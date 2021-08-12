Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Решившая стать депутатом Виктория Дайнеко пожаловалась на травлю 09:57
Число жертв взрыва в автобусе в Воронеже возросло до двух 09:55
Затонувший в озере на Камчатке вертолет обнаружен на глубине около 110... 09:54
Олимпийская чемпионка рассказала об отношениях с синхронистками из Украины 09:51
Сериал про Губку Боба получит продолжение 09:48
Синоптик рассказал, когда начнется новая климатическая эпоха 09:44
У главного конструктора модуля «Наука» Кузнецова произошел инсульт 09:41
Российская гребчиха о словах американки: нужно работать над собой, если не умеет... 09:40
Стало известно, сколько будет зарабатывать Соболев по новому контракту со... 09:26
Губернатор Воронежской области рассказал о принятых мерах после взрыва автобуса 09:20
Автомобили

Спутниковая группировка Galileo проявится в России

К «ЭРА-ГЛОНАСС» подключат европейские спутники Galileo

,
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Юрий Смитюк/ТАСС
Европейская группировка навигационных спутников Galileo дополнит тандем сателлитов GPS и ГЛОНАСС в аппаратуре «тревожной кнопки» российских автомобилей, узнала «Газета.Ru». Кроме того, устройства слежения за автобусами и перевозчиками опасных грузов получат спутниковую связь. Такие нововведения необходимы в связи с изменениями стандартов и требований ООН. Однако российская система экстренного оповещения о ДТП по-прежнему остается несовершенной, указывают эксперты.

Европейская система позиционирования Galileo может стать доступной в России в устройствах «ЭРА-ГЛОНАСС» (далее — «Эра»), сообщил «Газете.Ru» оператор российской системы экстренного реагирования на ДТП АО «ГЛОНАСС». В ведомстве предлагают разрешить использование Galileo в «тревожных кнопках», которыми с 2017 года в обязательном порядке оснащаются все выпускаемые в России автомобили, а также импортируемые из других стран.

Соответствующие изменения «ГЛОНАСС» предлагает вводить за счет проекта поправок к межгосударственным стандартам, содержащим технические требования к этим устройствам. До конца сентября документы пройдут общественное обсуждение. Подключение к устройствам третьей группировки спутников в организации объясняют необходимостью выровнять наши стандарты с международными требованиями.

«Предлагаемые изменения направлены на гармонизацию требований к устройствам вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС) системы «ЭРА-ГЛОНАСС» с Правилами ООН№ 144. В данных правилах указано, что УВЭОС должны обеспечивать возможность приема и обработки сигналов, поступающих по крайней мере от трех спутниковых группировок, включая ГЛОНАСС, GPS и Galileo», — рассказали «Газета.Ru» в пресс-службе АО «ГЛОНАСС».

По действующим стандартам, устройства вызова экстренных оперативных служб должны определять координаты, скорость и направление движения автомобиля с помощью сигналов минимум двух глобальных спутниковых навигационных систем – сейчас это американская GPS и российская ГЛОНАСС. Новая редакция межгосударственного стандарта охватывает участников Евразийского экономического союза (Россию, Казахстан, Киргизию, Белоруссию и Армению).

Оператор «Эры» также подчеркивает, что увеличение группировок спутников для определения координат, позволит давать еще более высокую точность определения координат транспорта,

В автобус позвонят по спутнику

Также функционал «Эры» предлагается расширить за счет приема этой аппаратурой (и доведения до водителя и пассажиров) информации о всевозможных экстренных и чрезвычайных ситуациях в том месте, где находится транспортное средство, сообщили в «ГЛОНАСС». Среди таких ситуаций – наводнения, ураганы, обвалы и другие подобные происшествия.

В то же время канал передачи информации о ДТП остается прежним – и в автоматическом режиме, и при нажатии кнопки вызова, сведения передаются посредством сотовой связи.

В модулях «Эры» установлены универсальные сим-карты, работающие в любой из сетей «большой четверки» телеком-операторов. Более сложную аппаратуру спутниковой навигации (АСН) проектом поправок межгосстандарта предлагается оснастить модулями спутниковой связи. Если стандарт утвердят, то оператор колл-центра «Эры» сможет по спутниковой связи уточнить информацию о дорожном происшествии даже там, где нет сотового сигнала.

Сейчас в обязательном порядке АСН устанавливают лишь на некоторые транспортные средства: пассажирские автобусы или грузовики для перевозки опасных грузов, а также мусоровозы. Владельцы коммерческих автопарков также могут оснастить свои машины этой системой по желанию.

Алгоритм работы обязательных для легковых машин УВЭОС не меняется: для него предусмотрен автоматический и ручной режимы вызова. Однако даже при срабатывании датчиков удара и подушек безопасности оператор должен установить голосовую связь с пострадавшим автомобилем. Эксперты положительно оценивают расширение функционала «Эры» и увеличение точности позиционирования.

