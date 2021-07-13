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Автомобили

ГИБДД устроит засады на блогеров-лихачей в соцсетях

Нарушителей ПДД вычислят по видеороликам

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»
Сотрудники ГИБДД накажут блогеров, выкладывающих в социальные сети ролики с нарушениями правил дорожного движения. Для этого полицейские будут регулярно проверять видео-контент и ловить авторов сюжетов за нарушения ПДД. Эксперты полагают, это не окажет воздействие на популярных автообзорщиков, а сами блогеры признаются «Газете.Ru», что надеются на этой «охоте» получить «хайп».

Полицейские будут систематически просматривать контент видео-блогеров на предмет нарушения ПДД. Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк на канале «МВД Медиа».

«Госавтоинспекция продолжит мероприятия по выявлению в сети Интернет видеороликов, которые демонстрируют нарушения Правил дорожного движения, а также по оперативному реагированию на данные материалы и принятию мер административного воздействия на причастных к ним лиц», — сообщила Ирина Волк, комментируя задержания сотрудниками столичной инспекции сразу трех блогеров-лихачей.

На днях инспекторы ДПС поймали трех «ютуберов», за каждым из которых по несколько сотен нарушений ПДД. На провинившихся составили протоколы, но не за те проступки, которые опубликованы в соцсетях. В МВД не смогли оперативно прокомментировать «Газете.Ru», как именно выявлялись и разыскивались эти нарушители.

Привлечь видео-блогеров за провокационный контент правоохранителям не удастся, убежден адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

«По многим составам административных правонарушений срок давности составляет два месяца. Установить точную дату, время и место нарушения, как того требует законодательство, по видеоролику в подавляющем большинстве случаев невозможно», — сказал «Газете.Ru» Радько.

Даже если обвинению и удастся установить, где и когда произошло правонарушение, для составления протокола гаишникам, по закону, необходимо опросить водителя, подозреваемого в нарушении ПДД, об обстоятельствах, запечатленных на видео. В связи с этим у человека, которого попытаются привлечь к ответственности на основании ролика, выложенного в соцсети, есть широкое поле для защиты в суде, отметил юрист.

«Поскольку практически все видео сейчас цифровые и, как правило, монтируются,

водитель может с легкостью заявить, что его лицо в кадре, номер машины, скорость на спидометре и прочее – результат монтажа.

А сам ролик выложили в сеть недоброжелатели, взломавшие его аккаунт», — представил потенциальную линию защиты адвокат.

Поэтому, считает он, такие видео могут стать лишь поводом для более пристального контроля со стороны автоинспекции за блогерами, постоянно выкладывающими в Интернет материалы с общественно опасными действиями на дороге.

В этом году широкий общественный резонанс получило ДТП с участием пранкера Эдварда Била. В апреле он стал виновником аварии с участием сразу пяти машин на Садовом кольце в Москве. В результате дорожного инцидента получила тяжелые травмы сотрудница Госдумы.

В начале июля этого года суд отклонил ходатайство адвокатов блогера о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон и продлил избранную меру пресечения. До конца года подозреваемому запрещено покидать место жительства в ночное время, общаться без разрешения следователя с участниками дела (кроме своих адвокатов), а также пользоваться интернетом и мобильным телефоном.

Сами блогеры утверждают, что преследование со стороны правоохранителей для них не представляет опасности, как избежать наказания, они уже знают.

«Можно затереть на видео номер машины, не показывать свое лицо в момент, когда на видео происходит что-то не совсем законное.

В этом случае доказать что-либо вообще невозможно. А от наблюдения автоинспекторов за постами в соцсетях блогеры только выиграют: любое дополнительное внимание будет плюсом для популярности», — поделился известный автоблогер Антон Воротников.

Дерзкие и вызывающие ролики с демонстративным нарушением ПДД сейчас снимают только откровенно «отмороженные» блогеры, старающиеся выехать на «хайпе», считает основатель проекта «Лиса рулит» Елена Лисовская.

«Серьезные люди уже давно не гонятся за «лайками» и подписчиками таким способом. И поэтому неправильно ровнять всех «под одну гребенку», заносить всех блогеров в какие-то неофициальные списки, устраивать на них облавы, мурыжить проверками, вести «охоту на ведьм», — заявила Лисовская.

Взявшись за просмотр видео-хостингов и соцсетей, ГИБДД пытается бороться не с причинами, а со следствием, уверен адвокат «Свободы выбора» Радько.

«Демонстративное и пренебрежительное отношение к ПДД и бравирование этим, равно как и подписка на такие каналы зрителями, — показатель низкой водительской культуры в нашей стране. И в этом направлении у автоинспекции широкое поле для работы», — заключил правозащитник.

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