Французский автопром вложится в калужский завод

Завод «ПСМА Рус» в Калужской области до конца года почти на четверть увеличит штат сотрудников. Концерн расширяет производство в России, а также готовится экспортировать продукцию в Европу. На заводе в Калуге могут локализовать производство компактного кроссовера Opel, считают эксперты.

О намерении завода увеличить инвестиции в локальную сборку сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша по итогам рабочей встречи с представителями альянса Stellantis (объединяет 14 автомобильных марок из PSA Peugeot-Citroen и Fiat-Chrysler). Он отметил, что до конца года предприятие наймет 400 новых работников и это не предел.

«В планах компании – активное развитие экспортного направления товаров в страны Европы. Автокластер – ключевая отрасль, он формирует треть объема промышленного производства региона», – написал губернатор в своем аккаунте во «ВКонтакте».

В свою очередь старший вице-президент Stellantis, директор «Региона Евразия» Ксавье Дюшман заявил, что для концерна рынок России стратегический.

«У нас есть позитивные результаты в Калужской области. В этом году мы планируем значительно увеличить объемы производства», – сказал он.

Официальный представитель Stellantis в России уточнил «Газете.Ru», что пока не может раскрыть подробности, но подчеркнул, что предполагается расширение производства – в том числе в связи с планируемым экспортом.

Как выяснила «Газета.Ru», новых сотрудников на заводе ПСМА Рус будут задействовать, в частности, на окрасочном производстве, в закупках автокомпонентов. Соответствующие вакансии размещены на сайте объявлений о трудоустройстве hh.ru. В частности, компания ищет также инженеров по локализации интерьера и экстерьера.

Завод «ПСМА Рус» открылся под Калугой в 2010 году, через два года началось производство полного цикла со сваркой, окраской и сборкой. На 70% он принадлежит группе PSA (с 2020 года входит в концерн Stellantis), на 30% — японской Mitsubishi Motors. Соответственно доле в совместном предприятии распределяются и производственные мощности.

Всего завод ПСМА способен выпускать в год до 125 тыс. автомобилей. Сейчас там собирают седаны Peugeot 408 и Citroen С4, минивэны Opel Zafira Life, фургоны Peugeot Expert и Citroen Jumpy, микроавтобусы Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller, а также кроссоверы Mitsubishi Outlander и внедорожники Mitsubishi Pajero Sport.

В этом году там же запущено производство дизельных двигателей с рабочим объемом 1,6 литра.

Сейчас производство на «ПСМА Рус» недозагружено, а продажи автомобилей Peugeot, Citroen и Opel в России невелики: по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за первое полугодие 2021 года марка Peugeot продала в стране 4,1 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей, Citroen – 2,3 тыс., а Opel – 870 шт.

Для наращивания присутствия на российском рынке французам уместно было бы запустить локальное производство кроссовера класса B+, с которым можно рассчитывать на массовый спрос, убежден партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«Поскольку официальной информации пока нет, я могу только догадываться. Думаю, что это должен быть кроссовер – причем небольшой и недорогой, желательно марки Opel», – заметил эксперт.

Ставку на автомобили французских марок он называет менее вероятной и менее удачной, потому что водители в России традиционно считают французские автомобили менее надежными и более капризными. Хотя после покупки Opel концерном PSA автомобили немецкой и французских марок унифицируют платформы и агрегаты.

Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев убежден, что прежняя производственная стратегия Peugeot-Citroen на российском рынке (со ставкой на старые и дорогие седаны Peugeot 408 и Citroen C4) не отвечала запросам рынка.

«У французов не было ключевой модели для рынка. В итоге завод оказался в очень сложном положении. Насколько я знаю, даже обсуждалась возможность его консервации, – рассказал эксперт «Газете.Ru». — В итоге они пошли по одному из возможных путей и стали делать в Калуге грузовые и грузопассажирские коммерческие автомобили. Я считаю, что это правильный подход».

Вывод на российский рынок кроссоверов Opel эксперт считает правильным шагом, но сомневается, что они способны продемонстрировать крупный успех – с учетом отсутствия марки на рынке в течение нескольких лет и необходимости заново развивать дилерскую сеть. В 2015 году владевший на тот момент брендом Opel американский концерн GM объявил о выводе этого актива с российского рынка.

Бургазлиев полагает, что в ближайшие пару лет французам не удастся потеснить такие бестселлеры российского рынка, как Hyundai Creta, Nissan Qashqai и Skoda Kodiaq.