«ЭРА-ГЛОНАСС» — полезная система, но считаю, что она должна быть полностью автоматизированной. При ее срабатывании нужно сразу высылать на место аварии хотя бы экипаж ДПС, – заметил в разговоре с «Газетой.Ru» независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев, —

После ДТП человек не всегда способен адекватно оценить свое физическое состояние и наличие травм».

Подключение устройств «ЭРА-ГЛОНАСС» к европейской системе Galileo теоретически может оказаться плюсом в случае поставок выпущенных в России автомобилей на экспорт, отмечает эксперт.

Помимо соблюдения международных правил, увеличение количества международных спутниковых систем в российских автомобильных устройствах экстренного вызова может свидетельствовать о недостаточной точности самой российской системы ГЛОНАСС, полагает президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.

«Автовладельцы с удовольствием использовали в своих навигаторах и телефонах американские спутники GPS, и в российской системе они явно не нуждались. И почему-то там, в Америке, никто и не думал подключить к своей системе еще и нашу, — рассуждает Травин, — Еще президент Медведев говорил, что нам не надо полагаться на иностранные системы, а нужно разрабатывать свою собственную, чтобы не быть зависимым ни от Европы, ни от Америки. Теперь мы фактически признаем, что это не получилось».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Взрывчатку не нашли. Названа основная версия взрыва автобуса в Воронеже
Трое пострадавших при взрыве автобуса находятся в тяжелом состоянии
Не сошлись во вкусе: покупателей сети супермаркетов не устроила цена
Сделка по покупке «Яндексом» сети «Азбука вкуса» сорвалась
«Блокада может привести к восстанию»: чем санкции по калию грозят Лукашенко
В декабре Литва прекратит транзит белорусских калийных удобрений
Минздрав: трое пассажиров взорвавшегося автобуса находятся в тяжелом состоянии
Проценко предупредил о длительности постковидного синдрома
В Кемеровской области произошло землетрясение магнитудой 5,4
Метеоролог заявил, что в России установился «новый климат»
Новости и материалы
Решившая стать депутатом Виктория Дайнеко пожаловалась на травлю
Число жертв взрыва в автобусе в Воронеже возросло до двух
Затонувший в озере на Камчатке вертолет обнаружен на глубине около 110 метров
Олимпийская чемпионка рассказала об отношениях с синхронистками из Украины
Сериал про Губку Боба получит продолжение
Синоптик рассказал, когда начнется новая климатическая эпоха
У главного конструктора модуля «Наука» Кузнецова произошел инсульт
Российская гребчиха о словах американки: нужно работать над собой, если не умеет проигрывать
Стало известно, сколько будет зарабатывать Соболев по новому контракту со «Спартаком»
Губернатор Воронежской области рассказал о принятых мерах после взрыва автобуса
Расходы на школьные товары для девочек выросли почти на 15%
Американский дипломат оценил деятельность Байдена в противостоянии России
Российский пловец рассказал, как в сборной отнеслись к словам американца о победе Рылова на ОИ
Экс-депутат Рады рассказал о чувстве стыда за Зеленского
«ЭРА-ГЛОНАСС» могут подключить к европейской Galileo
Эксперт раскрыла способ спасти залитый напитком ноутбук
Губерниев: думал, наш клубный футбол оттолкнется от дна, но мы завязли еще больше
Во взорвавшемся автобусе не нашли следов взрывчатых веществ
Все новости
Долги россиян в долларах и евро побили антирекорд
Сумма заимствований россиян в валюте впервые опустилась ниже 100 млрд рублей
Отрезанное ухо, усыновление, выстрел в президента: на что фанаты идут ради звездных кумиров
Самые дикие выходки фанатов Пугачевой, Канье, Курниковой и других знаменитостей
«Отказались от полиграфа»: кто продырявил МКС
В космической отрасли рассказали о просверлившем МКС человеке
«Как будто дом взорвался». Что известно об инциденте с автобусом в Воронеже
В Воронеже при взрыве в автобусе пострадали 18 человек
Не для всех: электромобили запустят в пилотных регионах
На запуск электрокаров в нескольких регионах потратят 43 млрд рублей
«Разжигали межнациональную рознь»: в Россию запрещен въезд Вагабзаде и Ахметову
Экс-послу Азербайджана Вагабзаде запретили въезд в Россию за оскорбления русских
«Так же, как учебники»: депутаты предложили предоставлять школьную форму бесплатно
В Госдуме считают, что цены на школьную форму необходимо зафиксировать
Угрозы, уход со сцены и психбольница: как движется дело об опеке Бритни Спирс
Судье по делу Бритни Спирс угрожают убийством
Российские водители бросают пить
Аварийность в России за полгода упала на 7%
«Опасный период»: как будет развиваться ситуация с COVID-19 осенью
Академик РАН призвал ужесточить контроль за ношением масок в сентябре
«На грани краха». Талибам* осталось 150 км до Кабула, американцы готовятся к эвакуации
Талибы* объявили о захвате пяти крупных городов, включая Герат и Кандагар
Без пиццы и денег: как не стать жертвой мошенников при заказе еды
В пиццериях подсчитали убытки от фишинговых сайтов
В Воронеже взорвался автобус, есть погибшая и раненые
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях