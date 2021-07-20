Подвинуть «АвтоВАЗ»: Peugeot, Citroen, Fiat и Opel поедут на экспорт из Калуги

Альянс Stellantis планирует нарастить выпуск на калужском заводе в восемь раз за два года и поставлять на экспорт из России больше машин, чем «АвтоВАЗ». Для этого в России будут делать автомобили Fiat для европейского рынка, которые нельзя купить в России. Эксперты сомневаются, что заявленных объемов экспорта удастся достичь в ближайшее время.

Концерн Stellantis намерен увеличить объем производства автомобилей Peugeot, Citroen и Opel на российском заводе в восемь раз для сбыта на экспорт. Фактически голландский концерн (в который вошли Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и Groupe PSA) первым из иностранцев создает в российском автопроме локальный экспортный хаб. Помимо прочего в Калуге будут производить для внешних рынков коммерческие модели Fiat. Эксперты сомневаются, что заявленных объемов поставок удастся достичь в ближайшее время.

На заводе «ПСМА Рус» в Калуге будут выпускать автомобили Fiat, сообщил во вторник 20 июля старший вице-президент и директор региона Евразия альянса Stellantis Ксавье Дюшман. В 2022 году на конвейер российского сборочного завода встанет коммерческий автомобиль Fiat Scudo.

«Мы планируем увеличить производство Stellantis в восемь раз в пределах двух лет на этом заводе и нуждаемся в том, чтобы использовать его по максимуму – и для экспорта, и для локального рынка», – рассказал «Газете.Ru» Ксавье Дюшман.

Машины калужской сборки планируется поставлять на экспорт в объеме до 30-35 тыс. штук в год. Экспортный хаб также предполагает отгрузку двигателей российского производства в Европу, Латинскую Америку и Северную Африку. Сейчас в Калуге собираются дизельные моторы рабочим объемом 1,6 л., блоки цилиндров для завода поставляет нижегородский поставщик.

В 2020 году «ПСМА Рус» выпустил всего 22 тыс. автомобилей — на 45% больше, чем по итогам 2019-го. Причем в это число входят и модели марки Mitsubishi (японская компания владеет 30% завода и имеет право задействовать треть его мощностей).

Fiat Scudo, производство которого Stellantis планирует запустить в России, конструктивно близок к фургонам и микроавтобусам Peugeot Expert, Citroen Jumpy и Opel Vivaro – они построены на общей платформе K-Zero. Эти машины крупнее «каблучков» Peugeot Partner и Citroen Berlingo (построенных на другой платформе B9), но меньше Fiat Ducato – одноклассника российской «Газели».

Но купить в России Fiat Scudo российской сборки не получится – по крайней мере в ближайшее время. Другие представители семейства K-Zero под марками Peugeot, Citroen и Opel уже выпускаются и продаются в нашей стране.

Окончательного решения по поводу продаж Fiat Scudo российской сборки на территории России пока не принято, уточнил Дюшман. Однако приоритетом для Stellantis стало развитие производства этих машин в России именно для экспорта – и планы компании в этом направлении выглядят очень смелыми.

По словам топ-менеджера, с учетом вышеперечисленных моделей концерн ставят для себя амбиции по достижению первого места среди экспортеров машин в Европу из России.

При этом компания будет стремиться к максимальной локализации производства в России – несмотря на трудности с поисками поставщиков. Не исключено, что в нашей стране будет производиться и штамповка кузовных деталей. Однако конкретных сроков внедрения этой операции представитель альянса не назвал.

То, что Stellantis делает ставку на легкий коммерческий транспорт (LCV) – правильное решение: в России этот сегмент востребован и не так волатилен по цене, как пассажирский транспорт, отмечает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Кроме того, сегмент LCV не так насыщен конкурентами, считает он.

Если обеспечить для таких автомобилей в России привлекательную цену, они вполне могут найти свою нишу, полагает эксперт. При этом сделать машины этого семейства недорогими вполне возможно – учитывая популярность в Европе и большие тиражи. Сборка в России также не очень дорогая, указывает Бургазлиев. Вместе с тем, цифра в 30 тысяч машин в год для экспортных поставок представляется излишне оптимистичной.

«Это очень большие объемы для экспорта, просто колоссальные. В краткосрочной и среднесрочной перспективе в достижение этих показателей я не очень верю», — сомневается Бургазлиев.

От успеха на рынке коммерческого транспорта зависит и перспектива локализации в России легковых автомобилей Opel. Немецкая марка, приобретенная концерном Peugeot-Citroen, сейчас также входит в Stellantis.

«Среди прочих идей мы также рассматриваем для себя возможность локализовать какие-то модели Opel здесь, в России, — подчеркнул Дюшман — Мы убеждены, что Opel в России имеет очень хороший потенциал».