «квадратных» ГРЗ.

В компании «Симикон», выпускающей комплексы «Кордон» и «КРИС», подтвердили, что без дополнительного обновления программного обеспечения камеры могут не распознавать новые типы автомобильных номеров.

«Чтобы камера видела «квадратные» номера, этому необходимо обучить нейросеть — в систему должен быть заложен новый формат знака.

Если это не было сделано каким-то производителем, то распознавать новые номера такие камеры не будут», — завил «Газете.Ru» начальник отдела компании «Симикон» Алексей Самушенков.

В столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД) отметили, что не сталкивались с проблемой идентификации «квадратных» номеров комплексами фото-видео фиксации нарушений ПДД.

«Камеры, установленные на улицах Москвы, распознают транспортные средства с номерами нового формата», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В ГИБДД не смогли оперативно ответить на вопросы «Газеты.Ru» о вероятных проблемах их камер с распознаванием нового типа номеров. По словам координатора сообщества «Синие ведерки» Петра Шкуматова, из 30 тысяч камер, работающих на дорогах страны, только примерно 3 тыс., если верить заявлениям разработчиков «софта» для таких устройств, могут не распознавать новые знаки. С учетом небольшого числа автомобилистов, получивших такие номера, доля «нарушителей-невидимок» будет небольшой.

«Речь в данном случае может идти о десятых, даже сотых долях процентов от общего количества нарушений, которые фиксируются камерами – это капля в море», — полагает эксперт.

Кроме того, отмечает правозащитник, поскольку новый формат номеров прописан в ГОСТе, все комплексы, закупаемые после вступления его в силу (он начал действовать в августе прошлого года) должны распознавать этот тип регистрационных знаков. Поэтому не имеет смысла форсировать замену устаревших устройств: в конце концов они либо исчезнут с дорог, либо будут перепрограммированы.

Тотальной замены прямоугольных номеров на квадратные со стороны водителей, решивших таким образом избежать ответственности за нарушения ПДД, ждать точно не стоит, считает координатора сообщества «Синие ведерки».

«Не думаю, что кто-то побежит в МРЭО за новыми номерами, в надежде не получить пару лишних штрафов с камер», — заключил он.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Прибор наш, российский»: когда Россия полетит на Луну
Роскосмос получил последний прибор для миссии «Луна-25»
Бегство президента и смена власти в Афганистане. Главное
Совбез ООН соберется на экстренное заседание в связи с захватом Афганистана талибами*
«На данном этапе майнить — выгодно»: как изменилась криптодобыча за последние 10 лет
Как майнинг перестал быть уделом элит и стал доступен каждому
СМИ: в аэропорту Кабула погибло несколько человек после стрельбы военных США
ФСБ рассекретило документы об опытах японцев на советских гражданах
ГИБДД начала использовать дроны для выявления нарушений на дорогах
Саакашвили назвал ситуацию в Афганистане уроком для всех народов
Новости и материалы
Роскосмос получил последний недостающий прибор для миссии «Луна-25»
Экс-администратор «Спартака»: на Евро ничего хорошего не было, кроме гола Миранчука
Фанаты «Манчестер Сити» сорвали флаг ЛГБТ с эмблемой «Тоттенхэма» на стадионе лондонцев
Собянин рассказал о развитии и достижениях московской археологии
Площадь пожара в одном из районов Башкирии увеличилась в 15 раз
По всей России установилась температура воздуха выше нормы
Хаджи — об увольнении Черчесова: нужно было уходить сразу после ЧМ-2018
Олимпийская чемпионка Великая — о зарплатах футболистов: это другой мир
Все коммерческие рейсы из международного аэропорта Кабула приостановили
Двукратная чемпионка Паралимпиады поймана на стероидах
Банк России ожидает повышение ставок по кредитам до конца 2021 года
Мбаппе не пришел на день рождения одноклубника, на котором присутствовали Месси и Неймар
Военные США открыли предупредительный огонь в аэропорту Кабула
«Ливерпуль» хочет бесплатно подписать самого дорогого футболиста в мире
Ковальчук может завершить карьеру
МИД Таджикистана: президент Афганистана в страну не прибывал
Девушка-боец UFC из России сообщила о беременности
Тихоокеанский флот получит два новейших корвета
Все новости
«Перепрыгнуть или умереть»: как Сталин запретил сдаваться в плен
80 лет сталинскому Приказу № 270, боровшемуся с предателями
«Игра в пас — разговор между футболистами, а в России они немые»
Экс-администратор «Спартака» рассказал о провале Черчесова, будущем Карпина и решениях Салиховой
Потеря памяти МакSим, травля Дайнеко, арест комика за шутку
Что произошло в мире шоу-бизнеса за неделю
«Рейс для собаки, шест для стриптиза, полный салон ружей и дичи»
Владелец частной авиакомпании — о причудах олигархов
«Мужчинам не стоит выбирать яркие брюки»
Стилисты объяснили, как выглядеть солидно в детских вещах
Жителей Геленджика эвакуируют из-за подтопления
Из-за ливня власти Геленджика включили сирены оповещения о ЧС
«Cовковый ад был всем дико не в кайф»
Сергей «Паук» Троицкий о концерте «Рок на баррикадах» в период ГКЧП
На Украине убит мэр Кривого Рога
Полиция Украины возбудила дело об умышленном убийстве мэра Кривого Рога
Что известно о стрельбе на Кутузовском проспекте
В ходе перестрелки на Кутузовском проспекте погиб один человек
«Хозяин — барин»: имеют ли компании право следить за сотрудниками
Как работодатели следят за сотрудниками и законно ли это
«Проспал государственный переворот»
Лукашенко обвинил Ельцина и Горбачева в развале СССР
Мировой автопром уходит в штопор из-за дефицита электроники
Перебои с поставками компонентов могут продлиться до полутора лет
90 лет со дня рождения Микаэла Таривердиева
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях