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Автомобили

Не для всех: электромобили запустят в пилотных регионах

На запуск электрокаров в нескольких регионах потратят 43 млрд рублей

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»
До 2024 года на создание инфраструктуры для электромобилей власти планируют потратить 43 млрд рублей, узнала «Газета.Ru». Правда, коснется это не всех регионов, а только пилотных зон, в них электрокары смогут парковаться бесплатно на городских парковках, а их владельцы получат льготы по транспортному налогу. Компании с госучастием планируется обязать закупать электрокары отечественного производства.

Как сообщили «Газете.Ru» в Минэкономразвития, проект «Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта» предусматривает установку 2,9 тысячи «быстрых» (мощность — 150 кВт/ч) зарядных станций до 2024 года, на эти цели потребуется около 43 млрд рублей.

«По предварительным оценкам, объем капитальных затрат составит 42,8 млрд рублей, в том числе средства субсидии – 8,1 млрд рублей. Субсидия будет направлена на софинансирование 60% затрат на создание быстрых зарядок, а также 30% стоимости технического присоединения», — рассказал «Газете.Ru» замминистра Минэкономразвития Илья Торосов.

По словам собеседника, электромобилизация России начнется на единовременно, для начала будет выработан перечень пилотных территорий, где и будет создана первая мощная сеть зарядных станций. Сам перечень регионов будет утвержден правительством РФ в сентябре этого года, он будет включать пилотные города, области и федеральные трассы.

В настоящее время Минэнерго совместно с Минэкономразвития прорабатывают критерии для этих территорий.

Запаркуйся бесплатно

Для того чтобы стимулировать покупку россиянами электромобилей, в Концепции развития предусматриваются льготы для покупателей – по налогам и обязательным платежам.

«У пилотных территорий будет возможность осуществлять меры дополнительного стимулирования спроса на электротранспорт, предусматривающие льготные условия пользования, например, в части транспортного налога или бесплатной парковки»,

– уточнил Илья Торосов.

Сейчас в России льготы для электромобилей в той или иной степени (нулевой транспортный налог и бесплатная парковка) действуют только в нескольких регионах: в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Калужской, Липецкой, Калининградской, Тюменской, Курской, Амурской, Иркутской и Кемеровской областях, а также в Кабардино-Балкарии.

Госкомпании закупят

По словам замминистра Минэкономразвития, в рамках плана Концепции в 2023 году будет решаться вопрос об установлении минимальной доли отечественных электротранспортных средств в автопарках отдельных видов юридических лиц. Точный перечень юридических лиц (их видов) может быть сформирован только по итогам рассмотрения вышеуказанного вопроса, отметил собеседник издания.

«К таким лицам могут быть отнесены компании с государственным участием (по аналогии с уже существующими механизмами) и другие», – добавил Торосов.

К примеру, в 2020 году по схожему принципу компании с государственным участием были обязаны проводить опережающие закупки отечественной автомобильной техники для обеспечения загрузки заказами российских заводов ввиду коронакризиса. Такое решение было принято в начале прошлого года на совещании президента Владимира Путина с Минпромторгом и представителями отечественных автокомпаний.

Поддержки мало не бывает

В Минтрансе и Минпромторге, которые участвуют в разработке перечня пилотных зон, где инфраструктура для электрокаров появится в первую очередь, не сообщили «Газете.Ru», какие именно регионы рассматриваются для этих целей.

Логичнее всего в первую очередь внедрять электротранспорт в наиболее населенных регионах, в которых достаточно высокий уровень заработка у граждан, а также там, где климат более благоприятен для чувствительных к холоду батарей электрокаров, убежден независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

В числе таковых регионов он называет Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Сочи, Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород, Тюмень и их области.

Планирующийся объем субсидирования в 43 млрд рублей до 2024 года он считает очень хорошим, при условии, что средства будут направлены строго на развитие отрасли. Строительство зарядных станций не стоит ожидать на действующих АЗС, подчеркивает эксперт.

«Я бы не привязывал установку зарядок к существующим АЗС, потому что, прежде всего, потребуются новые отводы земли под установки, также нужно учитывать, что время заряда электрокара – это минимум 30 минут. Проблематично и само соседство высоковольтного кабеля зарядки с взрывоопасными резервуарами АЗС», — рассуждает Бургазлиев.

Логичным, на его взгляд, выглядит интеграция зарядок в городскую и пригородную инфраструктуру электросетей и парковок в закрытых торговых центрах. Ранее Минэк сообщал, что для покупателей электромобилей отечественного производства стоимостью до 2,5 млн рублей будет предусмотрена скидка 25% (максимум — 625 тыс. рублей). Вкупе с развитием инфраструктуры зарядочных станции, которое запускает министерство, эти инициативы могут дать положительный эффект, считает автоэксперт Сергей Ифанов.

«Это может привлечь покупателей такого транспорта, но нужно понимать, что у нас в стране его фактически нет, поэтому сложно оценивать саму продукцию. Будет ли она конкурентоспособной на фоне обычных автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания?», — задается вопросом эксперт.

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