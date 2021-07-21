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Автомобили

Lada догоняет иномарки по выручке

Продажи «АвтоВАЗа» выросли в полтора раза

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»
Акционеры ждут от «АвтоВАЗа» улучшения финансовых показателей в 2021 году, несмотря на простои и перебои с компонентами. По объему вырученных за машины средств Lada догоняет лидеров рынка — Mercedes-Benz и Kia. При этом в экспертом сообществе полагают, что рекорды российского автогиганта обеспечены лишь подорожанием машин, а также эффектом низкой базы.

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов ожидает, что по итогам этого года «АвтоВАЗ» улучшит свое финансовое положение. Успеху предприятия не должны помешать перебои с поставками автокомпонентов, которые регулярно приводят к остановке конвейера.

«Мы ожидаем, что финансовые показатели компании будут улучшены по сравнению с 2020 годом, даже с учетом простоев производства, которые произошли в последнее время на заводе из-за недопоставок компонентов», – цитирует заявление Чемезова ТАСС.

«Ростех» владеет блокирующим пакетом акций российского автопроизводителя, контрольный пакет – у альянса Renault-Nissan.

Финансовые показатели российского автогиганта за прошлый год, тем временем, противоречивы.

Согласно отчетности компании по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), по итогам года «АвтоВАЗ» получил чистую прибыль в размере 741,7 млн рублей против 385,5 млн рублей в 2019-м. Выручка завода при этом снизилась на 12%, до 256,9 млрд рублей. До этого в течение шести лет завод уходил в минус или показывал нулевую прибыль (в 2018 году). Рекордного значения (минус 74 млрд рублей) убыток Волжского автозавода достиг в 2015 году.

Как
Большие затраты Тольяттинскому предприятию в 2015 году принес запуск модели Lada Vesta, построенной на новой платформе, разработанной собственными силами. Выпуск Vesta наладили на производственной площадке Lada в Ижевске, что привело к...
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Как
Большие затраты Тольяттинскому предприятию в 2015 году принес запуск модели Lada Vesta, построенной на новой платформе, разработанной собственными силами. Выпуск Vesta наладили на производственной площадке Lada в Ижевске, что привело к увеличению затрат на логистику. К тому же на начальном этапе в этом автомобиле была весьма высока доля иностранных компонентов, включая, к примеру, коробки передач Renault.

В то же время альянс Renault-Nissan, подводя итоги прошлого года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), наоборот, зафиксировал убыток «АвтоВАЗа» в 196 млн евро против прибыли в 72 млн евро годом ранее. Согласно финансовому отчету Renault, операционная прибыль российского актива в 2020 году осталась на уровне 2019-го года (129 и 130 млн евро соответственно), при этом существенно выросли капитальные затраты, а выручка снизилась на 17% — до 2,8 млрд евро, говорится в отчете Renault.

Lada зарабатывает много

C точки зрения продаж и выручаемых за автомобили средств в 2021 году у «АвтоВАЗа» наблюдается интенсивный рост. По итогам пяти месяцев на легковые автомобили отечественного бренда россияне потратили 122,5 млрд рублей, что на 62% превосходит показатель аналогичного периода прошлого года, свидетельствует статистика агентства Russian Automotive Market Research.

По объемам рынка в денежном выражении Lada на третьем месте и уступает только Mercedes-Benz и корейской Kia. Их результаты за пять месяцев – 153 и 133,5 млрд рублей соответственно.

При этом стоит учитывать, что сейчас основной объем продаж «АвтоВАЗа» приходится на недорогие модели: по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), лидером российского рынка за те же пять месяцев стала Lada Granta (от 532 тыс. рублей) с результатом 57 тыс. автомобилей, более дорогая Vesta (от 759 тыс. рублей) на втором месте: свыше 45 тыс. машин.

За первое полугодие «АвтоВАЗ» реализовал более 200 тысяч машин – на 51% больше, чем в тот же период годом ранее.

При этом на автомобильном рынке продолжаются перебои с поставками компонентов, которые мешают автозаводам наращивать производство. Эта проблема затронула и Lada: в 2021 году завод регулярно вынужден останавливать работу. В частности, 2 и 3 июня стоял конвейер, на котором собирают автомобили, построенные на платформе B0 (Lada Largus, XRay, Renault Logan и Sandero), тогда же был прерван выпуск Lada Granta. Аналогичные проблемы с линией B0 возникли в конце июня, а с 16 по 19 июля не выпускались Granta и Niva.

Решать проблемы с поставками заводу сейчас приходится «вручную», при участии представителей госструктур.

«Минпромторг и правительство Самарской области также участвуют в урегулировании ситуации и поддерживают контакт с некоторыми поставщиками, такими как Itelma и Bosch»,

— описал ситуацию глава «Ростеха» Чемезов.

Цены на Lada, между тем, продолжают расти – с 1 июля они были повышены на 2-4% на фоне роста цен на металл. А в ближайшие годы увеличение стоимости автомобилей отечественного бренда будет обусловлено запуском новых моделей на общей c Renault-Nissan платформе, отмечал в конце июня президент «АвтоВАЗа» Николя Мор.

«Мы продолжим предлагать достаточно доступные автомобили, скажем так, на низовом пороге ценового сегмента, но в то же самое время в перспективе следующих пяти лет мы планируем выйти намного выше, чем порог в 1 млн рублей по цене», — говорил Мор.

То, что «АвтоВАЗ» существенно превысит прошлогодние показатели прибыли (по РСБУ) по итогу этого года, не вызывает сомнение у независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева. Он указывает на то, что в 2020 году из-за введения режима самоизоляции как минимум два месяца (апрель и май) автодилеры не могли продавать автомобили. Соответственно, в тот период произошла просадка по обороту автокомпаний.

«К тому же цены автомобилей выросли значительно за последние год, что также отразится на финансовых результатах этого года», — объясняет «Газете.Ru» Бургазлиев.

Впрочем, есть определенное лукавство в том, каким — прибыльным или убыточным — считать «АвтоВАЗ», полагает эксперт. Он напоминает, что по МСФО в отчете концерна Renault у «АвтоВАЗа», в отличие от отчета по РСБУ, значится убыток — 196 млн евро.

«Логичным выглядит принимать именно данные Renault, поскольку «АвтоВАЗ» — его актив и числится на балансе у французского автоконцерна», — убежден Бургазлиев.

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