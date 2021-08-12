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Автомобили

Российские водители бросают пить

Аварийность в России за полгода упала на 7%

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Сергей Фадеичев/ТАСС
За первое полугодие число дорожно-транспортных происшествий в России снизилось на 7%, рассказали «Газете.Ru» в ГИБДД. Наиболее резко сократилось количество ДТП с участием нетрезвых водителей – почти на 40%. Эксперты видят в этом явлении отложенный эффект от введения несколькими годами ранее уголовного наказания за езду в нетрезвом виде, а также увеличения числа рейдов по поимке пьяных автомобилистов.

С января по июнь 2021 года в России произошло 57,6 тыс. дорожных аварий, что на 7,1% меньше, чем за первые шесть месяцев 2020 года, следует из статистического отчета ГИБДД РФ, подготовленного по запросу «Газеты.Ru».

«В ДТП погибли 5,8 тыс. (-11,2%) и получили ранения различной степени тяжести 73 тыс. (-7,8%) человек», — говорится в ответе Госавтоинспекции.

В ведомстве подчеркивают, что примерно четверть аварий (15,2 тыс.) связана с наездами на пешеходов: количество таких происшествий снизилось на 6,3%.

Наиболее заметный тренд прошедшего полугодия — резкое снижение числа «пьяных» ДТП:

за шесть месяцев на российских дорогах произошло 4,4 тыс. аварий с участием нетрезвых водителей – на 37% меньше, чем годом ранее.

Жертв ДТП, в которых участвовали пьяные автомобилисты, стало меньше сразу на 48%, а раненых — на 35% (чуть более 1 тыс. погибших и около 6 тыс. пострадавших соответственно).

В ГИБДД такую динамику связывают с собственной «системной борьбой с нетрезвыми водителями», ранее говорил глава ведомства Михаил Черников. Правозащитники придерживаются иного мнения: столь ощутимое снижение числа «пьяных» ДТП – это проявление отложенного эффекта от введения в 2015 году уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде, считает координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

Еще несколько лет назад в ГИБДД заявляли, что водители, которые неоднократно садятся за руль подшофе, являются основной «группой риска, и именно они чаще всего становятся участниками «пьяных» аварий, отмечает собеседник издания.

«Появление уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде позволило убрать с дорог значительную часть водителей из этой группы риска. Как следствие, мы видим снижение числа аварий с участим пьяных. Можно говорить, что

Госавтоинспекция, активно лоббировавшая появление в УК РФ отдельной статьи для тех, кто постоянно садится за руль в нетрезвом виде, была права: удалось точечно воздействовать на одну из основных причин «пьяных» ДТП.

Буду только рад, если гаишникам удастся провести такую же работу по другим источникам аварий», — заявил Шкуматов.

Не последнюю роль в уменьшении количества происшествий с участием нетрезвых автомобилистов сыграло постоянное проведение рейдов по пьяным водителям, полагает экс-глава ГИБДД РФ Владимир Федоров. Причем, подчеркивает он, во многом такие спецоперации носят не столько карательный, сколько профилактический характер, поскольку автоинспекторы заранее предупреждают об их проведении.

«Принципиально важно, что инспекторы ДПС в ходе таких спецопераций не ловят пьяных водителей исподтишка, а открыто заявляют о том, где и когда будут дежурить патрули.

Зная о том, что проводится рейд «Нетрезвый водитель», ни один здравомыслящий человек точно не сядет за руль, «приняв на грудь»:

никто не станет рисковать своими правами. А значит, не будет и потенциального «пьяного» ДТП», — рассуждает Федоров.

Экс-глава ГИБДД полагает, что за последние 20-25 лет произошел коренной перелом ситуации с нетрезвыми автомобилистами. По его словам, если в начале 2000-х годов доля аварий с участим таких водителей доходила до четверти от общего числа ДТП, то сейчас их удельный вес среди всех происшествий на дорогах составляет менее десяти процентов.

Тенденция к снижению числа аварий с участием нетрезвых водителей началась несколько лет назад: год от года таких происшествий становится все меньше, соглашается автоэксперт, член общественного совета Федерального дорожного агентства Игорь Моржаретто. Нынешнее резкое уменьшение аварий с пьяными водителями он объясняет воспитательной работой.

«Эффект от роликов социальной рекламы и кампаний, пропагандирующих трезвое вождение, не может быть сиюминутным.

Сейчас мы видим, что меры, которые принимались в прошлые годы и в которые многие не верили, дали свой результат: изменилась позиция общества к пьяным за рулем.

Рискну предположить, что мы становимся свидетелями появления на дорогах нового поколения водителей с принципиально другим отношением к пьянству за рулем», — заключил эксперт.

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