От трещин до спойлера: 8 неочевидных нарушений водителей

Даже самые опытные водители могут потерять бдительность и получить штраф за, казалось бы, неочевидные нарушения. В вопросе штрафов для автомобилистов не стоит пренебрегать, на первый взгляд, мелочами, отмечает Autonews.ru.

Реклама

Например, проблема с зеркалами заднего вида может привести к штрафу в размере 500 рублей без права продолжать движение вплоть до устранения проблемы (ст. 12.5 КоАП). Такое наказание грозит автомобилисту, у машины которого отсутствует одно из зеркал, так как в таком случае машина считается неисправной.

Если такая неисправность у машины каршеринга, то принципиальный инспектор ГИБДД может запретить движение и тогда пользователь сервиса не сможет припарковаться удобном месте и завершить аренду, подчеркивает портал. Аналогичное наказание может грозить и в случае с личным автомобилем при отсутствии одного из зеркал.

Большая трещина на лобовом стекле тоже не сулит ничего хорошего для автовладельца.

На стекле со стороны водителя допускаются только мелкие сколы. Если на стекле трещина более 10 см, то такой автомобиль считается неисправным и ездить на нем нельзя. Штраф — 500 рублей без возможности продолжения движения. Трещина также может стать причиной того, что при прохождении техосмотра специалисты могут не выдать необходимые документы.

Согласно той же ст. 12.5 КоАП, непригодной для движения будет считаться машина, на которой без специального разрешения установлены багажники, спойлеры, фаркопы и другое оборудование, изначально не предусмотренное конструкцией. К этой же категории нарушений относится и установка шин не по одобренному автопроизводителем типоразмеру. Узаконить такие изменения можно, но нужно обратиться в специализированную лабораторию, а затем в ГИБДД.

Стоит также обращать внимание на парковочную разметку, наезд на которую грозит штрафом. Согласно ч.1 ст. 12.16 КоАП «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги», такое нарушение может обойтись в 500 рублей.

Если сотрудники ГИБДД не могут проверять все крупные парковки, то с этим легко справляются камеры. Как пишет СМИ, в Москве дорожные камеры могут зафиксировать проезд по парковочным местам без цели стоянки и оштрафовать на 500 рублей.

В столице также есть порядка 300 мест, где машины можно оставлять только жителям города. Они обычно обозначаются знаком «Парковка только для резидентов». Московские власти планируют расширить количество мест на таких парковках до 1000. Если под таким знаком припаркуется автомобиль с неместными номерами, то даже при оплате стоянки автомобилист рискует попасть на штраф в 2,5 тыс. рублей.

К таким неочевидным штрафам относится и наказание за то, что водитель может припарковать машину в закругленном треугольнике — пространстве у края парковки, которое расположено у выездов и заездов во дворы и другие прилегающие территории. Таким места должны быть свободными, чтобы у проезжающих автомобилистов был обзор.

На этот случай есть статья в КоАп — ч. 4.ст. 12 «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств». В соответствии с законом, нарушитель должен заплатить 2 тыс. рублей, в Москве и Санкт-Петербурге — 3 тыс. рублей. При этом автомобиль может забрать эвакуатор.

За остановку «на островке безопасности» также грозит штраф, так как такие пространства служат для разделения потоков машин. Такое нарушение приравнивается к нарушению дорожной разметки. Водителю могут сделать предупреждение или вынести штраф в размере 500 рублей. Исключение может составить только случай крайней необходимости — остановка в другом месте может создать угрозу для других участников движения.

Московским автомобилистам, которые недавно купили машину и пока ездят на ней без номеров стоит помнить, что такой транспорт нельзя оставлять на стоянках (ни в разрешенных местах, ни на платной парковке). С 2017 года в столице России владельцев автомобилей, которых нельзя идентифицировать, считают потенциально опасными, поэтому машины без номеров увозят на специальные стоянки. Такие правила были приняты по решению Антитеррористической комиссии.

Прежде всего это касается автомобилей, оставленных вблизи центральных станций метрополитена, остановок общественного транспорта, крупных транспортных узлов и других мест массового скопления людей, подчеркивает Autonews.ru.