Число ДТП на переездах растет. Что с этим делать

Число подобных аварий выросло за год сразу на четверть. Виновниками всех этих происшествий были признаны водители, которых не испугали даже выросшие штрафы за нарушения на переезде. Эксперты считают, что аварийность растет из-за массовой застройки и «бутылочных горлышек» перед рельсами. О проблеме и путях ее решения — в материале «Газеты.Ru».

С января по июль в России произошло почти 130 аварий на железнодорожных переездах, что на 26% превышает показатель первых шести месяцев прошлого года. Жертвами этих инцидентов стали 22 человека, свидетельствует статистика РЖД. Во всех случаях автомобилисты были признаны виновниками.

«Причинами таких ДТП стали грубые нарушения ПДД водителями транспортных средств, которые объезжают шлагбаумы и выскакивают на пути под запрещающий сигнал светофора.

Нередки случаи, когда причиной происшествия становится сломавшийся на путях автомобиль», — также рассказали в пресс-службе госкомпании.

На этом фоне 2020 год выглядит куда более безопасным, за все 12 месяцев произошло всего 204 ДТП на переездах. Это на 18% меньше, чем в 2019-м году. Жертвами таких аварий стали 29 человек, 66 получили различные травмы, уточняют в РЖД. Впрочем, прошлый год отличался общим снижением трафика из-за введения режима повышенной готовности и ограничений на передвижение.

1-го мая 2021 года в России вступили в силу более жесткие санкции за нарушения правил проезда железнодорожных переездов. Штраф вырос с 1 тыс. до 5 тыс. рублей, а у нарушителей исчезла возможность оплатить этот штраф с 50-процентной скидкой.

Причина столь значительного роста аварийности на переездах может крыться в непродуманной градостроительной политике и архаичных нормативах строительства жилья, полагает профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Михаил Блинкин.

«Наличие рядом с потенциальным местом застройки железнодорожных путей не является для застройщика ограничением с точки зрения транспортной инфраструктуры – регулирующими документами это никак не регламентируется.

Если соблюдаются требования СНиП по удалению объекта строительства от железнодорожного полотна, связанные с шумом, то можно спокойно строить очередной жилой комплекс, промышленный или складской объект»,

– объясняет в беседе с «Газетой.Ru» Блинкин.

По его словам, раньше через расположенные рядом с жилыми домами переезды в единицу времени проезжало небольшое число машин, теперь же их число выросло в сотни раз. Особенным анахронизмом Блинкин считает переезды в крупных городах.

Жители новых микрорайонов вынуждены нарушать ПДД на переездах от безысходности, опаздывая на работу или по делам, заметил в беседе с «Газетой.Ru» координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

«Безусловно, водитель, объехавший шлагбаум на переезде, нарушает ПДД и должен нести за это ответственность. Но простояв в пробке минут 40 или час и увидев опускающийся перед капотом шлагбаум или заморгавший запрещающий сигнал светофора, человек понимает, что рискует застрять надолго.

Он чисто психологически старается избежать этого, проскочить, пока еще есть возможность»,

— объяснил потенциальную механику нарушений Шкуматов.

Наводить мосты

Радикально решить проблему аварийности на переездах помогут только разноуровневые пересечения автомобильных и железных дорог, считает Блинкин. Также решение он видит в создании путепроводов или так называемых «проколов» в местах, где железнодорожная магистраль идет по насыпи.

«Светофоры, шлагбаумы и даже заградительные барьеры, как свидетельствуют цифры аварийности на переездах, полностью избежать таких происшествий не позволяют», — отмечает профессор.

В РЖД строительство путепроводов над железными дорогами считают одним из ключевых способов снижения столкновений автомобилей с поездами. Например, в Московской области еще в 2013 году совместно с «Дирекцией Московского транспортного узла» был принята программа ликвидации переездов, предусматривающая строительство 102 путепроводов. З8 из них уже появились в наиболее загруженных местах, а на еще 20 сейчас ведутся работы.

В РЖД также ведут разъяснительную работу среди водителей и патрулируют аварийные участки с полицией.

«Мы регулярно проводим совместно с ГИБДД профилактические рейды, наглядно демонстрируем, к каким тяжелым последствиям может привести поспешность и несоблюдение ПДД на переездах», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе компании.

Требования к самим переездам нужно менять, считает Петр Шкуматов, действующие ГОСТы предусматривают, что пересечения с рельсами могут иметь только по одной полосе для движения в каждую сторону. В результате перед железной дорогой возникают «бутылочные горлышки.

«Многополосные переезды уже существуют за рубежом и хорошо себя зарекомендовали. В нашей стране их создание пока невозможно из-за морально устаревших требований», — заключил собеседник.