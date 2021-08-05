Автомобильный рынок покатился под гору

Впервые после продолжительного бума продаж длиною в год автомобильный рынок показал в июле снижение, хотя нарастающим итогом все еще идет в плюсе. Дилеры говорят, что со спросом все в порядке — просто ситуация с наличием новых автомобилей настолько плохая, что они не успевают удовлетворять желания клиентов. А будет еще хуже, поскольку ситуация с дефицитом полупроводников далека от нормализации, отметили эксперты.

На российском автомобильном рынке в июле было реализовано 132,6 тысяч новых легковых и легких коммерческих машин, что на 6,5% меньше, чем в июле 2020 года, свидетельствует статистика комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России.

При этом по итогам семи месяцев все равно сохраняется положительная динамика — продано 953,8 тыс. автомобилей (плюс 28,4%). В числе лидеров за январь-июль автокомпании Lada, Kia, Hyundai, Renault, Skoda, Volkswagen, Toyota, Nissan, ГАЗ (с линейкой легких коммерческих автомобилей) и китайский Haval.

Наиболее популярные модели машин в России не меняются уже давно: по итогам июля среди самых продаваемых лидируют Lada Granta и Vesta, за ними следуют Kia Rio, Hyundai Creta и Solaris.

Правда, Rio и Creta, недавно сменившая поколение, по сравнению с июлем 2020-го показали значительное падение – на 20% и 26% соответственно.

Продажи главного бестселлера «АвтоВАЗа» — Lada Granta — на этом фоне снизились всего на 5%, а Vesta и вовсе выросла на 4%. Конъюнктуру рынка будет в основном определять ситуация с поставками электронных компонентов и кризис индустрии полупроводников, ожидают автопроизводители.

«В ближайшие месяцы можно ожидать дальнейших корректировок, связанных с ограничивающими эффектами сокращения производства во всем мире из-за нехватки электронных компонентов», — отметил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

Продавцы в шоколаде

Дилеры отмечают взрывной спрос, который они не могут удовлетворить: в салонах стоят только максимально укомплектованные модели, остальное реализуется практически мгновенно.

«В нашем портфеле нет ни одной модели, которая сейчас бы не имела высокого спроса. Каждый автомобиль находит своего покупателя — какие-то сразу, а какие-то после 10 дней экспозиции, — рассказал «Газете.Ru» гендиректор группы компаний «Автодом» Андрей Ольховский. — У нас есть в наличии свободные автомобили топовых моделей в самых премиальных комплектациях».

Максимальным спросом пользуются машины со средним и высоким уровнем оснащения, наиболее укомплектованные варианты для клиентов слишком дороги, а в самом востребованном сегменте как раз и наблюдается самый острый дефицит, добавляет он.

При этом попытки импортеров стабилизировать ценообразование не приводят к успеху, а покупка автомобиля без дилерского допоборудования все равно не даст снижения цены, уверяет Ольховский.

«На сегодняшний день реальность такова, что у всех отделов продаж своя торговая политика, и не важно, что купит клиент — важно, какая маржинальность будет по тому или иному контракту», — объяснил свою позицию гендиректор «Автодома».

Продается все, что есть на складах дилеров — в премиальном сегменте, например, чаще востребованы модели SUV, а люкс-сегмент стабилен во все времена, отметил директор «Ауди Авилон» Ренат Тюктеев. Он с осторожным оптимизмом заявил, что все еще сохраняется возможность собрать автомобиль на заказ под конкретного клиента.

В первом полугодии ажиотажный спрос был на внедорожники немецких марок, традиционно востребованных на российском рынке, рассказал Тюктеев. Чуть меньше россияне интересовались седанами и хетчбэками.

Снижение продаж в июле и трафика клиентов в дилерских центрах Тюктеев из «Авилона» объяснил разгаром сезона отпусков. Заказать автомобиль в нужной комплектации возможно, но ждать его придется долго, признают представители отрасли.

«Клиентов сейчас действительно меньше, чем в начале лета – открытие границ со многими странами позволило людям поехать отдыхать за границу и потратить деньги на отдых», — согласился с коллегой гендиректор группы компаний «Автоспеццентр» Андрей Терлюкевич.

По его словам, сейчас нет проблем с тем, чтобы купить автомобиль в базовой версии без дополнительного дилерского оборудования. Причем взять машину можно не только у дилера — многие автопроизводители продают автомобили через онлайн-платформы. На фоне высокого спроса автомобили в большинстве случаев контрактуются под заказ, а у дилеров, именно в наличии в шоуруме, стоят, как правило, машины, от которых отказались клиенты по тем или иным причинам.

Дефицит автомобилей в настоящее время — единственный сдерживающий фактор для роста российского авторынка, уверен партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. Именно поэтому рынок и ушел сильно вниз в июле, уверен эксперт.

«Главная проблема – отсутствие автомобилей у дилеров. Были бы машины — несомненно, больше бы продали», — констатировал Моржаретто в беседе с «Газетой.Ru»