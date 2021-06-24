Опознать по бороде: МВД взяло на вооружение новую систему слежки

В пяти российских регионах МВД начало использовать новую систему распознавания лиц и силуэтов людей и машин. Об этом со ссылкой на гендиректора компании-разработчика Ntechlab Андрея Теленкова сообщает ТАСС.
Система распознавания лиц объединена с функцией распознавания силуэтов. Платформа позволяет в режиме реального времени отображать видеопотоки с камер.
«Решение по силуэтам вызывает серьезную заинтересованность наших клиентов, очень много у нас запросов. Есть уже применение. Также <…> [система] используется за рубежом», — сообщил Теленков.
В частности, разработка применяется в системе общественного транспорта в Латинской Америке, в «разных проектах» в странах СНГ. Проявляют интерес к системе и страны Ближнего Востока.
По словам Теленкова, алгоритм может отличать людей по походке, росту и осуществлять поиск с учетом очков, шляп и бород.
Глава Ntechlab добавил, что хотя существующая система дорожных камер умеет распознавать автомобили по номерам, этих камер не так много. «Мы умеем автомобили распознавать также с камер, где они не очень хорошо видны, где нельзя распознать номера или видна часть автомобиля», — отметил он.
Алгоритм позволяет определить машину по цвету, марке и различным индивидуальным особенностям.
Применять систему можно также в региональной видеоаналитике, управлении транспортом и на строительных проектах, в сфере торговли и недвижимости. Ранее стало известно, что власти Москвы закупили системы распознавания лиц Ntechlab. Компания является партнером Ростеха, который предлагал регионам России использовать технологию для борьбы с COVID-19. Применялась система также во время ЧМ по футболу в 2018 году.
Метро следит за тобой
В феврале газета «Коммерсантъ» сообщила, что столичные власти потратили на мультимедийные экраны с функцией распознавания лиц 932 млн рублей. Технику устанавливают на 85 станциях московского метрополитена.
Мультимедийные экраны можно использовать для трансляции рекламных сообщений, а также осуществлять информирование пассажиров в случае чрезвычайных ситуаций: система способна оперативно уведомить об эвакуационных выходах, предоставить актуальную информацию о ситуации и даже помочь в борьбе с паникой.
Кроме того, система должна определять «пересечение линии», «быстрое движение», а также «праздношатания», а затем передавать соответствующие метаданные о распознанном объекте.
Как подчеркнули в ГУП «Московский метрополитен», видеокамеры в экранах не предназначены для распознавания лиц и поиска конкретных людей.
Распознать лицо
В 2020 году компания Ntechlab сообщила, что в 10 регионах России в тестовом режиме была запущена московская система видеонаблюдения с распознаванием лиц. Известно, что в Нижнем Новгороде установлено 3 тыс. подключенных к системе камер, расположенных на остановках, в общественных местах и домофонах.
В столице данная система применяется уже в течение трех лет. Как рассказывали «Газете.Ru» в Департаменте информационных технологий Москвы, до конца 2019 года система распознавания лиц работала в пилотном режиме на 1,5 тыс. потоков с камер городской системы видеонаблюдения.
«Согласно исследованиям McKinsey Global Institute, использование данного сервиса «умного» города позволяет на 30-40% снизить количество преступлений и на 20-35% сократить время аварийного реагирования», — пояснял «Газете.Ru» гендиректор IT-компании VisionLabs, которая также занимается разработкой камер с системой распознавания лиц, Дмитрий Марков.
Эксперты считают, что оснащение системами распознавания лиц российских городов – излишняя дорогостоящая мера. Член комитета Госдумы по региональной политике Алексей Корниенко говорил «Газете.Ru», что в российских областях есть более важные проблемы, требующие денежных вложений. С ним соглашалась урбанист Катерина Куралова. Она отмечала, что в рамках городского бюджета 110 млн рублей – не очень большая сумма, тем не менее ей можно было бы найти иное применение.
Единая система
В июне «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что все камеры в российских городах предлагают объединить в единую систему — «Национальную платформу видеонаблюдения».
На разработку системы и установку «умных» камер планируется потратить 250 млрд рублей за пять лет. По данным издания, подрядчиком выступит ООО «Национальные технологии» (49% принадлежит «Ростелекому» и 51% — «Ростеху»).
Специалист в области искусственного интеллекта, президент компании «Крибрум» и «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов в комментарии «Газете.Ru» выразил мнение, что установка таких камер является «грубым нарушением прав граждан России».
Он призвал отменить проект и добавил, что централизованная система видеонаблюдения может стать мишенью для хакеров и увеличивает вероятность утечки из-за коррупции.
«Во-первых, абсолютно непонятно, зачем это нужно. Во-вторых, это прямо противоречит ФЗ-152 «О персональных данных», который недвусмысленно говорит о том, что любые базы персональных данных должны собираться под конкретную задачу, только под нее, и уничтожаться, когда она будет выполнена», — подчеркнул эксперт.