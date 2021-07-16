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Автомобили

Нетрезвый водитель, погоня и надувная лодка. Неожиданная история из Северодвинска

Полицейские на надувной лодке догнали пьяного водителя

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Пресс-служба УМВД России по Архангельской области
В Архангельской области инспекторам ДПС пришлось взяться за весла, чтобы догнать скрывавшегося от погони пьяного водителя. Это не первый случай, когда полицейские применяют альтернативные способы передвижения для поимки нарушителей. Юристы в комментарии «Газете.Ru» отмечают, что бежать от гаишников не стоит — это чревато пачкой штрафов.

В Северодвинске внимание патруля ДПС привлек автомобиль, водитель которого резко менял направление движения, внезапно замедлялся без видимых причин, а затем вновь набирал скорость, сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области.

Подозревая, что автомобилист управляет машиной в нетрезвом виде, полицейские решили остановить транспортное средство для проверки. Однако в ответ на взмах жезла водитель решил ускориться. Во время погони инспекторы несколько раз через громкоговоритель требовали у нарушителя остановиться, но он упорно не хотел сдаваться.

На видео с регистратора патрульной машины видно, что наземная часть погони завершилась, когда беглец заехал в гаражи, расположенные на берегу водоема. Понимая, что загнал себя в тупик,

лихач не нашел ничего лучше, чем бросить машину и попытаться уйти от преследования вплавь.

По всей видимости, он рассчитывал на то, что сотрудники полиции не решатся последовать за ним в воду, а ему удастся скрыться от погони на другом берегу.

Неподалеку оказался местный рыбак, у которого гаишники на время забрали надувную лодку, и налегли на весла, продолжив преследование уже по воде. Вполне вероятно, что сотрудники ДПС в итоге спасли жизнь беглеца – не проплыв и нескольких десятков метров, мужчина начал терять силы.

Его доставили на берег, после чего инспекторы ДПС предложили водителю-пловцу пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

Показания алкотестера подтвердили подозрения полицейских — мужчина сел за руль в нетрезвом виде.

Теперь ему грозит крупный штраф и лишение прав управления транспортным средством на срок до двух лет.

Это не единственный случай, когда автоинспекторам в погоне за нарушителями приходится использовать не патрульные автомобили, а альтернативные средства передвижения.

В Youtube размещен видеоролик, снятый квадроциклистом, который стал свидетелем другой погони. Автор из любопытства едет за полицейскими. В какой-то момент преследование перемешается в поля, где патрульные «Жигули» пытаются угнаться за от автомобилем беглеца. Автор видео предлагает гаишникам свою помощь, после чего один из инспекторов садится на квадроцикл пассажиром.

Впрочем, бывают казусы, когда сотрудникам полиции приходится гоняться и за собственными патрульными автомобилями. В конце июня этого года в центре Москвы, когда инспекторы отвлеклись на проверку автомобиля, в их служебную Skoda Octavia сел посторонний мужчина. Проехав мимо стражей порядка, неизвестный направился в сторону Кутузовского проспекта.

На поимку мужчины, угнавшего полицейский автомобиль, были брошены десять экипажей ГИБДД и ППС. Беглеца удалось блокировать лишь на Минском шоссе в районе Одинцово. Находившийся в состоянии опьянения 36-летний житель Калуги Олег Радченко объяснил свой проступок тем, что ему нужно было срочно попасть в родной город. Увидев незапертый автомобиль ДПС, он сел в него и уехал.

Почему не надо бежать от сотрудников ГИБДД

Пытаясь скрыться от полиции водители сами себе усложняют жизнь, считает адвокат Московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Антон Лелявский.

«За неподчинение законному требовании сотрудника полиции об остановке транспортного средства, согласно ст.12.25 ч.2 КоАП грозит штраф в размере 500-800 рублей. Кроме того,

скрывающиеся от погони водители, как правило, допускают ряд других нарушений ПДД на глазах автоинспекторов и под прицелом видеорегистраторов, установленных в патрульных автомобилях.

Уходя от преследования, нарушители не обращают внимание ни на запрещающие сигналы светофора, ни на выезд на встречную полосу. Разумеется, за все эти проступки сотрудники ДПС составляют административных протоколы», — заявил юрист «Газете.Ru».

При рассмотрении дела о нарушении ПДД судом попытка скрыться от полиции может быть расценена как отягчающее обстоятельство и повлиять на приговор, отмечает Лелявский.

Куда более опасно то, что правоохранители могут открыть огонь на поражение, если поймут, что водитель представляет угрозу для других, подчеркивает адвокат.

Рассчитывать на снисхождение суда в таких случаях уже не приходится. Как показывает практика, в таких ситуациях суды обычно назначают санкции по верхней планке.

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