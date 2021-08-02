«Трюк» с номерами: как автомобилисты массово уклоняются от штрафов

Среди автомобилистов России распространяется новый незаконный прием обмана камер фото-видеофиксации нарушений ПДД, выяснила «Газета.Ru». Лихачи специально устанавливают на своих автомобилях номерные знаки под определенным углом, чтобы программное обеспечение дорожных комплексов не смогло идентифицировать автомобиль. Наличие уязвимости камер перед этим вредоносным «лайфхаком», признают создатели программного обеспечения для фото-видеофиксации.

На дорогах России появились автомобили с криво установленными государственными регистрационным знаками (ГРЗ). На это обратил внимание вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин, а также корреспонденты «Газеты.Ru» (см. фото).

«Таких машин действительно стало больше, только сегодня пару таких видел»,— сообщил «Газете.Ru» Шапарин.

О проблемах идентификации установленных под углом номеров знает генеральный директор компании «Астралаб» (разрабатывает программное обеспечение для камер ГИБДД и ЦОДД) Сергей Ласкин. По его словам, этот трюк может сработать только со старыми типами комплексов, которых в России, к сожалению, больше всего – они не могут распознать номера даже при небольшом горизонтальном наклоне по часовой или против часовой стрелки.

«Это может быть проблемой для старых комплексов фото- видеофиксации. Есть два метода определения ГРЗ: с помощью нейросети и синтетический. Последний предполагает, что камера находит чередование черных и белых пикселей и так определят, что перед ней номер.

Если он наклонен настолько, что чередование в вертикальной плоскости прерывается, а для этого нужен небольшой угол, то комплексы, работающие по такому методу, видеть номер не будут»,

– рассказал «Газете.Ru» Сергей Ласкин.

Собеседник подчеркнул, что к старым типам комплексов, которые могут испытывать проблемы с «кривыми» номерами, относятся очень распространенные в России «Автоураган», «Лобачевский», «Стилсофт», а также практически все приборы, установленные до 2016-2017 годов, за исключением тех, что были модернизированы («перепрошиты»).

Лихачам не обмануть аппаратуру, использующую нейросеть для распознавания ГРЗ, подчеркнул Ласкин. В частности, не удастся проскочить без штрафа мимо комплексов «Астра», «Кордон» «Призма», «Стрелка» (новые и с обновлённым софтом). Впрочем, проблема вырисовывается довольно значительной, поскольку в России как раз старые камеры превалируют на дорогах страны.

«Я думаю соотношение примерно 30% на 70% в пользу старых приборов», – оценил масштаб проблемы Ласкин из «Астролаб».

В Центре организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) сообщили «Газете.Ru», что пока системного сбоя в связи с установкой нечитаемых номеров не выявляли. Там подчеркнули, если камера не может автоматически распознать регистрационный номер, то ее подстрахует человек.

«В случае возникновения трудностей в идентификации номера автомобиля комплексом фото-видеофиксации, в процесс вмешивается оператор.

По имеющимся фото-видеоматериалам он устанавливает номер машины и сверяет его с базой данных зарегистрированных транспортных средств.

Если номер совпадает с моделью автомобиля, штраф направляется владельцу машины», — рассказали в пресс-службе Центра организации дорожного движения Москвы.

В пресс-службе ГИБДД не смогли оперативно ответить на вопрос «Газеты.Ru», о том фиксируются ли сбои камер при идентификации «криво» установленных номеров.

Источник «Газеты.Ru» в Госавтоинспекции утверждает, что сотрудники ДПС редко останавливают автомобили из-за «криво» установленных номеров. «Очень сложно доказать, что водитель специально установил номер под углом, чтобы не получить штраф с камер. Он всегда может заявить, что не заметил, как отвинтился винтик на рамке и номер немного провис», — рассказал собеседник издания.

Очевидно, всплеск подобных нарушений среди автомобилистов подогревается еще и тем, что за неправильно установленный регистрационный знак, согласно ст. 12.2.1 КоАП РФ, водителю грозит только штраф 500 рублей, отмечает адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

По его словам, куда более серьезная ответственность, предусмотрена для тех, кто использует различные приспособления, чтобы номер стал невидимым для дорожных камер (кронштейны или проставки, наклоняющие номер по вертикали). В этом случае, инспекторы ДПС уже руководствуются ст. 12.2.2 КоАП РФ, которая предусматривает штраф 5 тыс. рублей либо лишение прав на 1-3 месяца.

«Даже в этом случае, автоинспекторы должны доказать, что кронштейн, или какое-то другое приспособление наклоняет номер под таким углом, что регистрационный знак становится «нечитаемым» для камер.

Если в протоколе не указано, как именно конкретная проставка затрудняет идентификацию номера, есть шанс оспорить решение инспектора ДПС в суде», — полагает правозащитник.