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Автомобили

МВД предлагает окончательно упразднить техосмотр

Отмена техосмотра может повлиять на цену полиса ОСАГО

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»
Глава Госавтоинспекции предложил отменить обязательный техосмотр для частных автомобилей и мотоциклов. Ответственность за выезд на дороги неисправных машин полицейские хотят возложить на их владельцев. Страховщики говорят, что в целом готовы учитывать новый фактор в тарифах на ОСАГО. Владельцы пунктов ТО говорят о разорении бизнеса. Чем может обернуться очередная реформа в сфере техосмотра — в материале «Газеты.Ru».

Реформировать систему технического осмотра транспортных средств (ТО) от имени МВД предложил в четверг глава ГИБДД Михаил Черников. Его выступление размещено на портале «МВД Медиа». По словам генерала, в нынешнем виде система техосмотра неспособна обеспечить реализацию принятого законодательства. Пунктов ТО в регионах не хватает, а тарифы таковы, что развивать этот рынок невыгодно.

Генерал Черников указывает, что Венская конвенция о дорожном движении от 1968 года, ратифицированная в том числе и Россией, декларирует обязательный техосмотр только для автобусов и грузовиков массой более 3,5 т, а также прицепов к ним.

«Принимая во внимание все вышеперечисленное, МВД России выступило с инициативой отменить обязательное прохождение технического осмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам»,

— заключает Черников.

Процедуру прохождения техосмотра предлагалось существенно ужесточить с 1 марта 2021 года, однако 25 февраля премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что срок введение новых правил переносится на середину осени. Теперь же МВД предлагает вывести из-под действия новых правил большую часть российского автопарка. Необходимость проходить техосмотр для грузовиков, автобусов и автомобилей, принадлежащих юридическим лицам, по-прежнему должна сохраниться, считают в ведомстве.

При этом ответственность в случае ДТП из-за неисправности автомобиля целиком и полностью возлагается на водителей.

«В соответствии с ПДД России владелец обязан исключить из эксплуатации технически неисправный автомобиль вне зависимости от факта прохождения технического осмотра.

То есть перед выездом водитель обязан проверить техническое состояние транспортного средства и в пути обеспечить его исправность», – считает глава ГИБДД.

Эксперты полагают, что отмена техосмотра в России давно назрела, поскольку сама процедура превратилась в коррупционный сбор. В то же время признать причиной ДТП неисправность машины – задача непростая.

«Техосмотр к безопасности имеет только формальное отношение: новая машина до наступления четырех лет его не проходит, потом один раз на два года, а позже все автовладельцы его покупают.

Понятно, что это полная фикция.

ТО с самого начала стал кормушкой для тех, кто его придумал, потому что его всегда продавали и покупали, и почти никто его не проходил», – заметил в беседе с «Газетой.Ru» адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

Доказать после ДТП, что оно произошло из-за неисправности авто, как правило очень сложно, особенно если само транспортное средство сильно пострадало в аварии, считает Радько.

Сами операторы техосмотра говорят о больших финансовых потерях своего бизнеса в случае его отмены, а также о грядущем росте аварий из-за некондиционного состояния российского автопарка.

«Во всем мире техосмотр существует, почему мы его должны отменять в России?

Если раньше «левый» техосмотр делали те, кто не мог пройти его нормально, то что же сейчас будет твориться на дорогах?

— задается вопросом руководитель союза операторов технического осмотра «Техконтроль» Алексей Афанасьев. – Однозначно вырастет аварийность, я, думаю, что в разы.

По словам собеседника, все компании, занятые в системе техосмотра, инвестировали в подготовку к нововведениям с 1-го марта 2021 года: оснастили посты осмотра аппаратурой фотофиксации и переоборудовали в соответствии с требованиями новой реформы. Сама процедура диагностики должна вестись в привязке к единой электронной базе ЕАИСТО в режиме онлайн – в ней же должны храниться и электронные диагностические карты.

«Людей подвели под то, чтобы они подготовились под новые требования, а сейчас взяли через полгода и все отменили. Это будет убийственно для бизнеса и для персонала. Допустим в Татарстане есть компания, у которой 28 станций, вот и умножьте это минимум на 3-4 человека. И это только одна компания», – заметил Афанасьев.

Впрочем, для владельцев частных машин МВД предлагает оставить возможность пройти ТО добровольно – за это предполагается поощрять.

«МВД России полагает возможным проработать меры стимулирования владельцев транспортных средств к добровольному прохождению техосмотра.

Такими мерами могли бы стать понижение ставки транспортного налога, а также снижение стоимости полиса ОСАГО»,

— предлагает глава ГИБДД Черников.

Страховщики уже готовы учитывать наличие или отсутствие диагностической карты в цене полиса «автогражданки».

«Возможно, некоторые страховщики, которые увидят корреляцию в возможности ДТП и фактом прохождения техосмотра, будут учитывать его прохождение как тарифный фактор. Такая возможность уже существует, — рассказали «Газете.Ru» в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

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