Штраф за резину не по сезону могут ввести с 1 июня

Новый штраф за езду на резине, не подходящей по сезону, может составлять 500 рублей и вступить в силу с 1 июня. Об этом со ссылкой на проект поправок в ПДД сообщает «Российская газета».

МВД РФ подготовило перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатировать транспортные средства. Езда на зимней шипованной резине будет запрещена в три летних месяца – в июне, июле и августе. Передвигаться на летней резине власти хотят запретить с декабря по февраль.

В зависимости от климатической зоны срок действия норм может быть расширен или сокращен. Соответствующее постановление правительства пока не подписано. Требование о сезонных покрышках в силу также не вступило.

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В ноябре 2020 года депутат Государственной Думы Александр Васильев заявил, что хотя вопрос возможного запрета на шипованную резину в России поднимался неоднократно, единой точки зрения у властей по этому поводу нет.

«Я считаю, что какой-то сверхнеобходимости для жителей Центральной России в шипованной резине нет. Она необходима там, где асфальта зимой практически не видно. Там действительно надо выбирать шипованную резину», — подчеркнул парламентарий в эфире радио Sputnik.

По его словам, полный мораторий на всю страну депутаты не считают целесообразным; однако ведется активное обсуждение вопроса о введении запрета в отдельных субъектах федерации – к примеру, в Москве.

Васильев добавил, что если бы столичные власти запретили при любой погоде ездить на шипах, то это не сыграло бы никакой роли для других регионов. «На мой взгляд, необходимо отдать этот вопрос на откуп местным властям и владельцам дорог», — добавил он.

Российские водители любят шипованную резину, поскольку она стоит дешевле других зимних аналогов, пояснил депутат. При этом ездят на ней не только зимой. Такая резина опасна для дорог на любой скорости — шипы выворачивают крошку из асфальта любого качества, даже европейского, резюмировал Васильев.

В Минтрансе РФ в феврале 2020 года заявили, что «увеличение периода запрета использования шипованных шин не представляется возможным из-за наличия в транспортном потоке значительной доли транзитного автомобильного транспорта, пересекающего несколько климатических регионов».

В России сильно отличаются погодно-климатические условия разных регионов и вводить единые жесткие ограничения по запрету на шипованные шины «нецелесообразно», добавили в Минтрансе. Кроме того, наличие различных требований повлечет за собой большие издержки для автомобилистов.

Кроме того, в Минтрансе заявили, что зимой многие участки региональных дорог имеют «уплотненный снежный покров» и коэффициент сцепления на нем ниже, чем на мокром асфальте.

«Движение на таких участках дорог без использования шипованной зимней резины будет существенно снижать безопасность и увеличивать риск возникновения аварийных ситуаций», — подытожили в ведомстве.

Каждый год власти РФ расходуют из бюджета на восстановление дорожного покрытия от 60 до 220 млрд рублей, отмечал ранее РосдорНИИ. На ремонт колейности, которая «чаще всего возникает из-за шипов», ежегодно уходит 53 млрд рублей, сообщили в Российском университете транспорта.

Сейчас, напомним, на зимней резине с шипами разрешено ездить в зимний сезон — с декабря по февраль. По техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» в России запрещено использовать шипованную резину в летние месяцы. Штрафов за нарушение этого положения закона нет.