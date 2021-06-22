Под прицелом камер: водителей предлагают наказывать за мусор

Мосгордума и Мособлдума (МГД и МОД) разработали проект поправок в КоАП, предусматривающий введение штрафов за выброс мусора из машин в неположенных местах. Об этом сообщает «Российская газета».

Правительство РФ уже подготовило положительный отзыв на инициативу. Штрафы за выброс мусора серьезные – от 10 до 100 тыс. рублей.

Фиксировать нарушения предлагается с помощью фотокамер и фотоловушек. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников отметил, что водитель легкового автомобиля за мусор заплатит в первый раз 10 тыс. рублей. В случае повторного нарушения штраф составит уже 20 тысяч. При использовании физлицами прицепов и грузовиков наказание для них будет по 40-50 тыс. рублей.

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Предусматривается также возможность конфискации у нарушителя транспортного средства, с помощью которого сбрасывались отходы. Изымать машины планируют у юрлиц, речь идет о самосвалах, тракторах и другой подобной технике.

Для юрлиц штрафы за мусор составят 100-120 тыс. рублей. С нарушителей, занимающихся предпринимательством без образования юрлица, пойманных за незаконным сбросом мусора, возьмут 20-30 тыс. рублей. Если же они используют при этом технику, то штраф возрастает до 60-80 тысяч.

Сейчас штрафы за сброс мусора из машин составляет 1-2 тыс. рублей.

МГД и МОД предложили ввести «автомусорные» штрафы еще в марте. Нарушение планируют выявлять как на дорогах, так и в лесах. Постановления получат право выносить полицейские, органы экологического надзора и лесничие. На дорогах депутаты предлагают ставить «фотоловушки, автоматически срабатывающие при движении в условиях низкой освещенности».

Штрафовать будут также за сброс мусора в парках и садоводствах. За выброшенный из авто мусор – например, жестяную банку – также можно будет получить штраф, однако такое нарушение камерам будет сложнее распознать.

В 2012 году в Госдуме предлагали штрафовать водителей за выброшенный на дорогу из окон машины мусор. В случае принятия законопроекта размер штрафа составил бы 1 тысячи рублей.

Предполагалось, что информацию о правонарушениях сотрудники ГИБДД должны были получать от автомобилистов, которые засняли выброс мусора на камеру мобильного телефона или видеорегистратор. Схожую инициативу вносили в Думу в 2002 году. Тогда ответственность за подобное правонарушение оценили от одного до трех минимальных размеров оплаты труда. Эти документы депутатами утверждены в итоге не были.

В 2016 году депутат Госдумы Вячеслав Лысаков предлагал изменить ПДД, чтобы запретить мусорить из автомобилей. Фиксировать нарушения он предлагал с помощью мобильного приложения.

«Я готов направить обращение в правительство РФ с просьбой ввести изменение в ПДД конкретным пунктом, который будет запрещать водителю и пассажирам выбрасывать мусор из автомобиля. И если такие изменения будут внесены, в короткий срок мы готовы внести поправки в КоАП, предусматривающий санкции за выброс мусора из машины», — говорил парламентарий.

В Думе также предлагали ввести штрафы за мусор из машины в размере до 10 тыс. рублей и привлекать нарушителей к обязательным работам сроком до 40 часов. Эта инициатива также не прошла.

Сейчас в РФ размеры штрафов за выброс мусора из машины варьируются в зависимости от конкретного региона. Отдельная статья в КоАП, наказывающая за выброс мусора на дорогу, отсутствует. В среднем за «свинство» придется заплатить 1-2 тысячи рублей. В Подмосковье – 4-5 тысячи рублей. Основным способом фиксации нарушений остаются камеры видеонаблюдения и фотофиксации.

При этом за выброшенный из окна машины окурок придется заплатить 2-3 тыс. рублей — но не за мусор, а за нарушение противопожарной безопасности.