Грузовик на встречке: пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом

Пассажиры и водитель микроавтобуса Renault Trafic погибли в результате ДТП в Чистопольском районе Республики Татарстан. Как сообщает со ссылкой на региональный минздрав ТАСС, жертвами аварии стали пять человек.

Четыре человека получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Среди них – 16-летний подросток, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Аналогично врачи оценивают состояние еще двоих человек, четвертый в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем MAN на 127-м километре дороги из Казани в Оренбург.

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Виновником ДТП полиция назвала водителя грузовика. Он «не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение».

В конце января под Самарой столкнулись рейсовый автобус и грузовик. В результате погибли 12 человек. Еще 12 человек получили травмы, пять из них находились в реанимации. Спустя четыре дня после ДТП суд арестовал водителя грузовика – он также выехал на встречку.

В 2017 году ГИБДД установила, что каждое третье ДТП со смертельным исходом происходит по вине водителя, выехавшего на встречную полосу. В госавтоинспекции отмечают, что по встречной полосе зачастую ездят нетрезвые водители. По данным ведомства, почти каждый пятый водитель, совершивший выезд на полосу встречного движения и попавший в ДТП, находился в состоянии опьянения либо имел его признаки, но отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Пару лет назад в Минтрансе прописали темпы снижения смертности на дорогах до 2024 года — за этот период она должна сократиться в три раза. Для достижения этой цели предусмотрена установка новых камер и отбойников на дорогах, а также соответствующая воспитательная работа с населением. Эксперты полагают, что эта цель нереалистична — высоких показателей требуют достичь в слишком сжатые сроки. Стоит отметить, что в 2019 году глава ГИБДД Михаил Черников объяснил высокий уровень смертности на российских дорогах размерами страны и протяженностью трасс.

Кроме нарушений, за которые отвечают сами водители, власти РФ считают проблемой состояние автодорог. В последние годы по всей стране состояние дорожного полотна и инфраструктуры стараются улучшать, что должно снизить уровень смертности. Одна из мер, призванных снизить смертность на дорогах РФ, это проект нанесения на разделительные полосы «шумовой» разметки.

Шумовые полосы — это несколько поперечных линий, расположенных друг за другом. Когда на эту выпуклую разметку наезжает автомобиль, водитель чувствует вибрацию и слышит интенсивный шум. По принципу действия шумовые полосы чем-то напоминают «лежачих полицейских». Эта разметка может быть нанесена двумя способами: накладками из термопластика или бетона, либо же выемками, то есть разрезанием дорожного полотна.

13 января глава Бурятии и рабочей группы Госсовета по вопросам транспорта Алексей Цыденов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что смертность на российских дорогах достигла рекордно низкого уровня.

«У нас хорошие результаты по безопасности дорожного движения. На 5,4% снижение к уровню 2019 года. Мы по сути достигли рекордно низких показателей за всю современную историю по смертности на дорогах. При этом на региональных дорогах это всего 1,5% снижение, на муниципальных — 7,5%, а на федеральных — 11% снижение», — сказал чиновник, его слова приводит «Парламентская газета».