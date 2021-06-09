«Говорим 30, а в голове — 50 км/ч»: с какой скоростью разрешат ездить по улицам

Ограничить скорость движения в российских городах можно, но делать это нужно обоснованно и отдельно рассматривать каждый случай. Об этом заявил глава Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин, сообщает ТАСС.

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Веские основания для снижения разрешенного порога скорости автомобилей с 60 км/ч до 30 км/ч должны быть предоставлены для каждой улицы, где хотят замедлить движение машин.

«Если объективно обосновывать снижение скорости до 30 км/ч, то почему нет, но опять же у нас все равняется через нештрафуемый порог, говорим 30, а в голове — 50 км/ч», — сказал Митрошин.

Он подчеркнул, что более низкая скорость движения на дорогах уменьшает количество жертв ДТП. Но до абсурда доводить «скоростные» запреты не нужно, добавил чиновник — «можно вообще запретить дорожное движение и погибших не будет». Митрошин напомнил, что решать вопросы снижения скорости должна исполнительная ветвь власти, ГИБДД только контролирует исполнение законов.

19 мая в столичном ГИБДД поддержали введение скоростного лимита в 30 км/ч на ряде улиц Москвы. Коснуться эта мера может тех улиц, где «гуляют пешеходы, катаются велосипедисты, а дети ходят в школу».

В Госавтоинспекции отметили, что при наезде машины на человека на скорости 30 км/ч у него есть шанс выжить, при более высокой скорости эти шансы снижаются практически до нуля.

Ответим по КоАП

Неделю назад сообщалось, что в России хотят ввести административную ответственность за превышение допустимой средней скорости на протяженных участках дорог. Устанавливать нарушения будут с помощью комплексов видеофиксации. В Ассоциации производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации «Око» отметили, что комплексы контроля средней скорости сертифицированы и прошли проверку, а привлечение к административной ответственности за установленные ими нарушения правомерно, согласно статье 12.9 КоАП.

Вопрос о внесении изменений в кодекс прорабатывает МВД совместно с Минюстом и Минтрансом. Кроме того, в Ассоциации сообщили, что

на участках дорог, оборудованных данными комплексами, наблюдается снижение показателей аварийности до 50%.

В конце 2018 года МВД и Минтранс России отмечали, что превышение скоростного лимита является одним из самых распространенных нарушений правил дорожного движения: только за 11 месяцев 2018 года было вынесено 81,3 миллиона постановлений за превышение скорости на 20-40 км/ч. Это нарушение — одна из наиболее популярных причин гибели людей на российских дорогах.

Власти предпринимают различные меры, чтобы снижать смертность — в их числе оснащение дорог камерами фото- видеофиксации нарушений ПДД. Это дало свой положительный эффект, но на большее уже не стоит рассчитывать, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«Лимит закручивания гаек исчерпан — введение дополнительных штрафов, умножение камер ГИБДД уже ничего не изменит. Тут нужно уже менять фундаментальные принципы — заниматься формированием культуры поведения водителей со школьной скамьи», — убежден эксперт.